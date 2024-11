IPL 2025 Auction Day 2 LIVE: After record-breaking deals on Day 1 for Rishabh Pant (LSG), Shreyas Iyer (PBKS) and Venkatesh Iyer (KKR), Indian pacers stole the show on Day 2 of the Indian Premier League (IPL) 2025 mega auction. Veteran pacer Bhuvneshwar Kumar racked in a handsome Rs 10.75 crore, heading to Royal Challengers Bengaluru (RCB), being the headline purchase of the day. Among overseas stars, it was South African Marco Jansen who attracted the most interest, landing at Punjab Kings for Rs 7 crore. (IPL AUCTION LIVE Updates)

Find below the full list of all players sold in the IPL 2025 mega auction

PLAYERS SOLD ON IPL 2025 AUCTION - Days 1 & 2

SOLD PLAYERS:

1. Arshdeep Singh: Punjab Kings - Rs 18 CR (RTM)

2. Kagiso Rabada: Gujarat Titans - Rs 10.75 CR

3. Shreyas Iyer: Punjab Kings - Rs 26.75 CR

4. Jos Buttler: Gujarat Titans - Rs 15.75 CR

5. Mitchell Starc: Delhi Capitals - Rs 11.75 CR

6. Rishabh Pant: Lucknow Super Giants - Rs 27 CR

7. Mohammed Shami: Sunrisers Hyderabad - Rs 10 CR

8. David Miller: Lucknow Super Giants - Rs 7.5 CR

9. Yuzvendra Chahal: Punjab Kings - Rs 18 CR

10. Mohammed Siraj: Gujarat Titans - Rs 12.25 CR

11. Liam Livingstone: Royal Challengers Bengaluru - Rs 8.75 CR

12. KL Rahul: Delhi Capitals - Rs 14 CR

13. Harry Brook: Delhi Capitals - Rs 6.25 CR

14. Aiden Markram: Lucknow Super Giants - Rs 2 CR

15. Devon Conway: Chennai Super Kings - Rs 6.25 CR

16. Rahul Tripathi: Chennai Super Kings - Rs 3.4 CR

17. Jake Fraser-McGurk: Delhi Capitals - Rs 9 CR (RTM)

18. Harshal Patel: Sunrisers Hyderabad - Rs 8 CR

19. Rachin Ravindra: Chennai Super Kings - Rs 4 CR (RTM)

20. R Ashwin: Chennai Super Kings - Rs 9.75 CR

21. Venkatesh Iyer: Kolkata Knight Riders - Rs 23.75 CR

22. Marcus Stoinis: Punjab Kings - Rs 11 CR

23. Mitchell Marsh: Lucknow Super Giants - Rs 3.4 CR

24. Glenn Maxwell: Punjab Kings - Rs 4.2 CR

25. Quinton de Kock: Kolkata Knight Riders - Rs 3.6 CR

26. Phil Salt: Royal Challengers Bengaluru - Rs 11.5 CR

27. Rahmanullah Gurbaz: Kolkata Knight Riders - Rs 2 CR

28. Ishan Kishan: Sunrisers Hyderabad - Rs 11.25 CR

29. Jitesh Sharma: Royal Challengers Bengaluru - Rs 11 CR

30. Josh Hazlewood: Royal Challengers Bengaluru - Rs 12.5 CR

31. Prasidh Krishna: Gujarat Titans - Rs 9.5 CR

32. Avesh Khan: Lucknow Super Giants - Rs 9.75 CR

33. Anrich Nortje: Kolkata Knight Riders - Rs 6.5 CR

34. Jofra Archer: Rajasthan Royals - Rs 12.5 CR

35. Khaleel Ahmed: Chennai Super Kings - Rs 4.8 CR

36. T Natarajan: Delhi Capitals - Rs 10.75 CR

37. Trent Boult: Mumbai Indians - Rs 12.5 CR

38. Rahul Chahar: Sunrisers Hyderabad - Rs 3.2 CR

39. Adam Zampa: Sunrisers Hyderabad: Rs 2.4 CR

40. Wanindu Hasaranga: Rajasthan Royals - Rs 5.25 CR

