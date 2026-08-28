India will begin their bid for an eighth Women's Asia Cup title but face tough competition from defending champions Sri Lanka and Bangladesh. The tournament will be played in the T20 format this year, with Thailand and Hong Kong facing off in the opener on Friday at the Dubai International Stadium. Eight teams have been divided into two groups of four, with India placed in Group A alongside arch-rivals Pakistan, Thailand and Hong Kong.

Sri Lanka and Bangladesh headline Group B alongside Indonesia and the United Arab Emirates. Sri Lanka are the defending champions, having beaten India in the 2024 final in Dambulla by eight wickets, which was also played in the T20 format.

All the matches will be played at the Dubai International Stadium.

Here's all you need to know about Women's T20 Asia Cup 2026:

Women's T20 Asia Cup Schedule:

August 28, Friday: Thailand vs Hong Kong, China - 8:00 PM

August 29, Saturday: Sri Lanka vs UAE - 8:00 PM

August 30, Sunday: India vs Thailand - 8:00 PM

August 31, Monday: Bangladesh vs Indonesia - 8:00 PM

September 1, Tuesday: Pakistan vs Thailand - 8:00 PM

September 2, Wednesday: Sri Lanka vs Indonesia - 8:00 PM

September 3, Thursday: India vs Hong Kong, China - 8:00 PM

September 4, Friday: UAE vs Indonesia - 8:00 PM

September 5, Saturday: India vs Pakistan - 8:00 PM

September 6, Sunday: Sri Lanka vs Bangladesh - 8:00 PM

September 7, Monday: Pakistan vs Hong Kong, China - 8:00 PM

September 8, Tuesday: Bangladesh vs UAE - 8:00 PM

September 10, Thursday: Semi-final 1 (A1 vs B2) - 8:00 PM

September 11, Friday: Semi-final 2 (B1 vs A2) - 8:00 PM

September 13, Sunday: Final - 8:00 PM

Women's T20 Asia Cup 2026 Squads:

Group A

India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Shafali Verma, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), G Kamalini (wk), Arundhati Reddy, Prema Rawat, Radha Yadav, Sree Charani, Renuka Thakur, Nandni Sharma, Kranti Gaud, Pratika Rawal.

Pakistan: Fatima Sana (captain), Ayesha Zafar, Eman Naseer, Eyman Fatima, Gull Feroza, Momina Riasat, Muneeba Ali Siddiqui (wk), Sadaf Shamas, Nashra Sundhu, Sadia Iqbal, Saira Jabeen, Shawaal Zulfiqar, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar

Hong Kong, China: Natasha Miles (c), Maryam Bibi, Chan Ka Ying, Chan Sau Ha, Chan Shing Yan Dorothea, Iqra Sahar, Joyleen Kaur, Mahekdeep Kaur, Mariko Hill, Marina Lamplough, Ruchitha Venkatesh, Shanzeen Shahzad, Siu Mei Wai, Wong Wing Kiu Hailey, Yasmin Daswani

Thailand: Naruemol Chaiwai (c), Nannapat Koncharoenkai, Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Sunida Chaturongrattana, Chayanisa Phengpaen, Nannaphat Chaihan, Koranit Suwanchonrathi, Thanrada Seesawan, Naomi Hamilton.

Group B

Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c), Mithali Ayodhya, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Vishmi Gunaratne, Kawya Kavindi, Sanjana Kavindi, Sugandika Kumari, Nimasha Meepage, Kaushini Nuthyangana, Hasini Perera, Chamudi Praboda, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika Silva, Chethana Vimukthi

Bangladesh: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter (vc), Dilara Akter, Farjana Easmin, Juairiya Ferdous, Sharmin Akter Supta, Sarmin Sultana, Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Sultana Khatun, Shanjida Akther Maghla

Indonesia: Nanda Sakarini (c), Kadek Winda Prastini, Rahmawati Pangestuti, Wesika Ratna Dewi, Rada Rani, Desi Wulandari, Putri Suwandewi, Kisi Salisa Kasse, Sang Maypriani, Ni Kadek Ariani, Derni Bangi, Dara Agung Laksmi, Lie Qiao, Maria Corazon Wombaki, Sofia Velic

UAE: Esha Oza (c), Archara Supriya, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Janani Thirukkumaran, Lavanya Keny, Mehul Kulkarni, Rinitha Rajith, Samaira Dharnidharka, Siya Gokhale, Sashikala Silva, Suraksha Kotte, Theertha Satish, Uttara Iyer, Vaishnave Mahesh

Where to Watch Women's T20 Asia Cup 2026?

The Women's T20 Asia Cup 2026 will be streamed live on SonyLiv app and website, while the matches will be telecast on the Sony Sports Network.

(All the details are as per the information provided by the broadcaster)

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