BCCI released the full list of players set to go under the hammer in the Indian Premier League (IPL) 2022 mega auction scheduled to take place on February 12 and 13 in Bengaluru. All the 10 IPL franchises - Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad, and Team Ahmedabad will look to build a solid team with some of the biggest national and international stars of the game. Out of the 590 players, 370 Indian players and 220 overseas players will up for auction. 33 players were retained by the 10 IPL franchises.

Here's a full list of the players going under the hammer in the mega-auction:

1 R. Ashwin (India) - Rs 2 crore

2 Trent Boult (New Zealand) - Rs 2 crore

3 Pat Cummins (Australia) - Rs 2 crore

4 Quinton De Kock (South Africa) - Rs 2 crore

5 Shikhar Dhawan (India) - Rs 2 crore

6 Faf Du Plessis (South Africa) - Rs 2 crore

7 Shreyas Iyer (India) - Rs 2 crore

8 Kagiso Rabada (South Africa) Rs 2 crore

9 Mohammad Shami (India) - Rs 2 crore

10 David Warner (Australia) - Rs 2 crore

11 Shimron Hetmyer (West Indies) - Rs 1.5 crore

12 David Miller (South Africa) - Rs 1 crore

13 Devdutt Padikkal (India) - Rs 2 crore

14 Manish Pandey (India) - Rs 2 crore

15 Suresh Raina (India) - Rs 2 crore

16 Jason Roy (England) - Rs 2 crore

17 Steve Smith (Australia) - Rs 2 crore

18 Robin Uthappa (India) - Rs 2 crore

19 Shakib Al Hasan (Bangladesh) - Rs 2 crore

20 Dwayne Bravo (West Indies) - Rs 2 crore

21 Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) - Rs 1 crore

22 Jason Holder (West Indies) - Rs 1.5 crore

23 Mitchell Marsh (Australia) - Rs 2 crore

24 Mohammad Nabi (Afghanistan) - Rs 1 crore

25 Krunal Pandya (India) - Rs 2 crore

26 Harshal Patel (India) - Rs 2 crore

27 Nitish Rana (India) - Rs 1 crore

28 Washington Sundar (India) - Rs 1.5 crore

29 Jonny Bairstow (England) - Rs 1.5 crore

30 Sam Billings (England) - Rs 2 crore

31 Dinesh Karthik (India) - Rs 2 crore

32 Ishan Kishan (India) - Rs 2 crore

33 Nicholas Pooran (West Indies) - Rs 1.5 crore

34 Ambati Rayudu (India) - Rs 2 crore

35 Wriddhiman Saha (India) - Rs 1 crore

36 Matthew Wade (Australia) - Rs 2 crore

37 Deepak Chahar (India) - Rs 2 crore

38 Lockie Ferguson (New Zealand) - Rs 2 crore

39 Josh Hazlewood (Australia) - Rs 2 crore

40 Prasidh Krishna (India) - Rs 1 crore

41 Bhuvneshwar Kumar (India) - Rs 2 crore

42 T. Natarajan (India) - Rs 1 crore

43 Mustafizur Rahman (Bangladesh) - Rs 2 crore

44 Shardul Thakur (India) - Rs 2 crore

45 Mark Wood (England) - Rs 2 crore

46 Umesh Yadav (India) - Rs 2 crore

47 Yuzvendra Chahal (India) - Rs 2 crore

48 Rahul Chahar (India) - Rs 75 lakh

49 Amit Mishra (India) - Rs 1.5 crore

50 Adil Rashid (England) - Rs 2 crore

51 Imran Tahir (South Africa) - Rs 2 crore

52 Kuldeep Yadav (India) - Rs 1 crore

53 Mujeeb Zadran (Afghanistan) - Rs 2 crore

54 Adam Zampa (Australia) - Rs 2 crore

55 Dewald Brevis (South Africa) - Rs 20 lakh

56 Priyam Garg (India) - Rs 20 lakh

57 Ashwin Hebbar (India) - Rs 20 lakh

58 C.Hari Nishaanth (India) - Rs 20 lakh

59 Rajat Patidar (India) - Rs 20 lakh

60 Abhinav Sadarangani (India) - Rs 20 lakh

61 Anmolpreet Singh (India) - Rs 20 lakh

62 Rahul Tripathi (India) - Rs 40 lakh

63 Shahbaz Ahamad (India) - Rs 30 lakh