41. Noor Ahmad: Chennai Super Kings - Rs 10 CR

42. Maheesh Theekshana: Rajasthan Royals - Rs 4.4 CR

43. Atharva Taide: Sunrisers Hyderabad - Rs 30L

44. Nehal Wadhera: Punjab Kings - Rs 4.2 CR

45. Karun Nair: Delhi Capitals - Rs 50L

46. Abhinav Manohar: Sunrisers Hyderabad - Rs 3.20 CR

47. Angkrish Raghuvanshi: Kolkata Knight Riders - Rs 3 CR

48. Nishant Sindhu: Gujarat Titans - Rs 30L

49. Sameer Rizvi: Chennai Super Kings - Rs 95L

50. Naman Dhir: Mumbai Indians - Rs 5.25 CR (RTM)

51. Abdul Samad: Lucknow Super Giants - Rs 4.2 CR

52. Harpreet Brar: Punjab Kings - Rs 1.5 CR

53. Vijay Shankar: Chennai Super Kings - Rs 1.2 CR

54. Mahipal Lomror: Rajasthan Royals - Rs 1.7 CR

55. Ashutosh Sharma: Delhi Capitals - Rs 3.8 CR

56. Kumar Kushagra: Gujarat Titans - Rs 65L

57. Robin Minz: Mumbai Indians - Rs 65L

58. Anuj Rawat: Royal Challengers Bengaluru - Rs 30L

59. Aryan Juyal: Lucknow Super Giants - Rs 30L

60. Vishnu Vinod: Punjab Kings - Rs 95L

61. Rasikh Salam Dar: Royal Challengers Bengaluru - Rs 6 CR

62. Akash Madhwal: Rajasthan Royals - Rs 1.2 CR

63. Mohit Sharma: Delhi Capitals - Rs 2.2 CR

64. Vijaykumar Vyshak: Punjab Kings - Rs 1.8 CR

65. Vaibhav Arora: Kolkata Knight Riders - Rs 1.8 CR

66. Yash Thakur: Punjab Kings - Rs 1.6 CR

67. Simarjeet Singh: Sunrisers Hyderabad - Rs 1.5 CR

68. Suyash Sharma: Royal Challengers Bengaluru - Rs 2.6 CR

69. Karn Sharma: Mumbai Indians - Rs 50L

70. Mayank Markande: Kolkata Knight Riders - Rs 30L

71. Kumar Kartikeya: Rajasthan Royals - Rs 30L

72. Manav Suthar: Gujarat Titans - Rs 30L

73. Rovman Powell: Kolkata Knight Riders - Rs 1.5 cr

74. Faf du Plessis: Delhi Capitals - Rs 2 cr

75. Washington Sundar: Gujarat Titans - Rs 3.2 cr

76. Sam Curran: Chennai Super Kings - Rs 2 cr

77. Marco Jansen: Punjab Kings - Rs 7 cr

78. Krunal Pandya: Royal Challengers Bengaluru - Rs 5.75 cr

79. Nitish Rana: Rajasthan Royals - Rs 4.2 cr

80. Ryan Rickleton: Mumbai Indians - Rs 1 cr

81. Josh Inglis: Punjab Kings - Rs 2.6 cr

82. Tushar Deshpande: Rajasthan Royals - Rs 6.5 cr

83. Gerald Coetzee: Gujarat Titans - Rs 2.4 cr

84. Bhuvneshwar Kumar: Royal Challengers Bengaluru - Rs 10.75 cr.

85. Mukesh Kumar: Delhi Capitals - Rs 8 cr

86. Deepak Chahar: Mumbai Indians - Rs 9.25 cr

87. Akash Deep: Lucknow Super Giants - Rs 8 cr

88. Lockie Ferguson: Punjab Kings - Rs 2 cr

89. Allah Ghazanfar: Mumbai Indians - Rs 4.8 cr

90. Shubham Dubey: Rajasthan Royals - Rs 80 lakh

91. Shaik Rasheed: Chennai Super Kings - Rs 30 lakh

92. Himmat Singh - Lucknow Super Giants - Rs 30 lakh

93. Anshul Kamboj - Chennai Super Kings - Rs 3.40 crore

94. Arshad Khan - Gujarat Titans - Rs 1.30 crore

95. Darshan Nalkande - Delhi Capitals - Rs 30 lakh

96. Swapnil Singh - Royal Challengers Bengaluru - Rs 50 lakh

97. Gurnoor Brar - Gujarat Titans - Rs 1.30 crore

