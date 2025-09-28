Advertisement
Asia Cup 2025 09 Sep 25 to 28 Sep 25
India vs Pakistan LIVE Updates, Asia Cup 2025 Final: India square off against Pakistan in a highly-anticipated Asia Cup 2025 final in Dubai on Sunday. It is the first time ever that the two arch-rivals are facing off in an Asia Cup final. Suryakumar Yadav-led India head into the match as favourites, having won every single match in the tournament so far. India are gunning for a record-extending ninth Asia Cup title. On the other hand, Pakistan, led by Salman Ali Agha, will be eyeing revenge in their bid for a third Asia Cup crown. (Live Scorecard)

India vs Pakistan LIVE Score, Asia Cup Final LIVE Updates, straight from Dubai International Cricket Stadium, Dubai:

Sep 28, 2025 12:38 (IST)
Asia Cup 2025 Final: RCB's Epic Post For Title-Decider, But A Snub For Pakistan

IPL franchise RCB's post for Asia Cup final with a clever '8 times' remark. As has been the trend since the beginning of the Asia Cup, the IPL franchise didn't mention Pakistan anywhere in the post. 

Sep 28, 2025 12:24 (IST)
Asia Cup 2025 Final Live: Injury Concerns For India

With there being some injury concerns around Hardik Pandya and Abhishek Sharma's fitness, both of whom had to face cramps in the last match against Sri Lanka. While Abhishek is closer to full fitness, the case isn't the same for Hardik. But, considering the value Hardik brings to the team, the management will be keeping its fingers crossed.

Sep 28, 2025 12:20 (IST)
Asia Cup 2025 Final Live: Mohsin Naqvi Hints At Fresh Drama

Hello and welcome to our live coverage of the Asia Cup 2025 final between India and Pakistan from the Dubai International Stadium. 

Pakistan Cricket Board (PCB) chief Mohsin Naqvi has made fans even more eager for the final, after sharing a cryptic post on social media. Naqvi, who also chairs the Asian Cricket Council, is expected to be present at the post-game trophy presentation ceremony in Dubai. But, that is where a new drama is expected to unfold. Taking to X (formerly Twitter) on Saturday, Naqvi posted: "How much time do you need to explain the reasons behind the balancing act?”

The complete context of the post is yet to be known. 

