Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Updates, Asia Cup 2025: Sri Lanka and Bangladesh reignite their rivalry as they face off in the Asia Cup 2025. It is the first Group A match of the tournament for Sri Lanka, who are led by Charith Asalanka. On the other hand, Litton Das-led Bangladesh are playing their second match, having gotten off to a positive start with a win over Hong Kong. Group A is expected to be tightly-fought between Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan, and as a result, victory in this match will be crucial in the race to qualify for the Super Four. (Live Scorecard)