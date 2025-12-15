Advertisement
IPL 2026 Auction LIVE Updates: The highly-awaited Indian Premier League (IPL) 2026 auction is set to take place today in Abu Dhabi. Big money is expected to be splashed, with a number of star cricketers up for bidding, and few franchises having very high purses. Five-time champions Chennai Super Kings (CSK) enter the auction with a budget of Rs 43.40 crore, while three-time winners Kolkata Knight Riders (KKR) are expected to be the heavy-spenders with a massive purse of Rs 64.30 crore. A lot is at stake, with star names such as Cameron Green, Liam Livingstone, Venkatesh Iyer, Ravi Bishnoi and Prithvi Shaw expected to be sold.

IPL 2026 Auction LIVE Updates, straight from Abu Dhabi, UAE:

Dec 16, 2025 11:29 (IST)
IPL 2026 Auction Live: Number of slots available

The 10 teams need to fill up 77 slots with a cumulative purse of Rs 237.55 crore and among them.

CSK: 9 (4 overseas)

Delhi Capitals 8 (5 overseas)

Gujarat Titans: 5 (4 overseas)

Kolkata Knight Riders: 13 (6 overseas)

Lucknow Super Giants: 6 (4 overseas)

Mumbai Indians: 5 (1 overseas)

Punjab Kings: 4 (2 overseas)

Rajasthan Royals: 9 (1 overseas)

Royal Challengers Bengaluru: 8 (2 overseas)

Sunrisers Hyderabad: 10 (2 overseas)

Dec 16, 2025 11:27 (IST)
IPL 2026 Auction Live: Purse available for all teams

1. Kolkata Knight Riders: Rs. 64.30 crore

2. Chennai Super Kings: Rs. 43.40 crore

3. Sunrisers Hyderabad: Rs. 25.50 crore

4. Lucknow Super Giants: Rs. 22.95 crore

5. Delhi Capitals: Rs. 21.80 crore

6. Royal Challengers Bengaluru: Rs. 16.40 crore

7. Rajasthan Royals: Rs. 16.05 crore

8. Gujarat Titans: Rs. 12.90 crore

9. Punjab Kings: Rs. 11.50 crore

10. Mumbai Indians: Rs. 2.75 crore

Dec 16, 2025 11:12 (IST)
IPL 2026 Auction Live: KKR, CSK to engage in bidding wars

One of the most highly-anticipated days of the Indian cricket calendar, franchises will splash out big money as they aim to bolster their teams for IPL 2026. With the likes of Kolkata Knight Riders (KKR) and Chennai Super Kings (CSK) having massive purses, the mini-auction is likely to make a fair few millionaires

Dec 16, 2025 11:02 (IST)
IPL 2026 Auction Live: Hello

Hello and welcome to our live coverage of the IPL 2026 mini auction, straight from the Etihad Arena in Abu Dhabi. Stay tuned for all the Live Updates. 