98. Mukesh Choudhary - Chennai Super Kings - Rs 30 lakh

99. Zeeshan Ansari - SunRisers Hyderabad - Rs 40 lakh

100. M Siddharth - Lucknow Super Giants - Rs 75 lakh

101. Digvesh Singh - Lucknow Super Giants - Rs 30 lakh

102. Manish Pandey - Kolkata Knight Riders - Rs 75 lakh

103. Sherfane Rutherford - Gujarat Titans - Rs 2.60 crore

104. Shahbaz Ahmed - Lucknow Super Giants - Rs 2.40 crore

105. Tim David - Royal Challengers Bengaluru - Rs 3 crore

106. Deepak Hooda - Chennai Super Kings - Rs 1.70 crore

107. Will Jacks - Mumbai Indians - Rs 5.25 crore

108. Azmatullah Omarzai - Punjab Kings - Rs 2.40 crore

109. Sai Kishore - Gujarat Titans - Rs 2 crore

110. Romario Shepherd - Royal Challengers Bengaluru - Rs 1.50 crore

111. Spencer Johnson - Kolkata Knight Riders - Rs 2.80 crore

112. Ishant Sharma - Gujarat Titans - Rs 75 lakh

113. Nuwan Thusara - Royal Challenges Bengaluru - Rs 1.60 crore

114. Jaydev Unadkat - SunRisers Hyderabad - Rs 1 crore

115. Harnoor Pannu - Punjab Kings - Rs 30 lakh

116. Yudhvir Charak - Rajasthan Royals - Rs 35 lakh

117. Ashwani Kumar - Mumbai Indians - Rs 30 lakh

118. Akash Singh - Lucknow Super Giants - Rs 30 lakh

119. Gurjapneet Singh - Chennai Super Kings - Rs 2.20 crore

120. Mitchell Santner - Mumbai Indians - Rs 2 crore

121. Jayant Yadav - Gujarat Titans - Rs 75 lakh

122. Fazalhaq Farooqui - Rajasthan Royals - Rs 2 crore

123. Kuldeep Sen - Punjab Kings - Rs 80 lakh

124. Reece Topley - Mumbai Indians - Rs 75 lakh

125. Priyansh Arya - Punjab Kings - Rs 3.80 crore

126. Manoj Bhandage - Royal Challengers Bengaluru - Rs 30 lakh

127. Vipraj Nigam - Delhi Capitals - Rs 50 Lakh

128. KL Shrijith - Mumbai Indians - Rs 30 lakh

129. Jacob Bethell - Royal Challengers Bengaluru - RS 2.60 crore

130. Brydon Carse - SunRisers Hyderabad - Rs 1 crore

131. Aaron Hardie - Punjab Kings - Rs 1.25 crore

132. Kamindu Mendis - SunRisers Hyderabad - Rs 75 lakh

133. D Chameera - Delhi Capitals - Rs 75 lakh

134. Nathan Ellis - Chennai Super Kings - Rs 2 crore

135. Shamar Joseph - Lucknow Super Giants - Rs 75 lakh

136. Aniket Verma - SunRisers Hyderabad - Rs 30 lakh

137. Raj Angad Bawa - Mumbai Indians - Rs 30 lakh

138. Musheer Khan - Punjab Kings - Rs 30 lakh

139. Suryansh Shedge - Punjab Kings - Rs 30 lakh

140. Prince Yadav - Lucknow Super Giants - Rs 30 lakh

141. Jamie Overton - Chennai Super Kings - Rs 1.50 crore

142. Xavier Bartlett - Punjab Kings - Rs 80 lakh

143. Yuvraj Chaudhary - Lucknow Super Giants - Rs 30 lakh

144. Kamlesh Nagarkoti - Chennai Super Kings - Rs 30 lakh

145. Pyla Avinash - Punjab Kings - Rs 30 lakh

146. Ramakrishna Ghosh - Chennai Super Kings - Rs 30 lakh

147. Satyanarayana Raju - Mumbai Indians - Rs 30 lakh

148. Vaibhav Suryavanshi - RR - Rs 1.10 crore

149. Eshan Malinga - SRH - Rs 1.20 crore

UNSOLD PLAYERS:

