KKR vs GT LIVE Updates, IPL 2026: Kolkata Knight Riders (KKR) must win to keep their playoff hopes alive, as they take on Gujarat Titans (GT) in their IPL 2026 clash in Kolkata on Saturday. Ajinkya Rahane-led KKR sit in eighth spot with four wins from 11 games, and must win all their remaining matches to keep their slim playoff chances alive. However, there is a major threat of rain in the evening in Kolkata. On the other hand, Shubman Gill's GT have won five matches in a row, and can seal a playoff spot with another victory. (Live Scorecard)

KKR vs GT LIVE Score | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans LIVE Updates, IPL 2026, straight from Kolkata:

May 16, 2026 18:26 (IST)
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans LIVE: Varun Chakravarthy fitness update

KKR's star spinner Varun Chakravarthy missed out their previous game against RCB due to injury, and that hurt the men in purple and gold as their bowling attack lacked teeth against Virat Kohli and co. Chakravarthy was seen bowling in the nets ahead of the match, and KKR will hope he's fit enough to play today.

May 16, 2026 18:24 (IST)
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans LIVE: Shubman Gill's 'homecoming'

Shubman Gill coming back to play his old franchise is always a storyline surrounding a KKR-GT match. Gill has been in fine form in IPL 2026, with 467 runs in 11 matches. Will he fire on all cylinders to haunt his old home again?

May 16, 2026 18:18 (IST)
KKR vs GT LIVE: GT on verge of playoff qualification

If Gujarat Titans win today, they will book their spot in the playoffs. Shubman Gill's side have peaked at the right time, winning 5 games in a row. Another win would take them up to 18 points, guaranteeing qualification to the playoffs.

May 16, 2026 18:05 (IST)
KKR vs GT LIVE: Big threat of rain

There is a major worry over the possibility of rain playing spoilsport during today's match. As per Google Weather, there is a 50% chance of rain in Kolkata around 7:00 PM IST, which is close to toss time. 

Yesterday, it had rained in Kolkata after 8 PM. While the rain forecast for that period is 0% today, there will certainly be some fear amongst fans and players.

May 16, 2026 17:57 (IST)
IPL 2026 LIVE: Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans!

Hello and welcome to the live coverage of the Indian Premier League (IPL) 2026 encounter between Kolkata Knight Riders (KKR) and Gujarat Titans (GT). We are at the iconic Eden Gardens in Kolkata today, as two sides battle with different goals in mind. 

