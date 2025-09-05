Story ProgressBack to home
Amanda Anisimova Defeats Naomi Osaka, To Face Aryna Sabalenka In US Open 2025 Women's Singles Final
Amanda Anisimova beat Naomi Osaka in three sets on Thursday to set up a US Open final against reigning champion Aryna Sabalenka.
Eighth seed Anisimova won 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3 as the American reached her second successive Grand Slam final after finishing runner-up at Wimbledon in July.