1. Devdutt Padikkal: UNSOLD

2. David Warner: UNSOLD

3. Jonny Bairstow: UNSOLD

4. Waqar Salamkheil: UNSOLD

5. Anmolpreet Singh: UNSOLD

6. Yash Dhull: UNSOLD

7. Utkarsh Singh: UNSOLD

8. Upendra Yadav: UNSOLD

9. Luvnith Sisodia: UNSOLD

10. Kartik Tyagi: UNSOLD

11. Piyush Chawla: UNSOLD

12. Shreyas Gopal: UNSOLD

13. Kane Williamson: UNSOLD

14. Glenn Phillips: UNSOLD

15. Ajinkya Rahane: UNSOLD

16. Mayank Agarwal: UNSOLD

17. Prithvi Shaw: UNSOLD

18. Shardul Thakur: UNSOLD

19. Daryl Mitchell: UNSOLD

20. Shai Hope: UNSOLD

21. Alex Carey: UNSOLD

22. Donovan Ferreira: UNSOLD

23. KS Bharat: UNSOLD

24. Mujeeb Ur Rahman: UNSOLD

25. Akeal Hosein: UNSOLD

26. Vijayakanth Viyaskanth: UNSOLD

27. Adil Rashid: UNSOLD

28. Keshav Maharaj: UNSOLD

29. Swastik Chhikara UNSOLD

30. Madhav Kaushik UNSOLD

31. Mayank Dagar UNSOLD

32. Anukul Roy UNSOLD

33. Avanish Aravelly UNSOLD

34. Vansh Bedi UNSOLD

35. Harvik Desai UNSOLD

36. Sakib Hossain UNSOLD

37. Vidwath Kaverappa UNSOLD

38. Rajan Kumar UNSOLD

39. Prashant Solanki UNSOLD

40. J Subramanyan UNSOLD

41. Finn Allen UNSOLD

42. Dewald Brevis UNSOLD

43. Ben Duckett UNSOLD

44. Moeen Ali UNSOLD

45. Josh Phillipe UNSOLD

46. Umran Malik UNSOLD

47. Mustafizur Rahman UNSOLD

48. Naveen-ul-Haq UNSOLD

49. Umesh Yadav UNSOLD

50. Rishad Hossain UNSOLD

51. Andre Siddarth UNSOLD

52. Rishi Dhawan UNSOLD

53. Raj Hangargekar UNSOLD

54. Rishi Dhawan UNSOLD

55. Shivam Singh UNSOLD

56. Arshin Kulkarni UNSOLD

57. LR Chetan UNSOLD

58. Raghav Goyal UNSOLD

59. B Yeswanth UNSOLD

60. Brandon King UNSOLD

61. Pathum Nissanka UNSOLD

62. Steve Smith UNSOLD

63. Gus Atkinson UNSOLD

64. Sikandar Raza UNSOLD

65. Richard Gleeson UNSOLD

66. Alzarri Joseph UNSOLD

67. Kwena Maphaka UNSOLD

68. Luke Wood UNSOLD

69. Sachin Dhas UNSOLD

70. Arpit Guleria UNSOLD

71. Sarfaraz Khan UNSOLD

72. Kyle Mayers UNSOLD

73. Matt Short UNSOLD

74. Jason Behrendorff UNSOLD

75. Shivam Mavi UNSOLD

76. Navdeep Saini UNSOLD

77. Salman Nizar UNSOLD

78. Emanjot Chahal UNSOLD

79. Kulwant Khejroliya UNSOLD

80. Divesh Sharma UNSOLD

81. Naman Tiwari UNSOLD

82. Michael Bracewell UNSOLD

83. O Baartman UNSOLD

84. Dilshan Maushanka UNSOLD

85. Adam Milne UNSOLD

86. Lungi Ngidi UNSOLD

87. William O'Rourke UNSOLD

88. Chetan Sakariya USNOLD

89. Sandeep Warrier UNSOLD

90. Abdul Bazith UNSOLD

91. Tejasvi Dahiya UNSOLD

92. Lance Morris UNSOLD

93. Olly Stone UNSOLD

94. Raj Limbani UNSOLD

95. Shiva Singh UNSOLD

96. Anshuman Hooda UNSOLD

97. Dwaine Pretorious UNSOLD

98. Blessing Muzarabani UNSOLD

99. Brandon McMullen UNSOLD

100. Atit Sheth UNSOLD

111. Vijay Kumar UNSOLD

112. Roston Chase UNSOLD

113. Nathan Smith UNSOLD

114. Kyle Jamieson UNSOLD

115. Chris Jordan UNSOLD

113. Ripal Patel UNSOLD

114. Sanjay Yadav UNSOLD

115. Avinash Singh UNSOLD