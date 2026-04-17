Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Live Updates, IPL 2026: A struggling Kolkata Knight Riders will aim to clinch their first victory of IPL 2026 as they face an upbeat Gujarat Titans tonight at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. KKR have played five matches so far and lost four of them, while their match against Punjab Kings was washed out due to rain. Talking about Gujarat, they started their campaign with two consecutive defeats but registered as many wins later to get back on track. (Live Scorecard)

Here are the live score and updates of the Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders IPL 2026 game:

Apr 17, 2026 18:48 (IST)
GT vs KKR Live: Narine to open for KKR again?

Kolkata Knight Riders sent Sunil Narine to open alongside Finn Allen in their previous game, with captain Ajinkya Rahane pushing himself down to No. 3. While the opening combination did not quite click, Narine managed 24 off 17 balls. Will KKR be tempted to give the move another go?

Apr 17, 2026 18:44 (IST)
GT vs KKR Live: Gujarat's return for form!

Gujarat Titans got off to a poor start in IPL 2026, losing their opening two matches against Punjab Kings and Rajasthan Royals. However, the side bounced back well, defeating Delhi Capitals and Lucknow Super Giants in the subsequent games. They now aim for a hat-trick of wins.

Apr 17, 2026 18:32 (IST)
GT vs KKR Live: Rs 52.2 crore selection conundrum!

KKR face a massive selection conundrum. Finn Allen (Rs 2 crore), Cameron Green (Rs 25.20 crore), Rinku Singh (Rs 13 crore) and Varun Chakravarthy (Rs 12 crore) are the big money players who have failed to impress with their performances so far in the ongoing season.

Apr 17, 2026 18:19 (IST)
GT vs KKR Live: Have a look at squads -

Gujarat Titans Squad: Shubman Gill(c), Sai Sudharsan, Jos Buttler(w), Washington Sundar, Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Ashok Sharma, Prasidh Krishna, Shahrukh Khan, Manav Suthar, Jason Holder, Kulwant Khejroliya, Anuj Rawat, Nishant Sindhu, Gurnoor Brar, Arshad Khan, Kumar Kushagra, Tom Banton, Ravisrinivasan Sai Kishore, Luke Wood, Jayant Yadav, Ishant Sharma.

Kolkata Knight Riders Squad: Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Finn Allen, Manish Pandey, Tejasvi Dahiya, Tim Seifert, Navdeep Saini, Rahul Tripathi, Sarthak Ranjan, Rachin Ravindra, Prashant Solanki, Blessing Muzarabani, Saurabh Dubey, Daksh Kamra, Umran Malik, Matheesha Pathirana.

Apr 17, 2026 18:13 (IST)
Welcome guys!

Hello everyone and welcome to our live blog. We’re in Ahmedabad tonight as Gujarat Titans host Kolkata Knight Riders in the 25th match of IPL 2026. While the Shubman Gill-led Titans are eyeing a hat-trick of victories, Ajinkya Rahane and Co. are still in search of their first win of the season. It promises to be an intriguing contest under the lights at the Narendra Modi Stadium. Whose night will it be? We’ll find out over the next few hours. Stay connected!

