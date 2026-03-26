Three-time champions Kolkata Knight Riders have been dealt some big blows ahead of IPL 2026. Their bowling strength has been severely depleted with injuries to Harshit Rana and Matheesha Pathirana. However, the presence of a power-hitter like Finn Allen at the top gives them confidence. KKR will begin their campaign against Mumbai Indians on March 29. Kolkata Knight Riders (KKR) have picked Navdeep Saini as a replacement for the injured Harshit Rana for the Indian Premier League (IPL) 2026, while Gujarat Titans have replaced Prithviraj Yarra with Kulwant Khejroliya. Rana was earlier ruled out of the tournament due to a ligament strain in his right knee, suffered during the T20 World Cup, further weakening KKR's bowling unit. Akash Deep and Matheesha Pathirana are also out with injuries.

Saini has previously played for Rajasthan Royals (RR) and Royal Challengers Bengaluru (RCB).

Kolkata Knight Riders - Full IPL 2026 Schedule

March 29 - Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders - Mumbai - 7:30 PM IST

April 2 - Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad - Kolkata - 7:30 PM IST

April 6 - Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings - Kolkata - 7:30 PM IST

April 9 - Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants - Kolkata - 7:30 PM IST

April 14 - Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders - Chennai - 7:30 PM IST

April 17 - Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders - Ahmedabad - 7:30 PM IST

April 19 - Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals - Kolkata - 3:30 PM IST

April 26 - Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders - Lucknow - 7:30 PM IST

May 3 - Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders - Hyderabad - 3:30 PM IST

May 8 - Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders - Delhi - 7:30 PM IST

May 13 - Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders - Raipur - 7:30 PM IST

May 16 - Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans - Kolkata - 7:30 PM IST

May 20 - Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians - Kolkata - 7:30 PM IST

May 24 - Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals - Kolkata - 7:30 PM IST