Ranji Trophy Final Live Streaming Karnataka vs Jammu & Kashmir Live Telecast: When And Where To Watch
Ranji Trophy Final Live Streaming Karnataka vs Jammu & Kashmir: Karnataka is squaring off against Jammu & Kashmir in the final of the Ranji Trophy 2025/26 at the KSCA Rajnagar Stadium in Hubballi. The two teams have met four times in the tournament's history, with Karnataka emerging victorious on every occasion. Playing in their first-ever Ranji final, the Paras Dogra-led J&K side stunned former champions Bengal in the semi-finals after a gritty quarter-final win over Madhya Pradesh. Karnataka, meanwhile, secured their spot in the summit clash by defeating Mumbai in the quarter-finals and progressing past Uttarakhand on a first-innings lead in the semi-finals.
The final promises a high-stakes battle between J&K's clinical bowling attack-featuring Auqib Nabi (the season's leading wicket-taker for J&K), Sunil Kumar, and Abid Mushtaq-and Karnataka's heavy-hitting batting lineup of R Smaran, Karun Nair, Devdutt Padikkal, and KL Rahul.
When will the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final take place?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will take place from February 24-28.
Where will the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final take place?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will take place at the KSCA Rajnagar Stadium in Hubballi.
What time will the at the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final start?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will start at 9:30 AM IST. Toss will take place 30 minutes before.
Which TV channels will telecast the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will be telecast on the Star Sports Network.
Where to follow the live telecast of the Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final?
The Karnataka vs Jammu & Kashmir, Ranji Trophy final will be streamed live on JioHotstar app and website.
(All the details are as per the information provided by the broadcaster)