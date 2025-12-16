IPL 2026 Full Squad List Of All Teams After IPL Auction And Players' Salaries
IPL 2026 Full Squad List Of All Teams: The IPL 2026 auction brought up some interesting trends. While Australian Cameron Green was the costliest player at Rs 25.20 crore, it was the uncapped Indian players who were the real winners. Prashant Veer and Kartik Sharma became the joint-most-expensive uncapped Indian players to be signed by an IPL franchise, receiving Rs 14.20 crore each from CSK during the IPL auction in Abu Dhabi on Tuesday. The 10 teams spent a combined Rs 215.45 crore on 77 players, with 29 of them from overseas. (IPL Auction 2026: Full List Of All Sold And Unsold Players, Base Price And Salaries)
Here's the Complete Squad Of All Teams After IPL Auction And Full Salaries
Chennai Super Kings
PLAYERS BOUGHT
Kartik Sharma (14.20 cr), Prashant Veer (14.20 cr), Rahul Chahar (5.20 cr), Akeal Hosein (2 cr), Matt Henry (2 cr), Matthew Short (1.50 cr), Aman Khan (40 L), Sarfaraz Khan (75 L), Zakary Foulkes (75 L)
RETAINED PLAYERS
Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis. Traded in: Sanju Samson (from RR).
Purse remaining: Rs 2.40 crore
Mumbai Indians
PLAYERS BOUGHT
Quinton de Kock (1 cr), Mohammad Izhar (30 L), Danish Malewar (30 L), Atharva Ankolekar (30 L), Mayank Rawat (30 L
RETAINED PLAYERS
Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa. Traded in: Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), Shardul Thakur (from LSG).
Purse remaining: Rs 55 lakh
Kolkata Knight Riders
PLAYERS BOUGHT
Cameron Green (25.20 cr), Matheesha Pathirana (18 cr), Mustafizur Rahman (9.20 cr), Tejasvi Singh (3 cr), Finn Allen (2 cr), Tim Seifert (1.50 cr), Rahul Tripathi (75 L), Kartik Tyagi (30 L), Daksh Kamra (30 L), Sarthak Ranjan (30 L), Prashant Solanki (30 L), Akashdeep (1 cr), Rachin Ravindra (2 cr)
RETAINED PLAYERS
Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik
Purse remaining: Rs 45 lakh
Royal Challengers Bengaluru
PLAYERS BOUGHT
Venkatesh Iyer (7 cr), Mangesh Yadav (5.2 cr), Jacob Duffy (2 cr), Satwik Deswal (30 L), Jordan Cox (75 L), Vihaan Malhotra (30 L), Kanishk Chouhan (30 L), Vicky Ostwal (30 L)
RETAINED PLAYERS
Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.
Purse remaining: Rs 25 lakh
Punjab Kings
PLAYERS BOUGHT
Cooper Connolly (2 cr), Ben Dwarshuis (4.40 cr), Praveen Dubey (30 L), Vishal Nishad (30 L)
RETAINED PLAYERS
Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod.
Purse remaining: Rs 3.50 crore
Gujarat Titans
PLAYERS BOUGHT
Jason Holder (7 cr), Ashok Sharma (90 L), Luke Wood (75 L), Prithvi Raj Yarra (30 L), Tom Banton (30 L)
RETAINED PLAYERS
Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Glenn Phillips.
Purse remaining: Rs 1.95 crore
Rajasthan Royals
PLAYERS BOUGHT
Ravi Bishnoi (7.20 cr), Ravi Singh (95 L), Sushant Mishra (90 L), Vignesh Puthur (30 L), Yash Raj Punja (30 L), Aman Rao (30 L), Brijesh Sharma (30 L), Kuldeep Sen (75 L), Adam Milne (2.40 cr)
RETAINED PLAYERS
Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande,Kwena Maphaka, Nandre Burger. Traded in: Ravindra Jadeja (from CSK), Sam Curran (from CSK).
Purse remaining: Rs 2.65 crore
Sunrisers Hyderabad
PLAYERS BOUGHT
Salil Arora (1.50 cr), Shivang Kumar (30 L), Sakib Hussain (30 L), Onkar Tarmale (30 L), Krains Fuletra (30 L), Praful Hinge (30 L), Amit Kumar (30 L), Shivam Mvi (75 L), Liam Livingstone (13 cr), Jack Edwards (3 cr)
RETAINED PLAYERS
Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
Purse remaining: Rs 5.45 crore
Lucknow Super Giants
PLAYERS BOUGHT
Josh Inglis (8.60 cr), Mukul Choudhary (2.60 cr), Akshat Raghuwanshi (2.20 cr), Anrich Nortje (2 cr), Wanindu Hasaranga (2 cr), Naman Tiwari (1 cr)
RETAINED PLAYERS
Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami (from SRH), Arjun Tendulkar (from MI).
Purse remaining: Rs 4.55 crore
Delhi Capitals
PLAYERS BOUGHT
Auqib Nabi Dar (8.40 cr), Pathum Nissanka (4 cr), Ben Duckett (2 cr), David Miller (2 cr), Lungi Ngidi (2 cr), Sahil Parakh (30 L), Prithvi Shaw (75L), Kyle Jamieson (2 cr)
RETAINED PLAYERS
Axar Patel (c), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera. Traded in: Nitish Rana (from RR).
Purse remaining: Rs 35 lakh