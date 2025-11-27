WPL 2026 Auction: Full List Of Sold And Unsold Players, Auction Price
The much-anticipated WPL 2026 mega auction has begun in New Delhi, with all five teams aiming to rebuild their squads from scratch. A total of 277 players will go under the radar before the auction concludes, with franchises needing to fill 73 slots, including 23 overseas positions. Several members of India's 2025 Women's World Cup-winning squad, such as Deepti Sharma, Renuka Singh Thakur, Kranti Gaud, Pratika Rawal and Shree Charani, were put in the auction pool. Among overseas stars, Alyssa Healy, Meg Lanning, Amelia Kerr and Laura Wolvaardt were some of the biggest names on franchises' wishlist ahead of the mega auction.
Full List Of Sold And Unsold Players, Auction Price
Alyssa Healy - Unsold
Sophie Devine - Gujarat Giants - Rs 2 crore
Deepti Sharma - UP Warriorz (RTM) - Rs 3.2 crore
Amelia Kerr - Mumbai Indians - Rs 3 crore
Renuka Singh - Gujarat Giants - Rs 60 lakh
Sophie Ecclestone - UP Warriorz - Rs 85 lakh
Meg Lanning - UP Warriorz - Rs 1.90 crore
Laura Wolvaardt - Delhi Capitals - Rs 1.10 crore
Sabbhineni Meghana - Unsold
Bharti Fulmali - Gujarat Giants (RTM) - Rs 70 lakh
Tazmin Brits - Unsold
Phoebe Litchfield - UP Warriorz - Rs 1.20 crore
Georgia Voll - Royal Challengers Bengaluru - Rs 60 lakh
Kiran Navgire - UP Warriorz (RTM) - Rs 60 lakh
Grace Harris - Unsold
Chinelle Henry - Delhi Capitals - Rs 1.20 crore
Shree Charani - Delhi Capitals - Rs 1.30 crore
Nadine de Klerk - Royal Challengers Bengaluru - Rs 65 lakh
Sneh Rana - Delhi Capitals - Rs 50 lakh
Radha Yadav - Royal Challengers Bengaluru - Rs 65 lakh
Harleen Deol - UP Warriorz - Rs 50 lakh
Isabella Gaze - Unsold
Amy Jones - Unsold
Lizelle Lee - Delhi Capitals - Rs 30 lakh
Uma Chetry - Unsold
Lauren Bell - Royal Challengers Bengaluru - Rs 90 lakh
Darcie Brown - Unsold
Kranti Gowd - UP Warriorz (RTM) - Rs 50 lakh
Shabnim Ismail - Mumbai Indians - Rs 60 lakh
Lauren Cheatle - Unsold
Titas Sadhu - Gujarat Giants - Rs 30 lakh
Priya Mishra - Unsold
Linsey Smith - Royal Challengers Bengaluru - Rs 30 lakh
Amanda-Jade Wellington - Unsold
Saika Ishaque - Unsold
Alana King - Unsold
Asha Sobhana - UP Warriorz - Rs 1.10 crore
Pranavi Chandra - Unsold
Davina Perin - Unsold
Vrinda Dinesh - Unsold
Disha Kasat - Unsold
Arushi Goel - Unsold
Diya Yadav - Delhi Capitals - Rs 10 lakh
Sanika Chalke - Unsold
Humaira Kazi - Unsold