KKR Name Injured Harshit Rana's Replacement For IPL 2026, Gujarat Titans Rope In New Player
Pacer Navdeep Saini on Wednesday replaced Harshit Rana in the Kolkata Knight Riders squad for the IPL beginning on March 28. Both Saini and Rana have played for India and represent Delhi in domestic cricket. Rana underwent knee surgery last month that ruled him out of the T20 World Cup that India won. "Kolkata Knight Riders (KKR) and Gujarat Titans (GT) have picked Navdeep Saini and Kulwant Khejroliya respectively as player replacements for TATA Indian Premier League (IPL) 2026," said the IPL in a statement.
Saini has scalped 23 wickets in 32 IPL matches played so far, in addition to 23 wickets in international cricket for India. He will join KKR for Rs 75 lakh.
"Meanwhile, Khejroliya replaces the injured Prithviraj Yarra in GT. The left-arm pacer, who has six IPL wickets to his name, has previously featured for GT, KKR, and Royal Challengers Bengaluru (RCB). He will join GT for Rs 30 lakh," added the IPL statement.
Kolkata Knight Riders squad for IPL 2026 season
Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Navdeep Saini, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Blessing Muzarabani.
Gujarat Titans squad for IPL 2026
Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Kulwant Khejroliya, Luke Wood.