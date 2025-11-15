IPL 2026 Retention Complete List: Full Squads Of All Teams, Retained And Released Players, Purse Remaining
The 10 Indian Premier League (IPL) franchises have released their list of retained and released players ahead of the IPL 2026 auction. Big names like Glenn Maxwell, Faf Du Plessis, Andre Russell, David Miller and Ravi Bishnoi will be up for grabs in the IPL 2026 mini-auction, which will most likely take place in Abu Dhabi on December 16. Below is a complete list of each team's full squad, the players released, and the purse remaining.
Chennai Super Kings
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis. Traded in: Sanju Samson (from RR).
RELEASED PLAYERS
Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Sam Curran (traded to RR), Ravindra Jadeja (traded to RR), Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, and Matheesha Pathirana.
Purse remaining: Rs 43.40 crore
Mumbai Indians
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks. Traded in: Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), Shardul Thakur (from LSG).
RELEASED PLAYERS
Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar (traded to LSG), Bevon Jacobs, Mujeeb ur Rahman, Lizaad Williams, and Vignesh Puthur.
Purse remaining: Rs 2.75 crore
Kolkata Knight Riders
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Luvnith Sisodia, Rahmanullah Gurbaz, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Chetan Sakariya, Spencer Johnson.
RELEASED PLAYERS
Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, and Mayank Markande (traded to MI).
Purse remaining: Rs 64.30 crore
Royal Challengers Bengaluru
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.
RELEASED PLAYERS
Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, and Mohit Rathee.
Purse remaining: Rs 16.40 crore
Punjab Kings
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod.
RELEASED PLAYERS
Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, and Kuldeep Sen.
Purse remaining: Rs 11.50 crore
Gujarat Titans
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav.
RELEASED PLAYERS
Sherfane Rutherford (traded to MI), Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, and Kulwant Khejroliya.
Purse remaining: Rs 12.90 crore
Rajasthan Royals
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger. Traded in: Ravindra Jadeja (from CSK), Sam Curran (from CSK).
RELEASED PLAYERS
Sanju Samson (traded to CSK), Nitish Rana (traded to DC), Wanindu Hasaranga, and Maheesh Theekshana.ya.
Purse remaining: Rs 16.05 crore
Sunrisers Hyderabad
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
RELEASED PLAYERS
Mohammed Shami (traded to LSG), Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, and Sachin Baby.
Purse remaining: Rs 25.50 crore
Lucknow Super Giants
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami (from SRH).
RELEASED PLAYERS
Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (traded to MI), Akash Deep, Ravi Bishnoi, and Shamar Joseph.
Purse remaining: Rs 22.95 crore
Delhi Capitals
CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS
Axar Patel (c), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera. Traded in: Nitish Rana.
RELEASED PLAYERS
Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreira (traded to RR), Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, and Darshan Nalkande.
Purse remaining: Rs 21.80 crore