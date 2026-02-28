Jammu & Kashmir vs Karnataka, Ranji Trophy Final Day 5 Live Streaming: When And Where To Watch
Ranji Trophy Final Live Streaming Karnataka vs Jammu & Kashmir: Jammu and Kashmir inched closer to a historic maiden Ranji Trophy title triumph after taking a massive first-innings lead against Karnataka on the fourth and penultimate day of the summit showdown in Hubballi on Friday. Replying to Jammu and Kashmir's first-innings total of 584, Karnataka were all out for 293, handing the determined visitors a lead of 291 runs. By stumps, Jammu and Kashmir-who decided not to enforce the follow-on-consolidated their position and stretched their overall lead over Karnataka to 477 runs, reaching 186 for four in their second innings. Opener Qamran Iqbal was batting on 94 at the close of play, while Sahil Lotra remained unbeaten on 16.
When will the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 take place?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 will take place on February 28.
Where will the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 take place?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 will take place at the KSCA Rajnagar Stadium in Hubballi.
What time will the at the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 start?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 will start at 9:30 AM IST.
Which TV channels will telecast the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy Day 5 final?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5 will be telecast on the Star Sports Network.
Where to follow the live streaming of the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final Day 5?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will be streamed live on JioHotstar app and website.
(All the details are as per the information provided by the broadcaster)