64 Harpreet Brar (India) - Rs 20 lakh

65 Deepak Hooda (India) - Rs 40 lakh

66 Sarfaraz Khan (India) - Rs 20 lakh

67 Shahrukh Khan (India) - Rs 40 lakh

68 Shivam Mavi (India) - Rs 40 lakh

69 Kamlesh Nagarkoti (India) - Rs 40 lakh

70 Riyan Parag India (India) - Rs 30 lakh

71 Abhishek Sharma (India) - Rs 20 lakh

72 Rahul Tewatia (India) - Rs 40 lakh

73 Mohammed Azharuddeen (India) - Rs 20 lakh

74 K.S. Bharat (India) - Rs 20 lakh

75 Sheldon Jackson (India) - Rs 30 lakh

76 N. Jagadeesan (India) - Rs 20 lakh

77 Anuj Rawat (India) - Rs 20 lakh

78 Jitesh Sharma (India) - Rs 20 lakh

79 Prabhsimran Singh (India) - Rs 20 lakh

80 Vishnu Solanki (India) - Rs 20 lakh

81 Vishnu Vinod (India) - Rs 20 lakh

82 K.M. Asif (India) - Rs 20 lakh

83 Akash Deep (India) - Rs 20 lakh

84 Tushar Deshpande (India) - Rs 20 lakh

85 Avesh Khan (India) - Rs 20 lakh

86 Ishan Porel (India) - Rs 20 lakh

87 Ankit Singh Rajpoot (India) - Rs 20 lakh

88 Basil Thampi (India) - Rs 30 lakh

89 Kartik Tyagi (India) - Rs 20 lakh

90 Noor Ahmad (Afghanistan) - Rs 30 lakh

91 Murugan Ashwin (India) - Rs 20 lakh

92 K.C Cariappa (India) - Rs 20 lakh

93 Shreyas Gopal (India) - Rs 20 lakh

94 Sandeep Lamichhane (Nepal) - Rs 20 lakh

95 R. Sai Kishore (India) - Rs 20 lakh

96 M. Siddharth (India) - Rs 20 lakh

97 Jagadeesha Suchith (India) - Rs 20 lakh

98 Aaron Finch (Australia) - Rs 1.5 crore

99 Marnus Labuschagne (Australia) - Rs 1 crore

100 Dawid Malan (England) - Rs 1.5 crore

101 Aiden Markram (South Africa) - Rs 1 crore

102 Eoin Morgan (England) - Rs 1.5 crore

103 Cheteshwar Pujara (India) - Rs 50 lakh

104 Ajinkya Rahane (India) - Rs 1 crore

105 Mandeep Singh (India) - Rs 50 lakh

106 Saurabh Tiwary (India) - Rs 50 lakh

107 Dominic Drakes (West Indies) - Rs 75 lakh

108 Shivam Dube (India) - Rs 50 lakh

109 K. Gowtham (India) - Rs 50 lakh

110 Marco Jansen (South Africa) - Rs 50 lakh

111 Chris Jordan (England) - Rs 2 crore

112 Liam Livingstone (England) - Rs 1 crore

113 James Neesham (New Zealand) - Rs 1.5 crore

114 Vijay Shankar (India) - Rs 1.5 crore

115 Odean Smith (West Indies) - Rs 1 crore

116 Jayant Yadav (India) - Rs 1 crore

117 Syed Khaleel Ahmed (India) - Rs 50 lakh

118 Dushmanta Chameera (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

119 Sheldon Cottrell (West Indies) - Rs 75 lakh

120 Nathan Coulter-Nile (Australia) - Rs 2 crore

121 Lungisani Ngidi (South Africa) - Rs 50 lakh

122 Navdeep Saini (India) - Rs 75 lakh

123 Chetan Sakariya (India) - Rs 50 lakh

124 Ishant Sharma (India) - Rs 1.5 crore

125 Sandeep Sharma (India) - Rs 50 lakh

126 Jaydev Unadkat (India) - Rs 75 lakh

127 Qais Ahmad (Afghanistan) - Rs 50 lakh

128 Piyush Chawla (India) - Rs 1 crore

129 Mayank Markande (India) - Rs 50 lakh

130 Shahbaz Nadeem (India) - Rs 50 lakh

131 Tabraiz Shamsi (South Africa) - Rs 1 crore

132 Karn Sharma (India) - Rs 50 lakh

133 Ish Sodhi (New Zealand) - Rs 50 lakh

134 Maheesh Theekshana (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

135 Sachin Baby (India) - Rs 20 lakh

136 Ricky Bhui (India) - Rs 20 lakh

137 Himanshu Rana (India) - Rs 20 lakh

138 Harnoor Singh (India) - Rs 20 lakh

139 Himmat Singh (India) - Rs 20 lakh

140 Rinku Singh (India) - Rs 20 lakh

