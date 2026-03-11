Three-time champions Kolkata Knight Riders (KKR) will kickstart their Indian Premier League (IPL) 2026 campaign with a daunting fixture against five-time winners Mumbai Indians (MI) at the Wankhede Stadium in Mumbai on Sunday, March 29. KKR's first home game at the iconic Eden Gardens will take place four days later against Sunrisers Hyderabad (SRH) on Thursday, April 2. KKR enter IPL 2026 with a point to prove, having recorded their joint-lowest ever finish in the 2025 season. Led by Ajinkya Rahane, KKR have some exciting overseas signings to look forward to, in the form of Cameron Green, Matheesha Pathirana and Finn Allen.

Here is Kolkata Knight Riders (KKR)'s IPL 2026 schedule in full:

MI vs KKR - 7:30 PM IST - March 29 - Wankhede Stadium, Mumbai

KKR vs SRH - 7:30 PM IST - April 2 - Eden Gardens, Kolkata

KKR vs PBKS - 7:30 PM IST - April 6 - Eden Gardens, Kolkata

KKR vs LSG - 7:30 PM IST - April 9 - Eden Gardens, Kolkata

KKR Full Squad For IPL 2026:

Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik, Cameron Green, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Finn Allen, Tim Seifert, Rahul Tripathi, Kartik Tyagi, Daksh Kamra, Sarthak Ranjan, Prashant Solanki, Akash Deep, Rachin Ravindra