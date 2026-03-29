Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders LIVE Updates, IPL 2026: Mumbai Indians (MI) take on Kolkata Knight Riders (KKR) in a titantic IPL 2026 clash at Wankhede Stadium tonight. Five-time champions MI enter as one of the pre-season favourites, with Hardik Pandya's side having been tipped by many to go the distance. All eyes will be on Rohit Sharma as he returns to T20 cricket after almost a year, and also on MI's pace spearhead Jasprit Bumrah, who joined the squad just hours ahead of the game. On the other hand, Ajinkya Rahane-led KKR will hope to bounce back after registering the franchise's joint-lowest finish in 2025. KKR face several concerns regarding their pace attack, but will pin expectations on the likes of Rinku Singh and Cameron Green, especially the latter, who was bought for Rs 25.20 crore in the IPL 2026 auction. Tonight's contest will see MI become the first franchise team to play 300 T20 games. (Live Scorecard)

MI vs KKR LIVE Score | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, IPL 2026 LIVE Updates, straight from Wankhede Stadium, Mumbai:

Mar 29, 2026 17:54 (IST)
IPL LIVE: Bumrah available for the game tonight!

Mumbai Indians head coach Mahela Jayawardene announced on the eve of the game that ace speedster Jasprit Bumrah is available to play in the match against KKR tonight. Earlier this month, Bumrah reportedly visited the BCCI’s Centre of Excellence (CoE) in Bengaluru for workload management.

Mar 29, 2026 17:40 (IST)
IPL 2026 LIVE: The injury issues for KKR!

Kolkata Knight Riders have been severely hit by injuries. While Harshit Rana and Akash Deep have been ruled out of the tournament, Matheesha Pathirana is also set to miss at least two weeks of action due to a calf strain.

Mar 29, 2026 17:35 (IST)
MI vs KKR LIVE Score: MI aim to break 14-year jinx!

While the franchise is hunting for their sixth IPL crown, Mumbai Indians last won their IPL season opener in 2012 when they defeated Chennai Super Kings by eight wickets. In their last 18 campaign openers, MI have won four games and lost 14. Notably, they lost their very first match as well, to Royal Challengers Bangalore in 2008.

Mar 29, 2026 17:27 (IST)
MI vs KKR LIVE: Have a look at squads -

Mumbai Indians Squad: Rohit Sharma, Quinton de Kock (w), Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (c), Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Raj Bawa, Robin Minz, Naman Dhir, Ryan Rickelton, AM Ghazanfar, Mayank Markande, Danish Malewar, Ashwani Kumar, Mohammed Salahuddin Izhar, Will Jacks, Mitchell Santner, Mayank Rawat, Atharva Ankolekar, Raghu Sharma.

Kolkata Knight Riders Squad: Finn Allen, Ajinkya Rahane (c), Cameron Green, Tim Seifert (w), Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Kartik Tyagi, Umran Malik, Rahul Tripathi, Manish Pandey, Vaibhav Arora, Rachin Ravindra, Blessing Muzarabani, Navdeep Saini, Prashant Solanki, Daksh Kamra, Sarthak Ranjan, Tejasvi Dahiya, Saurabh Dubey.

Mar 29, 2026 17:21 (IST)
MI vs KKR LIVE: Mumbai Indians on brink of history!

Mumbai Indians are set to create history tonight. With their appearance in the match against KKR, they will become the first franchise team to play 300 T20 matches. Overall, MI will join Pakistan national cricket team and English country side Somerset County Cricket Club to achieve the feat.

Mar 29, 2026 17:16 (IST)
Welcome guys!

Hello everyone, welcome to this space. Five-time champions Mumbai Indians take on three-time winners Kolkata Knight Riders in the second game of the Indian Premier League 2026 tonight. Stay connected for live scores and updates of the game.