141 Virat Singh (India) - Rs 20 lakh

142 Manan Vohra (India) - Rs 20 lakh

143 Raj Angad Bawa (India) - Rs 20 lakh

144 Yash Dhull (India) - Rs 20 lakh

145 Rajvardhan Hangargekar (India) - Rs 30 lakh

146 Mahipal Lomror (India) - Rs 40 lakh

147 Darshan Nalkande (India) - Rs 20 lakh

148 Vicky Ostwal (India) - Rs 20 lakh

149 Ripal Patel (India) - Rs 20 lakh

150 Anukul Roy (India) - Rs 20 lakh

151 N. Tilak Varma (India) - Rs 20 lakh

152 Lalit Yadav (India) - Rs 20 lakh

153 Sanjay Yadav (India) - Rs 20 lakh

154 Yash Dayal (India) - Rs 20 lakh

155 Arzan Nagwaswalla (India) - Rs 20 lakh

156 Kuldeep Sen (India) - Rs 20 lakh

157 Akash Singh (India) - Rs 20 lakh

158 Simarjeet Singh (India) - Rs 20 lakh

159 Yash Thakur (India) - Rs 20 lakh

160 Vasu Vats (India) - Rs 20 lakh

161 Mujtaba Yousuf (India) - Rs 20 lakh

162 Finn Allen (New Zealand) - Rs 50 lakh

163 Devon Conway (New Zealand) - Rs 1 crore

164 Alex Hales (England) - Rs 1.5 crore

165 Evin Lewis (West Indies) - Rs 2 crore

166 Chris Lynn (Australia) - Rs 1.5 crore

167 Karun Nair (India) - Rs 50 lakh

168 Rovman Powell (West Indies) - Rs 75 lakh

169 Rassie Van Der Dussen (South Africa) - Rs 1 crore

170 Najibullah Zadran (Afghanistan) - Rs 50 lakh

171 Jofra Archer (England) - Rs 2 crore

172 Charith Asalanka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

173 Rishi Dhawan (India) - Rs 50 lakh

174 George Garton (England) - Rs 50 lakh

175 Daryl Mitchell (New Zealand) - Rs 75 lakh

176 Dwaine Pretorius (South Africa) - Rs 50 lakh

177 Sherfane Rutherford (West Indies) - Rs 1 crore

178 Daniel Sams (Australia) - Rs 1 crore

179 Mitchell Santner (New Zealand) - Rs 1 crore

180 Romario Shepherd (West Indies) - Rs 75 lakh

181 Litton Das (Bangladesh) - Rs 50 lakh

182 Niroshan Dickwella (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

183 Andre Fletcher (West Indies) - Rs 50 lakh

184 Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) - Rs 50 lakh

185 Shai Hope (West Indies) - Rs 50 lakh

186 Heinrich Klaasen (South Africa) - Rs 50 lakh

187 Ben Mcdermott (Australia) - Rs 50 lakh

188 Kusal Mendis (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

189 Kusal Perera Sri Lanka 50

190 Joshua Philippe (Australia) - Rs 1 crore

191 Glenn Phillips (New Zealand) - Rs 1.5 crore

192 Tim Seifert (New Zealand) - Rs 50 lakh

193 Jason Behrendorff (Australia) - Rs 75 lakh

194 Nathan Ellis (Australia) - Rs 75 lakh

195 Fazalhaq Farooqi (Afghanistan) - Rs 50 lakh

196 Siddharth Kaul (India) - Rs 75lakh

197 Obed Mccoy (West Indies) - Rs 75 lakh

198 Tymal Mills (England) - Rs 1 crore

199 Adam Milne (New Zealand) - Rs 1.5 crore

200 Reece Topley (England) - Rs 75 lakh

201 Andrew Tye (Australia) - Rs 1 crore

202 Sandeep Warrier (India) - Rs 50 lakh

203 Todd Astle (New Zealand) - Rs 75 lakh

204 Akila Dhananjaya (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

205 Zahir Khan (Afghanistan) - Rs 50 lakh

206 Keshav Maharaj (South Africa) - Rs 50 lakh

207 Waqar Salamkheil (Afghanistan) - Rs 50 lakh

208 Rahul Sharma (India) - Rs 50 lakh

209 Hayden Walsh (West Indies) - Rs 50 lakh

210 Tanmay Agarwal (India) - Rs 20 lakh

211 Shivam Chauhan (India) - Rs 20 lakh

212 Nikhil Gangta (India) - Rs 20 lakh

213 Rohan Kadam (India) - Rs 20 lakh

