India will have multiple chances of adding to their medals tally as the athletes will take part in a number of finals on Wednesday (September 27). The day will begin with four Indian athletes in various final races in sailing - Jerome Kumar S, Vishnu Saravan, Nethra Kumanan and Chitresh Tatha. The quartet of Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela and Divyakriit Singh will also take part in Dressage - Intermediate (individual) after they clinched the gold medal in the team event. There will be medal hopes in Wushu as well with Roshibina Devi Naorem and Rohit Jadhav in action.

Asian Games 2023 September 27 (Wednesday) Full Schedule:

Aquatics - Swimming

Nina Venkatesh – W 100m Butterfly (Heat 2) – 07:30 IST

Mana Patel – W 100m Backstroke (Heat 2) – 07:58 IST

Shrihari Natraj & TG Mathew – M 200m Freestyle (Heat 3) – 08:12 IST

Lineysha - W 100m Breaststroke (Heat 1) – 08:34 IST

Nina Venkatesh – W 100m Butterfly – Final (If Qualified) – 17:00 IST

Mana Patel – W 100m Backstroke – Final (If Qualified) – 17:42 IST

Shrihari Natraj & TG Mathew – M 200m Freestyle – Final (If Qualified) – 17:48 IST

Lineysha - W 100m Breaststroke – Final (If Qualified) – 18:13 IST

Basketball

Men's Team Vs Macao – 3X3 – Round Robin Pool C - 12:10 IST

Women's Team Vs China – 3X3 – Round Robin Pool A – 16:55 IST

Women's Team Vs Indonesia – 5X5 – Preliminary Group A – 17:30 IST

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team Round Robin– Qualification - 06:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Women Team Round Robin – Qualification – 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team – Qualification – 06:30 IST

Boxing

Shiva Thapa Vs Kultaev Askat (Kyrgyzstan) – M 63.5 Kg – Round of 16 – 13:15 IST

Sanjeet Vs L Mullojonov (Uzbekistan) – M 92 Kg – Round of 16 – 13:30 IST

Nikhat Zareen Vs C Bak (Korea) – W 50 Kg – Round of 16 - 17:15 IST

Chess

Koneru Humpy and Dronavalli Harika - Women's Individual Event – Round 8 – 12:30 IST

Vidit Gujrathi and Arjun Kumar - – Men's Individual Event – Round 8 – 12:30 IST

Koneru Humpy and Dronavalli Harika - Women's Individual Event – Round 9 – 14:30 IST

Vidit Gujrathi and Arjun Kumar - – Men's Individual Event – Round 9 – 14:30 IST

Cycling – Track

Ronaldo Singh & David Beckhame – Men's Individual Sprint – Qualifying – 07:30 IST

Sushikala Agashe & Triyasha Paul – Women's Keirin – First Round – 07:56 IST

Ronaldo Singh & David Beckhame – Men's Individual Sprint – 1/16 Final (If Qualified) – 08:14 IST

Sushikala Agashe & Triyasha Paul – Women's Keirin – Repechage – 08:38 IST

Ronaldo Singh & David Beckhame – Men's Individual Sprint – 1/16 Final Repechage – 08:50 IST

Sushikala Agashe & Triyasha Paul – Women's Keirin – Semi Finals (If Qualified) – 12:30 IST

Ronaldo Singh & David Beckhame – Men's Individual Sprint – 1/8 Final (If Qualified) – 12:42 IST

Ronaldo Singh & David Beckhame – Men's Individual Sprint – 1/8 Final Repechage (If Qualified) – 13:30 IST

ESports

Sanindhya, Mihir, Aditya, Aakash, Akshaj, Samarth, Aravind vs (Vietnam) – League of Legends – Quarterfinals - 11:30 IST

Equestrian

Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela, Divyakriit Singh – Dressage - Intermediate I (Individual qualification for final) – 05:30 IST

Fencing

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Men's Foil Team– Direct Elimination – 06:30 IST

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Men's Foil Team– Semi Finals (If Qualified) – 09:30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Women's Epee Team – Direct Elimination – 10:30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Women's Epee Team – Semi Finals (If Qualified) – 13:30 IST

