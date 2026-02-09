Blessing Muzarabani Leads Charge As Zimbabwe Thrash Oman In T20 World Cup Opener
Pacers Richard Ngarava, Blessing Muzarabani and Brad Evans grabbed three wickets each as Zimbabwe bowled Oman out for 103 in 19.5 overs.
Opening batter Brian Bennett made a sparkling 48 not out to help Zimbabwe beat Oman by eight wickets in their T20 World Cup match on Monday. Bennett hit seven fours during his 36-ball unbeaten knock while wicketkeeper-batter Brendan Taylor (31 retired hurt) and Tadiwanashe Marumani (21) chipped in with important contributions as Zimbabwe chased down a small target of 104 with 39 balls to spare. Zimbabwe reached 106 for 2 in 13.3 overs. Earlier, pacers Richard Ngarava, Blessing Muzarabani and Brad Evans grabbed three wickets each as Zimbabwe bowled Oman out for 103 in 19.5 overs.
Sent in to bat in the Group B match, Oman struggled to get going with Vinayak Shukla top-scoring with 28. Sufyan Mehmood and Nadeem Khan chipped in with 25 and 20 respectively.
Sikandar Raza got the remaining wicket for Zimbabwe after Ngarava (3/17), Muzarabani (3/16) and Evans (3/18) got three each.
Brief Scores: Oman: 103 all out in 19.5 overs (Vinayak Shukla 28; Richard Ngarava 3/17, Blessing Muzarabani 3/16, Brad Evans 3/18).
Zimbabwe: 106 for 2 in 13.3 overs (Brian Bennett 48 not out; Sufyan Mehmood 2/12). PTI PDS SSC SSC
(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)