India vs Pakistan LIVE Updates, T20 World Cup 2026: India take on Pakistan in a highly-anticipated edition of cricket's biggest rivalry, in their T20 World Cup 2026 Group A game on Sunday. The match is finally going ahead, as Pakistan decided to overturn their boycott threat after the ICC informed them of the potential severe penalties they could face otherwise. India are aiming to register their sixth straight T20I win over Pakistan, and Suryakumar Yadav's side are set to welcome back star opener Abhishek Sharma into the playing XI. On the other, Salman Ali Agha-led Pakistan will aim to trouble India with their spin threat, led by their latest sensation Usman Tariq. A massive cloud hangs over the match, with rain forecast throughout the day. (Live Scorecard)