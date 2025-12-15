Advertisement
IPL 2026 Mock Auction Live Updates: Ahead of the IPL 2026 auction in Abu Dhabi, mock auction is being conducted by the host broadcaster Star Sports on Monday. The main auction will take place on Tuesday, where all the ten franchises will engage in tought bidding wars to strengthen their respective squads. A total of 359 players are all set to go under the hammer with Australian all-rounder Cameron Green being the biggest name. The list comprises a total of 246 Indians and 113 overseas players. Of the 359, 114 are capped players.

Live Updates IPL 2026 Mock Auction, Straight from Mumbai: 

Dec 15, 2025 13:14 (IST)
IPL 2026 Mock Auction Live: A big event about to unfold

The likes of Aakash Chopra, Sanjay Bangar, Irfan Pathan are set to feature in the mock auction of IPL 2026. They will be representing the franchises and bringing out a visual treat for all the fans, ho desperately waiting to see their star players going under the hammer. 

Dec 15, 2025 12:57 (IST)
IPL 2026 Mock Auction Live: Hello

Hello and welcome to our live coverage of the Indian Premier League (IPL) 2026 Mock Auction by Star Sports, straight from their studio in Mumbai. Stay tuned for all the live updates. 

