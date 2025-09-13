Advertisement
Select Language
Dark / Light mode
Search
Asia Cup 2025 09 Sep 25 to 28 Sep 25
Story ProgressBack to home

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Updates, Asia Cup 2025: Sri Lanka and Bangladesh reignite their rivalry as they face off in the Asia Cup 2025. It is the first Group A match of the tournament for Sri Lanka, who are led by Charith Asalanka. On the other hand, Litton Das-led Bangladesh are playing their second match, having gotten off to a positive start with a win over Hong Kong. Group A is expected to be tightly-fought between Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan, and as a result, victory in this match will be crucial in the race to qualify for the Super Four. (Live Scorecard)

Sep 13, 2025 18:51 (IST)
Share

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE: Familiar foes face off!

Hello and welcome to the live coverage of the Bangladesh vs Sri Lanka cricket match in the Asia Cup 2025. Two teams who have squared off in a number of heated matches in recent history. And now, they face off again in Group A of the Asia Cup.

Stay tuned to NDTV Sports for all the live updates from the match!

See New Posts
Topics mentioned in this article
Sri Lanka Sri Lanka Cricket Team Bangladesh Bangladesh Cricket Team Asia Cup 2025 Cricket Bangladesh vs Sri Lanka, Match 5 Live Score Live Cricket Score Live Blogs Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis Kusal Mendis Charith Asalanka Matheesha Pathirana Maheesh Theekshana Wanindu Hasaranga Kamindu Mendis Pathum Nissanka Litton Das Tawhid Hridoy Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman Jaker Ali Rishad Hossain Tanzid Hasan Taskin Ahmed Taskin Ahmed
Get the Latest Cricket Updates, Check Asia Cup 2025 News, Schedule, Points Table and Results at NDTV Sports. Like Us On Facebook Or Follow Us On Twitter For More Sports Updates. You Can Also Download The NDTV Cricket App For Android Or iOS.