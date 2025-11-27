The much-anticipated WPL 2026 mega auction has begun in New Delhi, with all five teams aiming to rebuild their squads from scratch. A total of 277 players will go under the radar before the auction concludes, with franchises needing to fill 73 slots, including 23 overseas positions. Several members of India's 2025 Women's World Cup-winning squad, such as Deepti Sharma, Renuka Singh Thakur, Kranti Gaud, Pratika Rawal and Shree Charani, were put in the auction pool. Among overseas stars, Alyssa Healy, Meg Lanning, Amelia Kerr and Laura Wolvaardt were some of the biggest names on franchises' wishlist ahead of the mega auction.

Full List Of Sold And Unsold Players, Auction Price

Alyssa Healy - Unsold

Sophie Devine - Gujarat Giants - Rs 2 crore

Deepti Sharma - UP Warriorz (RTM) - Rs 3.2 crore

Amelia Kerr - Mumbai Indians - Rs 3 crore

Renuka Singh - Gujarat Giants - Rs 60 lakh

Sophie Ecclestone - UP Warriorz - Rs 85 lakh

Meg Lanning - UP Warriorz - Rs 1.90 crore

Laura Wolvaardt - Delhi Capitals - Rs 1.10 crore

Sabbhineni Meghana - Unsold

Bharti Fulmali - Gujarat Giants (RTM) - Rs 70 lakh

Tazmin Brits - Unsold

Phoebe Litchfield - UP Warriorz - Rs 1.20 crore

Georgia Voll - Royal Challengers Bengaluru - Rs 60 lakh

Kiran Navgire - UP Warriorz (RTM) - Rs 60 lakh

Grace Harris - Unsold

Chinelle Henry - Delhi Capitals - Rs 1.20 crore

Shree Charani - Delhi Capitals - Rs 1.30 crore

Nadine de Klerk - Royal Challengers Bengaluru - Rs 65 lakh

Sneh Rana - Delhi Capitals - Rs 50 lakh

Radha Yadav - Royal Challengers Bengaluru - Rs 65 lakh

Harleen Deol - UP Warriorz - Rs 50 lakh

Isabella Gaze - Unsold

Amy Jones - Unsold

Lizelle Lee - Delhi Capitals - Rs 30 lakh

Uma Chetry - Unsold

Lauren Bell - Royal Challengers Bengaluru - Rs 90 lakh

Darcie Brown - Unsold

Kranti Gowd - UP Warriorz (RTM) - Rs 50 lakh

Shabnim Ismail - Mumbai Indians - Rs 60 lakh

Lauren Cheatle - Unsold

Titas Sadhu - Gujarat Giants - Rs 30 lakh

Priya Mishra - Unsold

Linsey Smith - Royal Challengers Bengaluru - Rs 30 lakh

Amanda-Jade Wellington - Unsold

Saika Ishaque - Unsold

Alana King - Unsold

Asha Sobhana - UP Warriorz - Rs 1.10 crore

Pranavi Chandra - Unsold

Davina Perin - Unsold

Vrinda Dinesh - Unsold

Disha Kasat - Unsold

Arushi Goel - Unsold

Diya Yadav - Delhi Capitals - Rs 10 lakh

Sanika Chalke - Unsold

Humaira Kazi - Unsold