India had a brilliant run at the Asian Games 2023 on Wednesday with eight medals across disciplines including two gold medals in shooting. The Indian contingent will have more chances to add to their tally on Thursday (September 28) as Roshibina Devi takes part in Women's 60 kg wushu final and Hriday Chheda as well as Anush Agarwalla compete in the individual Dressage – Intermediate discipline final in Equestrian. Both the Indian men's hockey team and men's football team will also be in action with medal hopefuls women's badminton team starting their journey in the competition.

Asian Games 2023 September 28 (Thursday) Full Schedule:

Aquatics - Swimming

Shivangi Sarma – W 50m Freestyle(Heat 2) – 07:30 IST

V V Khade – M 50m Butterfly (Heat 5) – 07:40 IST

Men's Team - 4 x 100m Freestyle Relay (Heat 2) – 08:53 IST

Women's team - 4 x 200m Freestyle Relay (Heat 1) – 09:07 IST

Shivangi Sarma - W 50m Freestyle Final (If Qualified) – 17:00 IST

V V Khade – M 50m Butterfly Final (If Qualified) – 17:36 IST

Men's Team - 4 x 100m Freestyle Relay Final (If Qualified) – 18:48 IST

Women's team - 4 x 200m Freestyle Relay Final (If Qualified) – 19:06 IST

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team Round Robin– Qualification - 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team – Qualification – 06:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Women Team Round Robin – Women Team Round Robin - Qualification – 11:00 IST

Badminton

PV Sindhu, Ashmita Chaliha, Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod Vs Mongolia – Women's Team (Round of 16) – 06:30 AM

Boxing

Jaismine Vs Ashour Hadeel Ghazwan (Saudi Arabia) – W 60 Kg – Round of 16 – 12:00 IST

Deepak Vs Tsuboi T (Japan) – M 51 Kg – Round of 16 – 17:30 IST

Nishant Dev Vs PT Bui (Vietnam) – M 71 Kg – Round of 16 – 18:45 IST

Cycling – Track

Vishavjeet Singh – Men's Omnium (Scratch Race ¼) – 07:30 IST

David Beckham - Men's Sprint (Quarterfinal - Race 1) - 07:48 IST

Triyasha Paul & Mayuri Lute - Women's Sprint (Qualifying) - 08:00 IST

David Beckham - Men's Sprint - Quarterfinal - Race 2 (If Qualified) – 08:26 IST

Triyasha Paul & Mayuri Lute - Women's Sprint- 1/16 Final(If Qualified) - 08:38 IST

Vishavjeet Singh – Men's Omnium - Tempo Race 2/4(If Qualified) – 09:02 IST

David Beckham - Men's Sprint- Quarterfinal - Decider(If Qualified) – 09:20 IST

David Beckham - Men's Sprint - Semi-final - Race 1(If Qualified) – 12:30 IST

David Beckham - Men's Sprint - Race for 5th-8th places(If Qualified) – 12:36 IST

Triyasha Paul & Mayuri Lute - Women's Sprint - 1/16 Final Repechage (If Qualified) –12:39 IST

David Beckham - Men's Sprint - Semi-final - Race 2(If Qualified) – 12:51 IST

Vishavjeet Singh – Men's Omnium - Elimination 3/4(If Qualified) – 12:57 IST

David Beckham - Men's Sprint - Semi-final - Decider(If Qualified) – 13:21 IST

David Beckham - Men's Sprint - Final - Race 1(If Qualified) – 14:03 IST

Triyasha Paul & Mayuri Lute - Women's Sprint - 1/8 Final(If Qualified) – 14:09 IST

David Beckham - Men's Sprint - Final - Race 2(If Qualified) – 14:27 IST

Vishavjeet Singh – Men's Omnium - Points Race 4/4(If Qualified) – 14:33 IST

David Beckham - Men's Sprint - Final - Decider(If Qualified) – 15:11 IST

Triyasha Paul & Mayuri Lute - Women's Sprint - 1/8 Final Repechage (If Qualified) – 15:14 IST

Equestrian

Hriday Chheda, Anush Agarwalla – Dressage – Intermediate I Freestyle (Individual Final) – 12:30 IST