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Men's Foil Team– Finals (If Qualified) – 15:30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Women's Epee Team – Finals (If Qualified) – 16:35 IST

Gymnastics

Pranati Nayak - Women's Individual All-Around – Final – 15:00 IST

Hockey

Women's Team Vs Singapore – Women's Pool A Preliminary – 10:15 IST

Handball

Women's Team Vs Hong Kong - Preliminary Round (Group B) – 16:30 IST

Sailing

Jerome Kumar S - iQFoil – Final Race – 08:30 IST

Vishnu Saravan – ILCA7 – Final Race – 08:30 IST

Nethra Kumanan – ILCA6 – Final Race – 08:30 IST

Chitresh Tatha – M Kiteboarding – Final Race – 09:30 IST

Shooting

Anantjeet Singh Naruka, Angad Vir Singh Bajwa, Gurjoat Singh Khangura – M Skeet-50 Individual - Qualification (Stage 2) – 06:30 IST

Anantjeet Singh Naruka, Angad Vir Singh Bajwa, Gurjoat Singh Khangura – M Skeet-50 Team - Qualification & Final – 06:30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet-50 Individual - Qualification (Stage 2 ) – 06:30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet-50 Individual - Qualification & Final – 06:30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi chouksey, Manini Kaushik – W 50m Rifle 3Ps Individual – Qualification – 06:30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi chouksey, Manini Kaushik – W 50m Rifle 3Ps Team – Qualification & Final – 06:30 IST

Rhythm Sangwan , Manu Bhaker, Esha Singh – 25m Pistol Team – Qualification & Final – 06:30 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh – 25m Final Pistol Individual – Qualification (Stage 2) – 06:30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik - 50m Rifle 3 Positions Individual – Final (If Qualified) – 09:30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet Individual- Final (If Qualified) - 12:00 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh - 25m Pistol Individual Rapid Fire – Final (If Qualified) – 12:00 IST

Squash

Men's Team Vs Kuwait – Pool A – 07:30 IST

Women's Team Vs Nepal – Pool B – 07:30 IST

Women's Team Vs Macao – Pool B – 14:00 IST

Men's Team Vs Pakistan – Pool A – 16:30 IST

Table Tennis

Manav Thakkar/Manush Shah Vs Sitisak Nuchchart/Napat Thanmathikom (Thailand) – Men's Doubles – Round of 64 – 13:30 IST

Manika Batra/Satiyan G Vs Napat Thanmathikom/Suthasini Sawettabut (Thailand) – Mixed Doubles – Round of 32 – 15:50 IST

Harmeet Desai/Sreeja Akula Vs Chi Cheng Cheong/Hui Li Seak (Macao) – Mixed Doubles – Round of 32 – 16:25 IST

Taekwondo

Margerette Maria Regi Vs Jui En Chang (Chinese Taipei) - Women's -67 Kg Kyorugi – Round 16 – 06:30 IST

Shivansh Tyagi Vs VA Mithona (Cambodia) - Men's - 80 Kg Kyorugi – Round of 32 – 06:30 IST

Tennis

Sumit Nagal Vs Zhizhen Zhang (China) – Quarter Final – Men's Singles – After 12:30 IST

Ankita Raina Vs Haruka Kaji (Japan) – Quarter final – Women's Singles – After 12:30 IST

Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni Vs Yibing Wu/Zhizhen Zhang (China) – Quarter Final – Men's Doubles – After 15:30

Yuki Bhambari & Ankita Raina Vs Francis Alcantara & Alex Eala (Philippines) – Round of 16 – Mixed Doubles – After 15:30 IST

Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale Vs Shinji Hazawa & Ayano Shimizu – Round of 16 – Mixed Doubles – After 16:00 IST

Wushu

Rohit Jadhav – Daoshu – Final – 06:30 IST

Rohit Jadhav – Gunshu – Final – 12:00 IST

Roshibina Devi Naorem Vs Nguyen (Vietnam) – Semi Finals – 17:00 IST