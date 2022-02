IPL 2022 auctionlive updates Day 2: The Indian bowlers are having a decent day. Young Chetan Sakariya was bought for Rs 4.20 crore by Delhi Capitals, who also paid Rs 5.25 crore for left-arm paceman Khaleel Ahmed. England's Liam Livingstone has so far proved to be the biggest draw on day 2 of IPL auction. There was an intense bidding war for the England batter and he was eventually bought for Rs 11.5 crore by Punjab Kings. Odean Smith, the big-hitting all-rounder from West Indies, was also sold to Punjab Kings for Rs 6 crore. All-rounder Shivam Dube was bought by CSK for Rs 4 crore. South African Marco Jansen was sold for Rs 4.2 crore to Sunrisers Hyderabad. Jansen's countryman Aiden Markram became the first player to go under the hammer on day 2 and he was bought for Rs 2.60 Crore to Sunrisers Hyderabad. Big international stars like Marnus Labuschagne, Aaron Finch and Eoin Morgan have gone unsold so far. Ajinkya Rahane was bought by KKR for his base price of Rs 1 crore. Proven IPL talents like Jayant Yadav and Vijay Shankar were bought for cheap by Gujarat Titans. On day 1, Avesh Khan became the most expensive uncapped player in the history of IPL auction as he was sold for Rs 10 crore to Lucknow Super Giants. Ishan Kishan remained the biggest buy of day 1 as Mumbai Indians paid a whopping Rs 15.25 crore to keep him. An intense bidding war was witnessed for Deepak Chahar, with 4 teams locked in a big fight. He was eventually kept at CSK for Rs 14 crore. The evening session saw IPL teams splurge astronomical amounts to get their hands on uncapped players. Shahrukh Khan was sold for Rs 9 crore to Punjab Kings from a base price of Rs 40 lakh. (FULL LIST OF PLAYERS SOLD ON DAY 1)

IPL TEAMS - SQUADS AND FUNDS REMAINING

Here is the full list of players sold and unsold in IPL 2022 Mega Auction:

DAY 2

98) Aiden Markram - Sunrisers Hyderabad - Rs 2.6 Crore

99) Ajinkya Rahane - Kolkata Knight Riders - Rs 1 crore.

100) Dawid Malan - Unsold

101) Mandeep Singh - Delhi Capitals - Rs 1.1 Crore

102) Marnus Labuschagne - Unsold

103) Saurabh Tiwary - Unsold

104) Eoin Morgan - Unsold

105) Aaron Finch - Unsold

106) Cheteshwar Pujara - Unsold

107) Liam Livingstone - Punjab Kings - Rs 11.5 Crore

108) Dominic Drakes - Gujarat Titans - Rs 1.1 Crore

109) James Neesham - Unsold

110) Jayant Yadav - Gujarat Titans - Rs 1.70 Crore

111) Vijay Shankar - Gujarat Titans - Rs 1.40 Crore

112) Chris Jordan - Unsold

113) Odean Smith - Punjab Kings - Rs 6 Crore

114) Marco Jansen - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

115) Shivam Dube - Chennai Super Kings - Rs 4 Crore

116) K Gowtham - Lucknow Super Giants - Rs 90 Lakh

117) Ishant Sharma - Unsold

118) Khaleed Ahmed - Delhi Capitals - Rs 5.25 Crore

119) Dushmantha Chameera - Lucknow Super Giants - Rs 2 Crore

120) Lungi Ngidi - Unsold

121) Chetan Sakariya - Delhi Capitals - Rs 4.20 Crore

122) Sandeep Sharma - Punjab Kings - Rs 50 Lakh

Day 1

1) Shikhar Dhawan - Punjab Kings - Rs 8.25 Crore

2) Ravichandran Ashwin - Rajasthan Royals - Rs 5 Crore

3) Pat Cummins - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore

4) Kagiso Rabada - Punjab Kings - Rs 9.25 Crore

5) Trent Boult - Rajasthan Royals - Rs 8 Crore

6) Shreyas Iyer - Kolkata Knight Riders - Rs 12.25 Crore

7) Mohammed Shami - Gujarat Titans - Rs. 6.25 Crore

8) Faf du Plessis - Royal Challengers Bangalore - Rs 7 Crore

9) Quinton de Kock - Lucknow Super Giants - Rs 6.75 Crore

10) David Warner - Delhi Capitals - Rs 6.25 Crore

11) Manish Pandey - Lucknow Super Giants - Rs 4.60 Crore

12) Shimron Hetmyer - Rajasthan Royals - Rs 8.50 Crore

13) Robin Uthappa - Chennai Super Kings - Rs 2 Crore

14) Jason Roy - Gujarat Titans - Rs 2 Crore

15) David Miller - Unsold

16) Devdutt Padikkal - Rajasthan Royals - Rs 7.75 Crore

17) Suresh Raina - Unsold

18) Steve Smith - Unsold

19) Dwayne Bravo - Chennai Super Kings - Rs 4.40 Crore

20) Nitish Rana - Kolkata Knight Riders - Rs 8 Crore

21) Jason Holder - Lucknow Super Giants - Rs 8.75 Crore

22) Shakib Al Hasan - Unsold

23) Harshal Patel - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

24) Deepak Hooda - Lucknow Super Giants - Rs 5.75 Crore

25) Wanindu Hasaranga - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

26) Washington Sundar - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.75 Crore