214 Tom Kohler-Cadmore (England) Rs 40 lakh

215 Priyank Panchal (India) - Rs 20 lakh

216 Sameer Rizvi (India) - Rs 20 lakh

217 Ritwik Roy Chowdhury (India) - Rs 20 lakh

218 Subhranshu Senapati (India) - Rs 20 lakh

219 Apoorv Wankhade (India) - Rs 20 lakh

220 Atharva Ankolekar (India) - Rs 20 lakh

221 Tim David (Australia) Rs 40 lakh

222 Pravin Dubey (India) - Rs 20 lakh

223 Prerak Mankad (India) - Rs 20 lakh

224 Suyash Prabhudessai (India) - Rs 20 lakh

225 Ramandeep Singh (India) - Rs 20 lakh

226 B. Sai Sudharsan (India) - Rs 20 lakh

227 Atharva Taide (India) - Rs 20 lakh

228 Tanay Thyagarajan (India) - Rs 20 lakh

229 Ankush Bains (India) - Rs 20 lakh

230 Prashant Chopra (India) - Rs 20 lakh

231 Kedar Devdhar (India) - Rs 20 lakh

232 Shreevats Goswami (India) - Rs 20 lakh

233 Dhruv Jurel (India) - Rs 20 lakh

234 Aryan Juyal (India) - Rs 20 lakh

235 Akshdeep Nath (India) - Rs 20 lakh

236 Luvnith Sisodia India - Rs 20 lakh

237 Aditya Tare India - Rs 20 lakh

238 Upendra Singh Yadav (India) - Rs 20 lakh

239 Vaibhav Arora (India) - Rs 20 lakh

240 Mukesh Choudhary (India) - Rs 20 lakh

241 Rasikh Dar (India) - Rs 20 lakh

242 Ben Dwarshuis (Australia) - Rs 30 lakh

243 Pankaj Jaswal (India) - Rs 20 lakh

244 Mohsin Khan (India) - Rs 20 lakh

245 Lukman Hussain Meriwala (India) - Rs 20 lakh

246 Chama Milind (India) - Rs 20 lakh

247 Vyshak Vijay Kumar (India) - Rs 20 lakh

248 Mayank Yadav (India) - Rs 20 lakh

249 Zeeshan Ansari (India) - Rs 20 lakh

250 Tejas Baroka (India) - Rs 20 lakh

251 Yuvraj Chudasama (India) - Rs 20 lakh

252 Dharmendrasinh Jadeja (India) - Rs 20 lakh

253 Khrievitso Kense (India) - Rs 20 lakh

254 Prince Balwant Rai (India) - Rs 20 lakh

255 Pardeep Sahu (India) - Rs 20 lakh

256 Jalaj Saxena (India) - Rs 30 lakh

257 Prashant Solanki (India) - Rs 20 lakh

258 Midhun Sudhesan (India) - Rs 20 lakh

259 Martin Guptill (New Zealand) - Rs 75 lakh

260 Usman Khawaja (Australia) - Rs 1.5 crore

261 Brandon King (West Indies) - Rs 50 lakh

262 Janneman Malan (South Africa) - Rs 50 lakh

263 Bhanuka Rajapaksa (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

264 Rilee Rossouw (South Africa) - Rs 1 crore

265 Paul Stirling (Ireland) - Rs 50 lakh

266 Hanuma Vihari (India) - Rs 50 lakh

267 James Vince (England) - Rs 2 crore

268 Hazratullah Zazai (Afghanistan) - Rs 50 lakh

269 Fabian Allen (West Indies) - Rs 75 lakh

270 Roston Chase (West Indies) - Rs 1 crore

271 Ben Cutting (Australia) - Rs 75 lakh

272 Lewis Gregory (England) - Rs 1.5 crore

273 Moises Henriques (Australia) - Rs 1 crore

274 Akeal Hosein (West Indies) - Rs 50 lakh

275 Karim Janat (Afghanistan) - Rs 50 lakh

276 Scott Kuggeleijn (New Zealand) - Rs 75 lakh

277 Pawan Negi (India) - Rs 50 lakh

278 Gurkeerat Singh (India) - Rs 50 lakh

279 Sean Abbott (Australia) - Rs 75 lakh

280 Taskin Ahmed (Bangladesh) - Rs 50 lakh

281 Marchant De Lange (South Africa) - Rs 2 crore

282 Alzarri Joseph (West Indies) - Rs 75 lakh

283 Dhawal Kulkarni (India) - Rs 75 lakh

284 Saqib Mahmood (England) - Rs 2 crore

285 Riley Meredith (Australia) - Rs 1 crore

286 Kane Richardson (Australia) - Rs 1.5 crore

287 Tim Southee (New Zealand) - Rs 1.5 crore

288 Naveen Ul Haq (Afghanistan) - Rs 50 lakh

