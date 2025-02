LSG Schedule IPL 2025: Lucknow Super Giants (LSG) will be one of the most exciting teams to watch out for in the Indian Premier League 2025 season, having made the biggest purchase in IPL history heading into the tournament. In the IPL 2025 mega auction, LSG shelled out Rs 27 crore for Indian wicket-keeper batter Rishabh Pant, who was later appointed captain as well. A strong set of retentions, featuring Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Mayank Yadav, Mohsin Khan and Ayush Badoni, and other big purchases like David Miller, make LSG a formidable outfit.

Here is Lucknow Super Giants' IPL 2025 schedule in full:

DC vs LSG - 7:30 PM IST - March 24 - ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam

SRH vs LSG - 7:30 PM IST - March 27 - Rajiv Gandhi Intn'l Cricket Stadium, Hyderabad

LSG vs PBKS - 7:30 PM IST - April 1 - Ekana Stadium, Lucknow

LSG vs MI - 7:30 PM IST - April 4 - Ekana Stadium, Lucknow

KKR vs LSG - 3:30 PM IST - April 6 - Eden Gardens, Kolkata

LSG vs GT - 3:30 PM IST - April 12 - Ekana Stadium, Lucknow

LSG vs CSK - 7:30 PM IST - April 14 - Ekana Stadium, Lucknow

RR vs LSG - 7:30 PM IST - April 19 - Sawai Mansingh Stadium, Lucknow

LSG vs DC - 7:30 PM IST - April 22 - Ekana Stadium, Lucknow

MI vs LSG - 3:30 PM IST - April 27 - Wankhede Stadium, Lucknow

PBKS vs LSG - 7:30 PM IST - May 4 - HPCA Stadium, Dharamshala

LSG vs RCB - 7:30 PM IST - May 9 - Ekana Stadium, Lucknow

GT vs LSG - 7:30 PM IST - May 14 - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

LSG vs SRH - 7:30 PM IST - May 18 - Ekana Stadium, Lucknow