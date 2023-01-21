Pakistan Super League 2023: Complete Schedule Of 8th Season Of PSL
The Pakistan Super League season 8 is all set to kick off on February 13 with a match between Multan Sultans and Lahore Qalandars -- the finalists of the previous edition -- at the Multan Cricket Stadium.
The Pakistan Super League season 8 is all set to kick off on February 13 with a match between Multan Sultans and Lahore Qalandars -- the finalists of the previous edition -- at the Multan Cricket Stadium. While defending champions Lahore Qalandars will aim to become the first side to win back-to-back titles, Multan Sultans will eye a second trophy in the upcoming edition of PSL. On the other hand, two-time champions Islamabad United will aim to become the most successful side by lifting the trophy thrice.
Here is the complete schedule of PSL season 8:
13 February - Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium
14 February - Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Cricket Arena
15 February - Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium
16 February - Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Cricket Arena
17 February - Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium
18 February - Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Cricket Arena
19 February - Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium; Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Cricket Arena
20 February - Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, National Bank Cricket Arena
21 February - Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, National Bank Cricket Arena
22 February - Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium
23 February - Peshawar Zalmi v Islamabad United, National Bank Cricket Arena
24 February - Quetta Gladiators v Islamabad United, National Bank Cricket Arena
26 February - Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Cricket Arena; Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium
27 February - Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium
1 March - Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium
2 March - Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium
3 March - Islamabad United v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium
4 March - Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium
5 March - Islamabad United v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium
6 March - Quetta Gladiators v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium
7 March - Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium
8 March - Pakistan Women's League Exhibition Match 1, Pindi Cricket Stadium; Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium
9 March - Islamabad United v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium
10 March - Pakistan Women's League Exhibition Match 2, Pindi Cricket Stadium; Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium
11 March - Pakistan Women's League Exhibition Match 3, Pindi Cricket Stadium; Quetta Gladiators v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium
12 March - Islamabad United v Peshawar Zalmi, Pindi Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium
15 March - Qualifier (1 v 2), Gaddafi Stadium
16 March - Eliminator 1 (3 v 4), Gaddafi Stadium
17 March - Eliminator 2 (loser Qualifier v winner Eliminator 1), Gaddafi Stadium
19 March - Final, Gaddafi Stadium