Football

Men's Team Vs Saudi Arabia – Round of 16 – 17:00 IST

Golf

P Sharath Urs – Individual- Round 1 – 04:00 IST

A Prashanth – Individual -Round 1 – 04:10 IST

A Ashok – Individual - Round 1 – 04:20 IST

P Sharath Urs, A Prashanth, A Ashok –Team - Round 1 – 04:00 IST

Anirban Lahiri – Individual- Round 1 – 08:00 IST

S.S.P Chawrasia – Individual – Round 1 – 08:10 IST

KH Joshi – Individual – Round 1 – 08:20 IST

S Sharma – Individual – Round 1 – 08:30 IST

Anirban Lahiri, S.S.P Chawrasia, KH Joshi, S Sharma – Team – Round 1 – 08:00 IST

Gymnastics

Pranti Nayak – Women's Vault – Final – After 12:00 IST

Hockey

Men's Team Vs Japan – Preliminary Men's Pool A – 16:15 IST

Shooting

Sarabjot Singh/Shiva Narwal & Arjun Singh Cheema – Men's 10m Air Pistol Individual – Qualification - 06:30 IST

Sarabjot Singh, Shiva Narwal & Arjun Singh Cheema – Men's 10m Air Pistol Team – Qualification& Final - 06:30 IST

Anantjeet Singh Naruka & Ganemat Sekhon- Skeet Mixed Team – Qualification – 06:30 IST

Sarabjot Singh, Shiva Narwal & Arjun Singh Cheema – Men's 10m Air Pistol Individual – Final (If Qualified)–09:00 IST

Anantjeet Singh Naruka & Ganemat Sekhon - Skeet Mixed Team – Bronze Medal Match 1 (If Qualified) – 10:30 IST

Anantjeet Singh Naruka & Ganemat Sekhon - Skeet Mixed Team – Bronze Medal Match 2 (If Qualified) – 11:00 IST

Anantjeet Singh Naruka & Ganemat Sekhon - Skeet Mixed Team – Gold Medal (If Qualified) – 11:00 IST

Squash

Women's Team Vs Malaysia – Pool B – 10:00 IST

Men's Team Vs Nepal – Pool A – 13:30 IST

Table Tennis

Sathiyan & Manika Vs Chew & Zheng (Singapore) – Mixed Doubles - R 16 – 07:30 IST

Harmeet & Sreeja Vs Sanguansin P/Paranang O (Thailand) - Mixed Doubles - R 16 – 07:30 IST

Sreeja Akula Vs PYON Songgyong (DPR) - Women's Single - R 32 - 8:30 IST

Manika Batra Vs Shrestha Nabita (Nepal) -Women's Single- R 32–09:15 IST

Manush & Manav Vs Munsif & Shaffan (Maldives) - Men's Doubles - R 32 - 10:00 IST

Sathiyan & Sharath Vs Ser-Od & Manliajargal (Mongolia) - Men's Doubles - R 32 - 10:35 IST

Sreeja Akula & Diya Chitale Vs Tran & Nguyen (Vietnam) - Women's Doubles - R 32 - 13:30 IST

Ayhika & Sutirtha Vs Zauresh & Anastassiya (KAZ) - Women's Doubles - R 32 - 14:05 IST

Sharath Kamal Vs Ismail (Maldives) - Men's Singles - R 32 - 14:40 IST

Sathiyan Vs Turki Lafi (Saudi Arabia) - Men's Singles - R 32 - 15:25IST

Sathiyan & Manika– Mixed Doubles - Quater Finals (If Qualified) – 16:40 IST

Harmeet & Sreeja - Mixed Doubles - Quater Finals (If Qualified) – 16:40 IST

Tennis

Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni Vs Soonwoo Kwon/Seongchan Hong (Korea) – Semi Final – Men's Doubles – After 14:00 IST

Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale Vs Zhibek Kulambayeva & Grigoriy Lomakin (Kazakhstan) – Quarter Finals – Mixed Doubles – After 14:00 IST

Wushu

Roshibina Devi Naorem Vs Xiaowei Wu (China) – Final – Women's Sanda 60 kg - 07:12 am IST