289 Harpreet Bhatia (India) - Rs 40 lakh

290 Rahul Buddhi (India) - Rs 20 lakh

291 Sudip Chatterjee (India) - Rs 20 lakh

292 Hiten Dalal (India) - Rs 20 lakh

293 Abhimanyu Easwaran (India) - Rs 20 lakh

294 Laurie Evans (England) - Rs 40 lakh

295 Rahul Gahlaut (India) - Rs 20 lakh

296 Amandeep Khare (India) - Rs 20 lakh

297 Mayank Rawat (India) - Rs 20 lakh

298 Dhruv Shorey (India) - Rs 20 lakh

299 Ayush Badoni (India) - Rs 20 lakh

300 Aneeshwar Gautam (India) - Rs 20 lakh

301 Benny Howell (England) - Rs 40 lakh

302 Hayden Kerr (Australia) - Rs 20 lakh

303 Saurabh Kumar (India) - Rs 20 lakh

304 Shams Mulani (India) - Rs 20 lakh

305 Dhruv Patel (India) - Rs 20 lakh

306 Atit Sheth (India) - Rs 20 lakh

307 Utkarsh Singh (India) - Rs 20 lakh

308 David Wiese (Namibia) - Rs 50 lakh

309 Kaif Ahmad (India) - Rs 20 lakh

310 Shubhum Arora (India) - Rs 20 lakh

311 Baba Indrajith (India) - Rs 20 lakh

312 Arun Karthick (India) - Rs 40 lakh

313 Eknath Kerkar (India) - Rs 20 lakh

314 Kennar Lewis (West Indies) - Rs 40 lakh

315 Nikhil Naik (India) - Rs 20 lakh

316 Urvil Patel (India) - Rs 20 lakh

317 B.R. Sharath (India) - Rs 20 lakh

318 K.L. Shrijith (India) - Rs 20 lakh

319 Mohit Avasthi (India) - Rs 20 lakh

320 Sushant Mishra (India) - Rs 20 lakh

321 Matheesha Pathirana (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

322 G Periyasamy (India) - Rs 20 lakh

323 M.Harishankar Reddy (India) - Rs 20 lakh

324 R. Silambarasan (India) - Rs 20 lakh

325 Aditya Thakare (India) - Rs 20 lakh

326 Tanveer Ul Haq (India) - Rs 20 lakh

327 Kuldip Yadav (India) - Rs 20 lakh

328 Prithviraj Yarra (India) - Rs 20 lakh

329 Satyajeet Bachhav (India) - Rs 20 lakh

330 Chintal Gandhi (India) - Rs 20 lakh

331 Jacob Lintott (England) - Rs 20 lakh

332 Izharulhuq Naveed (Afghanistan) - Rs 20 lakh

333 Tanveer Sangha (Australia) - Rs 20 lakh

334 Manav Suthar (India) - Rs 20 lakh

335 Milind Tandon (India) - Rs 20 lakh

336 Sagar Udeshi (India) - Rs 20 lakh

337 Kushaal Wadhwani (India) - Rs 20 lakh

338 Akshay Wakhare (India) - Rs 20 lakh

339 Darren Bravo (West Indies) - Rs 75 lakh

340 Shamrah Brooks (West Indies) - Rs 50 lakh

341 Avishka Fernando (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

342 Zubayr Hamza (South Africa) - Rs 50 lakh

343 Pathum Nissaanka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

344 Kurtis Patterson (Australia) - Rs 50 lakh

345 Hashmatullah Shahidi (Afghanistan) - Rs 50 lakh

346 Manoj Tiwary (India) - Rs 50 lakh

347 Ashton Agar (Australia) - Rs 2 crore

348 Carlos Brathwaite (West Indies) - Rs 75 lakh

349 Kedar Jadhav (India) - Rs 1 crore

350 Chamika Karunaratne (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

351 Colin Munro (New Zealand) - Rs 1.5 crore

352 Gulbadin Naib (Afghanistan) - Rs 50 lakh

353 Keemo Paul (West Indies) - Rs 75 lakh

354 Parvez Rasool (India) - Rs 50 lakh

355 Dasun Shanaka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

356 David Willey (England) - Rs 2 crore

357 Varun Aaron (India) - Rs 50 lakh

358 Wesley Agar (Australia) - Rs 50 lakh

359 Shoriful Islam (Bangladesh) - Rs 50 lakh

360 Josh Little (Ireland) - Rs 50 lakh

361 Blessing Muzarabani (Zimbabwe) - Rs 50 lakh

362 Jayden Seales (West Indies) - Rs 50 lakh

