IPL 2026: Strongest XIs Of All 10 Franchises With Impact Player Choice After Mini Auction
IPL 2026: Let's take a look at the strongest XIs of all 10 teams, with Impact Player choice, after the mini auction.
Records tumbled at the Etihad Arena in Abu Dhabi during Tuesday's Indian Premier League (IPL) 2026 mini auction. Kolkata Knight Riders (KKR) broke the bank for Australia all-rounder Cameron Green, making him the most expensive overseas buy in the IPL's history. Three-time champions KKR also splashed Rs 18 crore on Sri Lanka pacer Matheesha Pathirana, and another Rs 9 crore on Bangladesh left-arm quick Mustafizur Rahman. However, it was the Chennai Super Kings (CSK) who stole the show, having bid a record-breaking Rs 14.20 crore each on uncapped Indians Prashant Veer and Kartik Sharma.
Overall, all the 10 teams managed to fill all the 77 vacant slots for which they splurged a combined Rs 215.45 crore.
Let's take a look at the strongest XIs of all 10 teams, with Impact Player choice, after the mini auction:
Royal Challengers Bengaluru (RCB): Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (C), Tim David, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jacob Duffy, Josh Hazlewood, Yash Dayal (Impact Player: Suyash Sharma)
Chennai Super Kings (CSK): Ruturaj Gaikwad (C), Sanju Samson, Dewald Brevis, Shivam Dube, MS Dhoni (wk) Jamie Overton, Prashant Veer, Kartik Sharma, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad (Impact Player: Ayush Mhatre)
Mumbai Indians (MI): Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Will Jacks, Hardik Pandya (C), Naman Dhir, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghazanfar (Impact Player: Mayank Markande)
Kolkata Knight Riders (KKR): Cameron Green, Finn Allen (wk), Ajinkya Rahane (C), Angkrish Raghuvanshi, Sunil Narine, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Matheesha Pathirana, Vaibhav Arora (Impact Player: Manish Pandey)
Sunrisers Hyderabad (SRH): Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen (wk), Liam Livingstone, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins (C), Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Zeeshan Ansari (Impact Player: Salil Arora)
Punjab Kings (PBKS): Prabhsimran Singh (wk), Priyansh Arya, Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Cooper Connolly, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson (Impact Player: Harpreet Brar)
Lucknow Super Giants (LSG): Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (C & wk), Ayush Badoni, Shahbaz Ahmed, Wanindu Hasaranga, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan (Impact Player: M Siddharth)
Delhi Capitals (DC): KL Rahul (wk), Ben Duckett, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (C), David Miller, Ashutosh Sharma, Auqib Nabi Dar, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan (Impact Player: Karun Nair)
Rajasthan Royals (RR): Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Riyan Parag, Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Sam Curran, Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, Jofra Archer, Sandeep Sharma (Impact Player: Vignesh Puthur)
Gujarat Titans (GT): Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Tom Banton, Washington Sundar, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammed Siraj, Jason Holder, Prasidh Krishna (Impact Player: Sai Kishore)