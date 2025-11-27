WPL 2026: Full Squads Of All Teams After Mega Auction And Salaries
Women's Premier League 2026: Full squads of all teams after mega auction and salaries
The Women's Premier League (WPL) 2026 auction has come to an end. Deepti Sharma, the Player of the Tournament in India's recent Women's ODI World Cup triumph, became the joint second-most expensive player in the league's auction history when UP Warriorz exercised their Right to Match (RTM) card to reclaim her for Rs 3.2 crore. New Zealand's Amelia Kerr became the costliest foreign player of the auction after being picked by Mumbai Indians for Rs 3 crore. India's Shikha Pandey was the surprise big buy of the WPL auction at Rs 2.4 crore, also picked by UP Warriorz.
## All figures in INR
Mumbai Indians: Nat Sciver-Brunt (Retained 3.5 Cr), Harmanpreet Kaur (Retained 2.5 Cr), Hayley Mathews (Retained 1.75 Cr), Amanjot Kaur (Retained 1 Cr), G Kamalini (Retained 50 Lakh), Amelia Kerr (3 Cr), Shabnim Ismail (60 Lakh), Sanskriti Gupta (20 Lakh), Sajeevan Sajana (75 Lakh), Rahila Firdous (10 Lakh), Nicola Carey (30 Lakh), Poonam Khemnar (10 Lakh), Triveni Vasistha (20 Lakh), Nalla Reddy (10 Lakh), Saika Ishaque (30 Lakh), Milly Illingworth (10 Lakh)
Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (Retained 2.2 Cr), Shafali Verma (Retained 2.2 Cr), Annabel Sutherland (Retained 2.2 Cr), Marizanne Kapp (Retained 2.2 Cr), Niki Prasad (Retained 50 Lakh), Laura Wolvaardt (1.1 Cr), Chinelle Henry (1.3 Cr), Sree Charani (1.3 Cr), Sneh Rana (50 Lakh), Lizelee Lee (30 Lakh), Deeya Yadav (10 Lakh), Taniyaa Bhatia (30 Lakh), Mamatha Madiwala (10 Lakh), Nandani Sharma (20 Lakh), Lucy Hamilton (10 Lakh), Minnu Mani (40 Lakh)
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (Retained 3.5 Cr), Richa Ghosh (Retained 2.75 Cr), Ellyse Perry (Retained 2 Cr), Shreyanka Patil (Retained 60 Lakh), Georgia Voll (60 Lakh), Nadine de Klerk (65 Lakh), Radha Yadav (65 Lakh), Lauren Bell (90 Lakh), Linsey Smith (30 Lakh), Prema Rawat (RTM 20 Lakh), Arundathi Reddy (75 Lakh), Pooja Vastrakar (85 Lakh), Grace Harris (75 Lakh), Gautami Naik (10 Lakh), Prathyoosha Kumar (10 Lakh), D Hemalatha (30 Lakh)
Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (Retained 3.5 Cr), Beth Mooney (Retained 2.5 Cr), Sophie Devine (2 Cr), Renuka Singh (60 Lakh), Bharti Fulmali (RTM 70 Lakh), Titas Sadhu (30 Lakh), Kashvee Gautam (RTM 65 Lakh), Kanika Ahuja (30 Lakh), Tanuja Kanwar (45 Lakh), Georgia Wareham (1 Cr), Anushka Sharma (45 Lakh), Happy Kumari (10 Lakh), Kim Garth (50 Lakh), Yastika Bhatia (50 Lakh), Shivani Singh (10 Lakh), Danni Wyatt-Hodge (50 Lakh), Rajeshwari Gayakwad (40 Lakh), Ayushi Soni (30 Lakh)
UP Warriorz: Shweta Sehrawat (Retained 50 Lakh), Deepti Sharma (RTM 3.2 Cr), Sophie Ecclestone (RTM 85 Lakh), Meg Lanning (1.9 Cr), Phoebe Litchfield (1.2 Cr), Kiran Navgire (RTM 60 Lakh), Harleen Deol (50 Lakh), Kranti Goud (RTM 50 Lakh), Asha Sobhana (1.1 Crore), Deandra Dottin (80 Lakh), Shikha Pandey (2.4 Crore), Shipra Giri (10 Lakh), Simran Shaikh (10 Lakh), Tara Norris (10 Lakh), Chloe Tryon (30 Lakh), Suman Meena (10 Lakh), G Trisha (10 Lakh), Pratika Rawal (50 Lakh)