363 Mohit Sharma (India) - Rs 50 lakh

364 Barinder Sran (India) - Rs 50 lakh

365 Billy Stanlake (Australia) - Rs 75 lakh

366 Neil Wagner (New Zealand) - Rs 50 lakh

367 Qamran Iqbal (India) - Rs 20 lakh

368 Ishank Jaggi (India) - Rs 20 lakh

369 Rohan Kunnummal (India) - Rs 20 lakh

370 Tanmay Mishra (India) - Rs 20 lakh

371 Yash Nahar (India) - Rs 20 lakh

372 Shubham Singh Rohilla (India) - Rs 20 lakh

373 Alex Ross (Australia) - Rs 20 lakh

374 R Samarth (India) - Rs 20 lakh

375 Naushad Shaikh (India) - Rs 20 lakh

376 Abhijeet Tomar (India) - Rs 20 lakh

377 Baba Aparajith (India) - Rs 20 lakh

378 Prayas Barman (India) - Rs 20 lakh

379 Yudhvir Charak (India) - Rs 20 lakh

380 Shubhang Hegde (India) - Rs 20 lakh

381 Roosh Kalaria (India) - Rs 20 lakh

382 Aman Khan (India) - Rs 20 lakh

383 Tanush Kotian (India) - Rs 20 lakh

384 Pradeep Sangwan (India) - Rs 20 lakh

385 Kaushal Tambe (India) - Rs 20 lakh

386 Shivank Vashisth (India) - Rs 20 lakh

387 Rahul Chandrol (India) - Rs 20 lakh

388 Harvik Desai (India) - Rs 20 lakh

389 Cam Fletcher (New Zealand) - Rs 20 lakh

390 Tarang Gohel (India) - Rs 20 lakh

391 Fazil Makaya (India) - Rs 20 lakh

392 Ryan Rickelton (South Africa) - Rs 20 lakh

393 Sandeep Kumar Tomar (India) - Rs 20 lakh

394 Siddhesh Wath (India) - Rs 20 lakh

395 Stephen Cheepurupalli (India) - Rs 20 lakh

396 Aniket Choudhary (India) - Rs 20 lakh

397 Kartikeya Kak (India) - Rs 20 lakh

398 Ali Khan (USA) - Rs 40 lakh

399 Kulwant Khejroliya (India) - Rs 20 lakh

400 Ronit More (India) - Rs 20 lakh

401 M Nidheesh (India) - Rs 20 lakh

402 Babasafi Pathan (India) - Rs 20 lakh

403 Vidyadhar Patil (India) - Rs 20 lakh

404 Mukesh Kumar Singh (India) - Rs 20 lakh

405 R. Alexandar (India) - Rs 20 lakh

406 Adithya Ashok (New Zealand) - Rs 20 lakh

407 Jasmer Dhankhar (India) - Rs 20 lakh

408 Prerit Dutta (India) - Rs 20 lakh

409 Jon Russ Jaggesar (West Indies) - Rs 20 lakh

410 S. Kishan Kumar (India) - Rs 20 lakh

411 Kevin Koththigoda (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

412 Swaraj Wabale (India) - Rs 20 lakh

413 Curtis Campher (Ireland) - Rs 50 lakh

414 Colin De Grandhomme (New Zealand) - Rs 1 crore

415 James Faulkner (Australia) - Rs 1 crore

416 Craig Overton (England) - Rs 2 crore

417 Wayne Parnell (South Africa) - Rs 50 lakh

418 Samit Patel (England) - Rs 50 lakh

419 Thisara Perera (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

420 Darcy Short (Australia) - Rs 1 crore

421 Murali Vijay (India) - Rs 50 lakh

422 Jack Wildermuth (Australia) - Rs 50 lakh

423 Hamish Bennett (New Zealand) - Rs 50 lakh

424 Daryn Dupavillon (South Africa) - Rs 50 lakh

425 Fidel Edwards (West Indies) - Rs 50 lakh

426 Hamid Hassan (Afghanistan) - Rs 50 lakh

427 Lahiru Kumara (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

428 Joel Paris (Australia) - Rs 50 lakh

429 S. Sreesanth (India) - Rs 50 lakh

430 Oshane Thomas (West Indies) - Rs 50 lakh

431 Blair Tickner (New Zealand) - Rs 50 lakh

432 Isuru Udana (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

433 Donavon Ferreira (South Africa) - Rs 20 lakh

434 Ramesh Kumar (India) - Rs 20 lakh

435 Bhupen Lalwani (India) - Rs 20 lakh

436 Henan Malik (India) - Rs 20 lakh

