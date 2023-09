The Indian contingent will have multiple opportunities to add to their medals tally on October 1 (Sunday) when they take part in major medal events across athletics, shooting and boxing. Several Indian athletes will take part in athletics with names like Jyothi Yarraji, Murali Sreeshankar and Jinson Johnson looking to win big for India. On Saturday, India thrashed Pakistan 10-2 in men's hockey Pool A match while Kartik Kumar and Gulveer Singh won silver and bronze medals respectively in men's 10000m race. Indian men's squash team defeated Pakistan in an absolute thriller in the final after Rohan Bopanna and Rutuja Bhosale won the tennis mixed doubles final. Also, Indian boxers Lovlina Borgohain, Preeti and Narender assured India of more medals by entering semi-finals.

Asian Games Medals Tally | Asian Games Full Schedule

Asian Games 2023 October 1 (Sunday) Full Schedule:

Archery

Jyoti Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swamy, Parneet Kaur, Avneet Kaur - Compound Women Qualification – 06:30 IST

Atanu Das, Dhiraj Bommadevara, Mrinal Chauhan, Tushar Prabhakar Shelke – Recurve Men Qualification – 06:30 IST

Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur, Prachi Singh – Recurve Women Qualification – 11:50 IST

Abhishek Verma, Rajat Chauhan, Prathmesh Samadhan Jawkar, Ojar Pravin Deotale – Compound Men Qualification - 11:50 IST

Athletics

Swapna Barman, Nandini Agasara - W Heptathlon Long Jump – 06:30 IST

Jyothi Yarraji – W 200m Round 1 – 07:10 IST

Swapna Barman, Nandini Agasara - W Heptathlon Javelin Throw – 07:35 IST

Amlan Borgohain – M 200m – Round 1 Heat 4 – 08:06 IST

Tajinderpal Singh Toor, Sahib Singh – M Shot Put Final – 16:30 IST

Sreeshankar/Jeswin – M Long Jump Final – 16:40 IST

Avinash Sable – M 3000m Steeple Chase – 16:45 IST

Amlan Borgohain – M 200m –Semifinal (if qualified)– 17:25 IST

Seema Punia – W Discuss Throw Final – 17:35 IST

KM Deeksha, Harmilan Bains – W 1500m Final – 17:50 IST

Jinson/ Ajay Kumar – M 1500 Final – 18:00 IST

Swapna Barman, Nandini Agasara - W Heptathlon 800m – 18:15 IST

Jyothi Yarraji – W 100m Hurdles – 18:45 IST

Advertisement

Basketball

Women's Team Vs China – Women's Basketball Group Phase-3rd round – 17:30 IST

Badminton

Men's Team Vs China – Men's Team – 14:30 IST

Boxing

Parveen Vs Turdibekova (UZB) – W 57kg Quarter Final – 11:45 IST

Jaismine Vs Won U (North Korea) – W 60 Kg Quarter Final – 12:30 IST

Nikhat Zareen Vs Raksat C (THA) – W 50kg – Semi Final – 16:30 IST

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team Round Robin – Qualification 2nd Round robin, 5-8 rounds - 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team – Qualification 2nd Round robin, 5-8 rounds – 06:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel - Women Team – Qualification 2nd Round robin, 4-5 rounds - 11:00 IST

Advertisement

Kayaking & Canoeing

Megha Pradeep – W Canoe Singles 200m Semi Final – 12:30 IST

Soniya Devi – W Kayak Singles 500m Semi Finals – 12:40 IST

Chess

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa – Men's Team Round 3 – 12:30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – Women's Team Round 3 – 12:30 IST

Equestrian

Ashish Limaye, Major Apurva Dabhade, Vikas Kumar – Cross Country (Team & Individual) – 05:30 IST

Golf

P Sharath Urs, A Prashanth, Aditi Ashok – Women's Individual & Team – Final Round – 04:30 IST

Anirban Lahiri, S.S.P Chawrasia, KH Joshi, S Sharma – Men's Individual & Team – Final Round – 05:30 IST

Hockey

Women's Team Vs Korea – Preliminary Wen's Pool A – 13:30 IST

Kurash

Aditya Dhopakar vs RASOOLI S Hassan Baiqara (AFG) - M 81 Kg - Preliminary & Elimination – 06:00 IST

Roller Skating

Jagadeeswaran Karthika & Bathula Sanjana - Women's Speed Skating 1000m Sprint Heat 2 – 06:40 IST

Ghuman Aryanpal Singh - Men's Speed Skating 1000m Sprint Heat 1 & 2 – 06:50 IST

Jagadeeswaran Karthika & Bathula Sanjana - Women's Speed Skating 1000m Sprint Final (If Qualified) – 08:10 IST

Ghuman Aryanpal Singh - Men's Speed Skating 1000m Sprint Final (If Qualified) – 08:20 IST

Sepaktakraw

Team India Vs Laos – Women's Quadrant Group Stage - 07:30 IST

Team India Vs Japan – Men's Quadrant Group Stage – 11:30 IST

Team India Vs China – Women's Quadrant Group Stage – 12:30 IST

Shooting

Prithviraj Tondaiman, Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu - Trap-50 shots (Individual & Team) - Qualification (Stage 2) - 06:30 IST

Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari - Trap-50 shots (Individual & Team) Qualification (Stage 2) - 06:30 IST

Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari - Trap (Individual) Final (If Qualified) - 12:30 IST

Prithviraj Tondaiman, Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu - Trap (Individual) - Final (If qualified) - 13:30 IST

Squash

Harinder & Dipika Vs Eum & Yoo (KOR) – Mixed Doubled 1st Round, Team Pool Match – 08:30 IST

Abhay & Anahat Vs Dalida & Pelino (PHI) - Mixed Doubled 1st Round, Team Pool Match – 10:00 IST

Harinder & Dipika Vs Ali & Zaman N. (PAK) – Mixed Doubled 2nd Round, Team Pool Match – 13:30 IST

Mahesh Mangaonkar Vs Jonathan (PHI) – Men's Team Men's Singles Round of 32 – 13:30 IST

Abhay & Anahat Vs Gul & Zaman F. (PAK) - Mixed Doubled 2nd Round, Team Pool Match – 15:00 IST

Volleyball

Women's Team Vs China - Preliminary Round (Pool A) – 16:30 IST