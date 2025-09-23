Advertisement
Asia Cup 2025 09 Sep 25 to 28 Sep 25
Pakistan vs Sri Lanka LIVE Updates, Asia Cup 2025: Pakistan take on Sri Lanka in a crucial Asia Cup 2025 Super Four clash, in Abu Dhabi. It is a virtual must-win game for both teams, who enter the match having lost their opening Super Four games. While Pakistan suffered defeat to India once again, Sri Lanka lost to Bangladesh. Defeat for either team today will massively hamper their chances of qualifying for the Asia Cup final. (Live Scorecard)

Pakistan vs Sri Lanka LIVE Score, Asia Cup 2025 Super 4 LIVE Telecast, straight from Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi:

Sep 23, 2025 19:14 (IST)
Pakistan vs Sri Lanka LIVE: Dasun Shanaka's stunning show!

The biggest positive for Sri Lanka from their Bangladesh defeat was the return to form of veteran all-rounder Dasun Shanaka. Shanaka smashed 64 runs off just 37 balls against Bangladesh, single-handedly carrying Sri Lanka to a respectable total.

Sep 23, 2025 19:03 (IST)
Pakistan vs Sri Lanka LIVE: Can Sri Lanka return to winning ways?

Sri Lanka had had a near-perfect Asia Cup in the group stages, winning all three matches. However, they ended up losing to Bangladesh in their first Super Four game. Victory today could once again put Sri Lanka on the right path before their clash against India.

Sep 23, 2025 18:57 (IST)
Pakistan vs Sri Lanka LIVE: Can Pakistan bounce back from India defeat?

Pakistan lost for the second time to India in the space of 7 days in their last game. Now, they face the difficult task of having to beat Sri Lanka, who were the Asia Cup T20 champions in 2022. Pakistan will need to fire on all cylinders to win today.

Sep 23, 2025 18:44 (IST)
Pakistan vs Sri Lanka LIVE: Do-or-die clash?

Pakistan and Sri Lanka have both begun their Super Four journey with a defeat. Lose today, and they'll be on two defeats from their first two matches. The loser of today's game will only be able to achieve a maximum of 2 points, which likely won't be enough for qualification to the final.

Sep 23, 2025 18:36 (IST)
Pakistan vs Sri Lanka LIVE: Hello and welcome!

A very warm welcome one and all to the live coverage of the Asia Cup 2025 Super Four clash between Pakistana and Sri Lanka. Two Asian giants go head-to-head today, in a virtual must-win situation to keep their final hopes alive.

Stay tuned to NDTV Sports for all the live updates from the match!