437 Pukhraj Mann (India) - Rs 20 lakh

438 Shashwat Rawat (India) - Rs 20 lakh

439 Pratham Singh (India) - Rs 20 lakh

440 Jake Weatherald (Australia) - 20 lakh

441 Writtick Chatterjee (India) - Rs 20 lakh

442 Gerald Coetzee (South Africa) - 20 lakh

443 Akshay Karnewar (India) - Rs 20 lakh

444 Sumit Kumar (India) - Rs 20 lakh

445 Abid Mushtaq (India) - Rs 20 lakh

446 Lone Muzaffar (India) - Rs 20 lakh

447 Ninad Rathva (India) - Rs 20 lakh

448 Shoun Roger (India) - Rs 20 lakh

449 Hrithik Shokeen (India) - Rs 20 lakh

450 Shashank Singh (India) - Rs 20 lakh

451 Jaideep Bhambhu (India) - Rs 20 lakh

452 Nandre Burger (South Africa) - 20 lakh

453 Matt Kelly (Australia) - Rs 30 lakh

454 V Koushik (India) - Rs 20 lakh

455 Akash Madhwal (India) - Rs 20 lakh

456 Amit Mishra (India) - Rs 20 lakh

457 Anuj Raj (India) - Rs 20 lakh

458 Abhijeet Saket (India) - Rs 20 lakh

459 Rahul Shukla (India) - Rs 20 lakh

460 Nuwan Thushara (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

461 Mark Adnair (Ireland) - Rs 50 lakh

462 Hilton Cartwright (Australia) - Rs 50 lakh

463 Gareth Delany (Ireland) - Rs 50 lakh

464 Danushka Gunatilaka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

465 Anaru Kitchen (New Zealand) - Rs 50 lakh

466 Dhananjaya Lakshan (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

467 Sisanda Magala (South Africa) - Rs 50 lakh

468 Kyle Mayers (West Indies) - Rs 50 lakh

469 Andile Phehlukwayo (South Africa) - Rs 50 lakh

470 Seekkuge Prasanna (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

471 Raymon Reifer (West Indies) - Rs 50 lakh

472 Amit Ali (India) - Rs 20 lakh

473 Chaitanya Bishnoi (India) - Rs 20 lakh

474 Mayank Dagar (India) - Rs 20 lakh

475 Migael Pretorius (South Africa) - 20 lakh

476 Karan Sharma (India) - Rs 20 lakh

477 Shivam Sharma (India) - Rs 20 lakh

478 Pratyush Singh (India) - Rs 20 lakh

479 Sanvir Singh (India) - Rs 20 lakh

480 Dhrushant Soni (India) - Rs 20 lakh

481 M Venkatesh (India) - Rs 20 lakh

482 Bandaru Ayyappa (India) - Rs 20 lakh

483 Gurnoor Singh Brar (India) - Rs 20 lakh

484 Akash Choudhary (India) - Rs 20 lakh

485 Baltej Dhanda (India) - Rs 20 lakh

486 Saurabh Dubey (India) - Rs 20 lakh

487 Mohit Jangra (India) - Rs 20 lakh

488 Aaqib Khan (India) - Rs 20 lakh

489 Ruben Trumpelmann (Namibia) - 20 lakh

490 Brad Wheal (Scotland) - Rs 50 lakh

491 Lalit Yadav (India) - Rs 20 lakh

492 Auqib Dar (India) - Rs 20 lakh

493 Chirag Gandhi (India) - Rs 20 lakh

494 Chris Green (Australia) - Rs 40 lakh

495 Sijomon Joseph (India) - Rs 20 lakh

496 Anirudha Joshi (India) - Rs 20 lakh

497 Mohd. Arshad Khan (India) - Rs 20 lakh

498 Ansh Patel (India) - Rs 20 lakh

499 Shubham Sharma (India) - Rs 20 lakh

500 Shubham Singh (India) - Rs 20 lakh

501 K.Bhagath Varma (India) - Rs 20 lakh

502 Arpit Guleria (India) - Rs 20 lakh

503 Vipul Krishna (India) - Rs 20 lakh

504 Safvan Patel (India) - Rs 20 lakh

505 Chinntla Readdi (India) - Rs 20 lakh

506 Manish Reddy (India) - Rs 20 lakh

507 Ashok Sharma (India) - Rs 20 lakh

508 Ravi Sharma (India) - Rs 20 lakh

509 Shubham Singh (India) - Rs 20 lakh

510 Corbin Bosch (South Africa) - Rs 20 lakh

511 Nathan McAndrew Australia 20

512 Diwesh Pathania (India) - Rs 20 lakh

