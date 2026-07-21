Commonwealth Games 2026: Full List Of Indian Athletes Going To Glasgow
The Commonwealth Games 2026 is just around the corner and India will be represented by 125 athletes in Glasgow.
The Commonwealth Games 2026 is just around the corner and India will be represented by 125 athletes in Glasgow. The multi-discipline competition, beginning on July 23, will see 77 male and 48 women athletes from India taking part in 13 sports disciplines, including para-sports. Athletics will have the highest number of representatives with 32, followed by boxing (14), judo (14) and weightlifting (12). India sent 210 athletes in the 2022 Commonwealth Games and ended up winning 61 medals. Here's a look at the all athletes who will be representing India at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow -
3x3 BASKETBALL
Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair
Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair
Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair
Rayannavar Laxmi Rayappa - Women's Wheelchair
ARTISTIC GYMNASTICS
Tapan Mohanty - Men's Team all-around
Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around
Swatish KP - Men's Team all-around
Satyajit Mondal - Men's Team all-around
Pranati Nayak - Women's Team all-around
Nishka Agarwal - Women's Team all-around
Eshita Rewale - Women's Team all-around
Protistha Samanta - Women's Team all-around
ATHLETICS
Gurindervir Singh - Men's 100 metres
Animesh Kujur - Men's 200 metres
Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres
Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles
Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles
Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles
Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Parul Chaudhary - Women's 3000 metres steeplechase, Women's 5000 metres
Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk
Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk
Dev Meena - Men's pole vault
Kuldeep Kumar - Men's pole vault
Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump
Aadarsh Ram J - Men's high jump
Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon
Murali Sreeshankar - Men's long jump
Lokesh Sathyanathan - Men's long jump
Praveen Chithravel - Men's triple jump
Selva Prabhu - Men's triple jump
Samardeep Singh Gill - Men's shot put
Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put
Neeraj Chopra - Men's javelin throw
Rohit Yadav - Men's javelin throw
Yash Vir Singh - Men's javelin throw
Pooja Singh - Women's high jump
Manpreet Kaur - Women's shot put
Seema Kaliramna - Women's discus throw
Nidhi Rani - Women's discus throw
PARA ATHLETICS
Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38)
Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38)
Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47)
Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47)
Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)
Devender Kumar - Men's discus throw (F44)
Sagar Thayat - Men's discus throw (F44)
Shubham Juyal - Men's shot put (F57)
Soman Rana - Men's shot put (F57)
Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57)
Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)
LAWN BOWLS
Putul Sonowal - Men's singles
Nayanmoni Saikia - Women's singles
Navneet Singh - Men's pairs
Dinesh Kumar - Men's pairs
Rupa Rani Tirkey - Women's pairs
Pinki Singh - Women's pairs
BOXING
Jadumani Singh - Men's 55 kg
Sachin Siwach - Men's 60 kg
Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg
Sumit Kundu - Men's 70 kg
Ankush Ankush - Men's 80 kg
Kapil Pokhariya - Men's 90 kg
Narender Berwal - Men's 90+ kg
Sakshi Choudhary - Women's 51 kg
Preeti Pawar - Women's 54 kg
Jasmine Lamboria - Women's 57 kg
Priya Ghanghas - Women's 60 kg
Parveen Hooda - Women's 65 kg
Arundhati Choudhary - Women's 70 kg
Lovlina Borgohain - Women's 75 kg
JUDO
Harsh Singh - Men's 60 kg
Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg
Arun Kumar - Men's 73 kg
Harsh Tokas - Men's 81 kg
Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg
Avtar Singh - Men's 100 kg
Yash Ghanghas - Men's 100+ kg
Asmita Dey - Women's 48 kg
Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg
Yamini Mourya - Women's 57 kg
Unnati Sharma - Women's 63 kg
Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg
Ishroop Narang - Women's 78 kg
Tulika Maan - Women's 78+ kg
PARA POWERLIFTING
Ashok Kumar Malik - Men's lightweight
Parmjeet Kumar - Men's lightweight
Sudhir Sudhir - Men's heavyweight
Jhandu Kumar - Men's heavyweight
Suman Devi - Women's lightweight
Jaspreet Kaur - Women's lightweight
Kasthuri Rajamani - Women's heavyweight
SWIMMING
Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay
Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay
Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle
Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay
Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay
PARA SWIMMING
Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7
Ali Imam - Freestyle100 m S13
Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7
Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14
Swatik Patil - Freestyle 50 m S7
TRACK CYCLING
Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial
David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite
Keirin Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite
Keirin Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats
Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats
Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit
PARA TRACK CYCLING
Lisha Das - Women's Track Cycling (Para)
WEIGHTLIFTING
Rishikanta Singh - Men's 60 kg
M Raja - Men's 65 kg
Ajaya Babu - Men's 79 kg
Dilbag Singh - Men's 94 kg
Lovepreet Singh - Men's 110+ kg
Mirabai Chanu - Women's 48 kg
Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg
Bindyarani Devi - Women's 58 kg
Harjinder Kaur - Women's 69 kg
Sanjana - Women's 77 kg
Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg
Martina Devi - Women's 86+ kg