Records tumbled at the Etihad Arena in Abu Dhabi during Tuesday's Indian Premier League (IPL) 2026 mini auction. Kolkata Knight Riders (KKR) broke the bank for Australia all-rounder Cameron Green, making him the most expensive overseas buy in the IPL's history. Three-time champions KKR also splashed Rs 18 crore on Sri Lanka pacer Matheesha Pathirana, and another Rs 9 crore on Bangladesh left-arm quick Mustafizur Rahman. However, it was the Chennai Super Kings (CSK) who stole the show, having bid a record-breaking Rs 14.20 crore each on uncapped Indians Prashant Veer and Kartik Sharma.

Overall, all the 10 teams managed to fill all the 77 vacant slots for which they splurged a combined Rs 215.45 crore.

Let's take a look at the strongest XIs of all 10 teams, with Impact Player choice, after the mini auction:

Royal Challengers Bengaluru (RCB): Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (C), Tim David, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jacob Duffy, Josh Hazlewood, Yash Dayal (Impact Player: Suyash Sharma)

Chennai Super Kings (CSK): Ruturaj Gaikwad (C), Sanju Samson, Dewald Brevis, Shivam Dube, MS Dhoni (wk) Jamie Overton, Prashant Veer, Kartik Sharma, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad (Impact Player: Ayush Mhatre)

Mumbai Indians (MI): Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Will Jacks, Hardik Pandya (C), Naman Dhir, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghazanfar (Impact Player: Mayank Markande)

Kolkata Knight Riders (KKR): Cameron Green, Finn Allen (wk), Ajinkya Rahane (C), Angkrish Raghuvanshi, Sunil Narine, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Matheesha Pathirana, Vaibhav Arora (Impact Player: Manish Pandey)

Sunrisers Hyderabad (SRH): Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen (wk), Liam Livingstone, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins (C), Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Zeeshan Ansari (Impact Player: Salil Arora)

Punjab Kings (PBKS): Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Cooper Connolly, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson (Impact Player: Harpreet Brar)

Lucknow Super Giants (LSG): Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (C & wk), Ayush Badoni, Shahbaz Ahmed, Wanindu Hasaranga, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan (Impact Player: M Siddharth)

Delhi Capitals (DC): KL Rahul (wk), Ben Duckett, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (C), David Miller, Ashutosh Sharma, Auqib Nabi Dar, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan (Impact Player: Karun Nair)

Rajasthan Royals (RR): Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Riyan Parag, Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Sam Curran, Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, Jofra Archer, Sandeep Sharma (Impact Player: Vignesh Puthur)

Gujarat Titans (GT): Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Tom Banton, Washington Sundar, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammed Siraj, Jason Holder, Prasidh Krishna (Impact Player: Sai Kishore)