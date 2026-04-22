Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals LIVE Score, IPL 2026: Lucknow Super Giants take on Rajasthan Royals in their IPL 2026 match at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Rishabh Pant and Co. aim to recover from the 54-run loss they suffered against Punjab Kings in their previous game. LSG are struggling in ninth position on the points table, with only two wins in six matches. RR are also coming into this game on the back of a defeat. They lost their last match against Kolkata Knight Riders by four wickets. Both teams are eyeing the crucial two points to bring their campaign back on track. (Live Scorecard)

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Live Updates | LSG vs RR Updates, IPL 2026, straight from Lucknow:

Apr 22, 2026 18:33 (IST)
LSG vs RR Live: Rajasthan off the track

Placed third in the points table, the inaugural edition champions began their campaign with four successive wins but have gone off the track after that. RR suffered a 57-run defeat to Sunrisers Hyderabad after collapsing dramatically, losing five wickets for nine runs against pace. In their previous match against Kolkata Knight Riders, RR let a strong position slip as Rinku Singh engineered a stunning turnaround to hand KKR their first win in seven matches this season.

Apr 22, 2026 18:32 (IST)
LSG vs RR Live: Rajasthan Royals' struggling middle-order

The form of the middle order, particularly that of skipper Riyan Parag, will be a key concern as Rajasthan Royals look to arrest a slide after back-to-back defeats when they take on a struggling Lucknow Super Giants tonight.

Apr 22, 2026 18:19 (IST)
LSG vs RR Live: Squads -

Lucknow Super Giants: Aiden Markram, Mitchell Marsh, Rishabh Pant(w/c), Nicholas Pooran, Ayush Badoni, Mukul Choudhary, Mohammed Shami, Avesh Khan, Prince Yadav, Manimaran Siddharth, Mohsin Khan, Abdul Samad, Digvesh Singh Rathi, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Himmat Singh, George Linde, Josh Inglis, Anrich Nortje, Arjun Tendulkar, Shahbaz Ahmed, Akash Maharaj Singh, Akshat Raghuwanshi, Arshin Kulkarni, Naman Tiwari.

Rajasthan Royals: Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel(w), Riyan Parag(c), Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Jofra Archer, Nandre Burger, Brijesh Sharma, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Yash Raj Punja, Adam Milne, Dasun Shanaka, Tushar Deshpande, Kuldeep Sen, Sushant Mishra, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Vignesh Puthur, Aman Rao Perala.

Apr 22, 2026 18:11 (IST)
Welcome guys!

We move to Lucknow as KL Rahul and Co. host Rajasthan Royals in the 32nd match of IPL 2026. Hello everyone, and welcome to this space. Stay tuned for live scores and all the latest updates from the game.