27) Krunal Pandya - Lucknow Super Giants - Rs 8.25 Crore

28) Mitchell Marsh - Delhi Capitals - Rs 6.50 Crore

29) Mohammad Nabi - Unsold

30) Matthew Wade - Unsold

31) Ambati Rayudu - Chennai Super Kings - Rs 6.75 Crore

32) Ishan Kishan - Mumbai Indians - Rs 15.25 Crore

33) Jonny Bairstow - Punjab Kings - Rs 6.75 Crore

34) Dinesh Karthik - Royal Challengers Bangalore - Rs 5.50 Crore

35) Wriddhiman Saha - Unsold

36) Sam Billings - Unsold

37) Nicholas Pooran - Sunrisers Hyderabad - Rs 10.75 Crore

38) T Natarajan - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore

39) Deepak Chahar - Chennai Super Kings - Rs 14 Crore

40) Umesh Yadav - Unsold

41) Prasidh Krishna - Rajasthan Royals - Rs 10 Crore

42) Lockie Ferguson - Gujarat Titans - Rs 10 Crore

43) Josh Hazlewood - Royal Challengers Bangalore - Rs 7.75 Crore

44) Mark Wood - Lucknow Super Giants - Rs 7.50 Crore

45) Bhuvneshwar Kumar - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

46) Shardul Thakur - Delhi Capitals - Rs 10.75 Crore

47) Mustafizur Rahman - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

48) Adil Rasheed - Unsold

49) Mujeeb Zadran - Unsold

50) Imran Tahir - Unsold

51) Kuldeep Yadav - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

52) Adam Zampa - Unsold

53) Rahul Chahar - Punjab Kings - Rs 5.25 Crore

54) Yuzvendra Chahal - Rajasthan Royals - Rs 6.50 Crore

55) Amit Mishra - Unsold

56) Rajat Patidar - Unsold

57) Priyam Garg - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

58) Abhinav Sadarangani - Gujarat Titans - Rs 2.60 Crore

59) Dewald Brevis - Mumbai Indians - Rs 3 Crore

60) Ashwin Hebbar - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

61) Anmolpreet Singh - Unsold

62) Rahul Tripathi - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.50 Crore

63) Riyan Parag - Rajasthan Royals - Rs 3.8 Crore

64) Abhishek Sharma - Sunrisers Hyderabad - Rs 6.50 Crore

65) Sarfaraz Khan - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

66) Shahrukh Khan - Punjab Kings - Rs 9 Crore

67) Shivam Mavi - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore

68) Rahul Tewatia - Gujarat Titans - Rs 9 Crore

69) Kamlesh Nagarkoti - Delhi Capitals - Rs 1.1 Crore

70) Harpreet Brar - Punjab Kings - Rs 3.8 Crore

71) Shahbaz Ahamad - Royal Challengers Bangalore - Rs 2.4 Crore

72) KS Bharat - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

73) Mohammed Azharuddeen - Unsold

74) Vishnu Vinod - Unsold

75) Vishnu Solanki - Unsold

76) Anuj Rawat - Royal Challengers Bangalore - Rs 3.4 Crore

77) Prabhsimran Singh - Punjab Kings - Rs 60 Lakhs

78) N Jagadeesan - Unsold

79) Sheldon Jackson - Kolkata Knight Riders - Rs 60 Lakhs

80) Jitesh Sharma - Punjab Sharma - Rs 20 Lakh

81) Basil Thampi - Mumbai Indians - Rs 30 Lakh

82) Kartik Tyagi - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore

83) Akashdeep - Royal Challengers Bangalore - Rs 20 Lakh

84) KM Asif - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

85) Avesh Khan - Lucknow Super Giants - Rs 10 Crore

86) Ishan Porel - Punjab Kings - Rs 25 Lakh

87) Tushar Deshpande - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

88) Ankit Rajpoot - Lucknow Super Giants - Rs 50 Lakh

89) Noor Ahmad - Gujarat Titans - Rs 30 Lakh

90) Murugan Ashwin - Mumbai Indians - Rs 1.60 Crore

91) M Siddharth - Unsold

92) KC Cariappa - Rajasthan Royals - Rs 30 Lakh

93) Shreyas Gopal - Sunrisers Hyderabad - Rs 75 Lakh

94) Jagadeesha Suchith - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

95) R Sai Kishore - Gujarat Titans - Rs 3 Crore

96) Sandeep Lamichhane - Unsold

97) C Hari Nishaanth - Unsold