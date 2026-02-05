Advertisement
WPL 2026 Final LIVE Score: RCB vs DC Live Score, WPL 2026 Final: Royal Challengers Bengaluru (RCB) captain Smriti Mandhana won the toss and opted to bowl against Delhi Capitals (DC) in Women's Premier League (WPL) final in Vadodara. History beckons both RCB, the 2024 champions, and DC, lead by Indian stars Smriti Mandhana and Jemimah Rodrigues as they collide in the title clash. RCB chase a second title in three years while DC aim for a fairytale finish after defeats in the last three WPL finals. The Mandhana-led topped the points table after an unbeaten run in the Navi Mumbai-leg of the tournament. DC, on the other hand, have played their best cricket this season in Vadodara, including a seven-wicket win over RCB. (Live Scorecard)

Feb 05, 2026 18:59 (IST)
RCB vs DC LIVE: Closing ceremony underway!

The closing ceremony is underway in Vadodara! Malaika Arora performs for a brief on the iconic song 'Chaiyya Chaiyya'

Feb 05, 2026 18:53 (IST)
RCB vs DC LIVE: Mandhana goes with the trend!

RCB skipper Mandhana says it has been a trend in the tournament and they want to know what they are going to chase.

"It's always good to know what you're going to chase. We're playing with the same XI what we played in the last match. (On the break and and playing the final) It's been brilliant, I feel. First 2-3 days, we all had a good time off. We didn't think a lot about cricket. And of course, in the last two or three days, we came back together, practised hard. And again, there's nice nerves, nice anxiousness, and nice excitement. And I feel you all have to embrace it. And we've all had a chat about it. And don't run away from it, just embrace it. (Different preparations for the final?) Well, I'm not sure that it's different. What's worked for us is keeping things as simple as we can. And I think nothing changes for us today as well. Everyone had that calm energy today. But of course, the excitement level is high. And for sure, I mean, we know that we have to turn up and play our best cricket," said Mandhana.

Feb 05, 2026 18:50 (IST)
RCB vs DC LIVE: Better to lose toss in big games!

DC captain Jemimah is happy to lose the toss, but admits that she would've liked to bowl first. Both teams are unchanged.

"It's better to lose the toss in such big games. We are going with the same team. We've kept it very simple, kept our plans simple. We played the Eliminator here, so we know what it's going to like like," Jemimah said at the toss.

Feb 05, 2026 18:48 (IST)
RCB vs DC LIVE: Here are the playing XIs!

Royal Challengers Bengaluru XI: Smriti Mandhana (capt), Grace Harris, Georgia Voll, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Pooja Vastrakar, Shreyanka Patil, Sayali Satghare, Arundhati Reddy, Lauren Bell

Delhi Capitals XI: Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (capt), Marizanne Kapp, Chinelle Henry, Niki Prasad, Sneh Rana, Minnu Mani, Nandni Sharma, N Shree Charani

Feb 05, 2026 18:47 (IST)
RCB vs DC LIVE: Hello!

Good evening and welcome to our live coverage of the WPL 2026 final. History beckons both RCB, the 2024 champions, and DC, lead by Indian stars Smriti Mandhana and Jemimah Rodrigues as they collide in the title clash. RCB are aiming for a second title in three years while DC aim for a fairytale finish after defeats in the last three WPL finals.

Topics mentioned in this article
Royal Challengers Bangalore Women's Royal Challengers Bangalore Delhi Capitals Women's Delhi Capitals Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, Final WPL 2026 Smriti Mandhana Lauren Bell Jemimah Rodrigues Laura Wolvaardt Shafali Verma Marizanne Kapp Sneh Rana Grace Harris Nadine de Klerk Richa Ghosh Live Score Live Cricket Score Live Blogs Cricket
