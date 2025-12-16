Mumbai Indians Full Squad, IPL 2026: Five-time champions Mumbai Indians (MI) will enter the IPL 2026 mini auction with a purse of Rs 2.75 crore. MI retained big names like Hardik Pandya, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Trent Boult, Will Jacks, and traded in Shardul Thakur from LSG, Sherfane Rutherford from GT, and Mayank Markande from KKR. Among those released were Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Karn Sharma, Lizaad Williams, and Bevon Jacobs. (Full List Of Sold, Unsold Players | IPL 2026 Auction Live Updates)

FULL LIST OF PLAYERS BOUGHT AT THE AUCTION:

CURRENT SQUAD AND RETAINED PLAYERS: Hardik Pandya (c), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Sherfane Rutherford (Trade), Mayank Markande (Trade), Shardul Thakur (Trade).

RELEASED PLAYERS: Satyanarayana Raju, KL Shrijeet, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Bevon Jacobs, Reece Topley, Vignesh Puthur, Karn Sharma.