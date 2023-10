India had a brilliant day at Asian Games 2023 on Sunday with nine medals in athletics and a historic silver medal in men's badminton team event. The athletes will be looking to continue the momentum when they take part across disciplines on Monday (October 2). Ayhika Mukherjee and Sutirtha Mukherjee will take part in the women's doubles table tennis semi-final and a win will mean they will have a chance to win a historic gold medal. The journey in the badminton and squash individual disciplines will also continue with massive names like Joshna Chinappa and PV Sindhu in action.

Asian Games 2023 October 2 (Monday) Full Schedule:

Aquatics - Diving

London Singh – M 1m Springboard – Final – 16:30 IST

Archery

Jyoti Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swamy, Parneet Kaur - Compound Women 1/8 Elimination – 07:30 IST

Atanu Das, Dhiraj Bommadevara, Tushar Prabhakar Shelke – Recurve Men Team1/8 Elimination – 08:40 IST

Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur – Recurve Women Team 1/8 Elimination – 08:40 IST

Abhishek Verma, Prathmesh Samadhan Jawkar, Ojar Pravin Deotale – Compound Men Team 1/8 Elimination – 07:30 IST

Atanu Das, Ankita Bhakat - Recurve Mixed Team 1/8 Elimination – 06:30 IST

Jyoti Surekha , Aditi Gopichand Swami – Compound Women's Individual 1/16 Elimination – 11:05 IST

Abhishek Verma, Ojas Pravin Deotale Compound Men's Individual – 1/16 Elimination – 11:05 IST

Abhishek Verma, Ojas Pravin Deotale Compound Men's Individual – 1/8 Elimination (If qualified)– 11:35 IST

Ojas Pravin Deotale, Jyothi Surekha - Compound mixed team 1/8 Elimination – 06:30 IST

Atanu Das, Bommadevara Dhiraj – Recurve Men's Individual 1/16 Elimination – 14:15 IST

Bhajan Kaur - Recurve Women's Individual 1/32 Elimination – 13:45 IST

Ankita Bhakat - Recurve Women's Individual 1/16 Elimination – 14:15 IST

Bhajan, Ankita (If Quailified) - Recurve Women's Individual 1/8 Elimination – 14:45 IST

Athletics

Tejaswin Shanker – M Decathlon 100m - 06:30 IST

Sarvesh Anil Kushare, Jesse Sandesh - M High Jump Qualifying A & B- 06:40 IST

Tejaswin Shanker – M Decathlon Long Jump – 07:00 IST

Krishan Kumar, Muhammed Afsal - M 800m Round 1 – 07:17 IST

Santhosh Kumar, Yashas Palaksha - M 400m Hurdles Round 1 – 07:45 IST

Tejaswin Shanker – M Decathlon Shot Put - 08:05 IST

Vithya Ramaraj , Sinchal Kaveramma - W 400m Hurdles Round 1 - 8:10 IST

Pavithra Vengatesh - W Pole Vault Final – 16:30 IST

Tejaswin Shanker – M Decathlon High Jump – 16:35 IST

Shaili Singh , Ancy Sojan - W Long Jump Final – 16:40 IST

Parul Chaudhary , Priti Lamba – W 3000m Steeplechase – 16:50 IST

Amlan Borgohain – M 200m Final – 17:25 IST

Muhammed Anas, Jisna Mathew, Aishwarya Mishra, Soniya Baishya, Muhammed Ajmal – 4X400 Mixed Relay Finals – 18:10 IST

Tejaswin Shanker – M Decathlon 400 m – 18:40 IST

Badminton

HS Prannoy , Kidambi Srikanth - Men' Singles Round of 64 – 07:30 IST

PV Sindhu, Ashmita Chaliha - Women's Singles Round of 64 – 07:30 IST

Satwik/Chirag , Dhruv/Arjun - Men's Doubles Round of 32 - 07:30 IST

Rohan/Sikki, Sai Pratheek/Tanisha - Mixed Doubles Round of 32 – 07:30 IST

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare- Men Team Round Robin 2-9 - 06:30 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare- Men Team Round Robin 2-10 - 11:00 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare- Men Team Round Robin 2-11 - 13:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team Round Robin 2-9– 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team Round Robin 2-10– 11:00 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team Round Robin 2-11– 13:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel - Women Team – Women Team Round Robin 2-6 -11:00 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel - Women Team – Women Team Round Robin 2-7 -13:30 IST

Chess

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa– Men's Team Round 4 – 12:30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – Women's Team Round 4 – 12:30 IST

Kabaddi

Women Team Vs Chinese Taipei – Preliminary Round - 13:30 IST

Kayaking & Canoeing

Niraj Verma – M - C1 1000m Final – 07:40 IST

Shivani Verma, Megha Pradeep – W - C2 500m Final – 08:20 IST

Ribason Singh Ningthoujam, Gyanmeshwor Singh Philem - M-C2 500m Finals – 09:15 IST

Equestrian

Major Apurva Dabhade, Vikas Kumar - Eventing Jumping (Individual Final) - 07:00 IST

Hockey

Men's team Vs Bangladesh – Preliminary Men's Pool A – 13:15 IST

Kurash

Jyoti Tokas Vs Iran – W - 87 kg – Quarter Final - 07:00 IST

Yash Kumar Chauhan Vs Iran – M 90 Kg – Quarter Final – 07:05 IST

Roller Skating

Aryan Pal, Anand Kumar, Siddhant, Vikram – M Speed Skating 3000m relay race – Preliminary – 06:45 IST

Sanjana, Karthika, Heeral, Aarathi - W Speed Skating 3000m relay race – Final – 07:00 IST

Aryan Pal, Anand Kumar, Siddhant, Vikram – M Speed Skating 3000m relay race – Final (If Qualified) – 07:25 IST

Sepaktakraw

Team India Vs Singapore – Men's Quadrant Group Stage – 07:30 IST

Team India Vs Philippines – Men's Quadrant Group Stage – 12:30 IST

Team India Vs Philippines – Women's Quadrant Group Stage – 12:30 IST

Squash

Abhay Singh & Anahat Singh Vs Thailand – Mixed Doubled 1st Round, Team Pool Match – 10:00 IST

Tanvi Khanna vs C.Arichaya (THA) – Women's Singles Round of 16 – 12:30 IST

Joshana Chinappa vs M. Heo (KOR) - Women's Singles Round of 16 – 13:30 IST

Mahesh M vs R. Tsukue (JPN) – Men's Singles Round of 16 – 15:30 IST

Saurav Ghosal vs A. Altamimi (KUW) - Men's Singles Round of 16 – 15:30 IST

Table Tennis

Ayhika M & Sutirtha M Vs PR Korea - Women's Doubles Semi Finals – 10:15 IST

Ayhika M & Sutirtha M - Women's Doubles Finals (If Qualified) – 16:00 IST

Basketball

Women's Team vs DPR Korea - Quarterfinal - 13:30 IST