513 Shubham Ranjane (India) - Rs 20 lakh

514 Tom Rogers (Australia) - Rs 20 lakh

515 Johannes Smit (Namibia) - Rs 20 lakh

516 Sagar Trivedi (India) - Rs 20 lakh

517 Harsh Tyagi (India) - Rs 20 lakh

518 R. Vivek (India) - Rs 20 lakh

519 R.Sonu Yadav (India) - Rs 20 lakh

520 V. Athisayaraj (India) - Rs 20 lakh

521 Ottneil Baartman (South Africa) - Rs 20 lakh

522 M.B. Darshan (India) - Rs 20 lakh

523 V. Gowtham (India) - Rs 20 lakh

524 Khwezi Gumede (South Africa) - Rs 20 lakh

525 Liam Guthrie (Australia) - Rs 20 lakh

526 Liam Hatcher (Australia) - Rs 20 lakh

527 Jay Bista (India) - Rs 20 lakh

528 Saurav Chuahan (India) - Rs 20 lakh

529 Tajinder Dhillon (India) - Rs 20 lakh

530 Dikshanshu Negi (India) - Rs 20 lakh

531 Abhishek Raut (India) - Rs 20 lakh

532 K.V. Sasikanth (India) - Rs 20 lakh

533 Bharat Sharma (India) - Rs 20 lakh

534 Shivam Sharma (India) - Rs 20 lakh

535 Arjun Tendulkar (India) - Rs 20 lakh

536 mit Yadav (India) - Rs 20 lakh

537 Manoj Bhandage (India) - Rs 20 lakh

538 Arun Chaprana (India) - Rs 20 lakh

539 Ajay Dev Goud (India) - Rs 20 lakh

540 Divyang Hinganekar (India) - Rs 20 lakh

541 Azim Kazi (India) - Rs 20 lakh

542 Sujit Nayak (India) - Rs 20 lakh

543 Parth Sahani (India) - Rs 20 lakh

544 Ashutosh Sharma (India) - Rs 20 lakh

545 Vivrant Sharma (India) - Rs 20 lakh

546 Kumar Kartikeya Singh (India) - Rs 20 lakh

547 Ravi Chauhan (India) - Rs 20 lakh

548 Shubham Garhwal (India) - Rs 20 lakh

549 Shafiqullah Ghafari (Afghanistan) - Rs 20 lakh

550 M. Mohammed (India) - Rs 20 lakh

551 Pulkit Narang (India) - Rs 20 lakh

552 Pradosh Paul (India) - Rs 20 lakh

553 Pushpendra Singh Rathore (India) - Rs 20 lakh

554 Jason Sangha (Australia) - Rs 20 lakh

555 Purnank Tyagi (India) - Rs 20 lakh

556 Samarth Vyas (India) - Rs 20 lakh

557 Duan Jansen (South Africa) - Rs 20 lakh

558 Dev Lakra (India) - Rs 20 lakh

559 Ajay Mandal (India) - Rs 20 lakh

560 Lakhan Raja (India) - Rs 20 lakh

561 Girinath Reddy (India) - Rs 20 lakh

562 Siddhant Sharma (India) - Rs 20 lakh

563 Matthew Short (Australia) - Rs 20 lakh

564 Anunay Singh (India) - Rs 20 lakh

565 Saurin Thakar (India) - Rs 20 lakh

566 Nyeem Young (West Indies) - Rs 20 lakh

567 Yuvraj Chaudhary (India) - Rs 20 lakh

568 Khizar Dafedar (India) - Rs 20 lakh

569 Sahil Dhiwan (India) - Rs 20 lakh

570 Arjit Gupta (India) - Rs 20 lakh

571 Mickil Jaiswal (India) - Rs 20 lakh

572 Ryan John (West Indies) - Rs 20 lakh

573 J. Kousik (India) - Rs 20 lakh

574 Jitender Pal (India) - Rs 20 lakh

575 Jonty Sidhu (India) - Rs 20 lakh

576 Yashovardhan Singh (India) - Rs 20 lakh

577 Beyers Swanepoel (South Africa) - Rs 20 lakh

578 Pranshu Vijayran (India) - Rs 20 lakh

579 Ishan Afridi (India) - Rs 20 lakh

580 Mohammed Afridi (India) - Rs 20 lakh

581 Prerit Agrawal (India) - Rs 20 lakh

582 Aidan Cahill (Australia) - Rs 20 lakh

583 Mark Deyal (West Indies) - Rs 20 lakh

584 Nidhish Rajagopal (India) - Rs 20 lakh

585 Bavanaka Sandeep (India) - Rs 20 lakh

586 Safyaan Sharif (Scotland) - Rs 20 lakh

587 Henry Shipley (New Zealand) - Rs 20 lakh

588 Maxwell Swaminathan (India) - Rs 20 lakh

589 Johan Van Dyk (South Africa) - Rs 20 lakh

590 Dunith Wellalage (Sri Lanka)- Rs 20 lakh

