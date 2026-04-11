Advertisement
Select Language
Dark / Light mode
Search
IPL 2026 28 Mar 26 to 24 May 26
Story ProgressBack to home

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Live Updates, IPL 2026: Chennai Super Kings continue their search for two points as they face Delhi Capitals in their fourth IPL 2026 game at the MA Chidambaram Stadium, Chennai. The Ruturaj Gaikwad-led side has lost all three matches played so far this season. On the other hand, DC got off to a good start, having registered two wins in as many games before suffering a heartbreaking one-run defeat to Gujarat Titans. Sanju Samson's performance will be in focus during the game. The player was traded from Rajasthan Royals to CSK, but he has registered scores of 6, 7 and 9 so far in the yellow jersey. (Live Scorecard)

Here are the Live Score and Updates of the Chennai Super Kings vs Delhi Capitals IPL 2026 game -

Apr 11, 2026 18:30 (IST)
Share

CSK vs DC Live: CSK on three-match losing streak!

With three losses at three different venues, CSK have begun the season on an uninspiring note. Whether in batting or bowling, significant improvement is needed if they are to compete with rival teams.

Apr 11, 2026 18:18 (IST)
Share

CSK vs DC Live: CSK in search of first win!

The seasoned opening duo of Sanju Samson and Ruturaj Gaikwad will be under immense pressure to perform as Chennai Super Kings extend search for their first win of the season against Delhi Capitals in IPL 2026.

Apr 11, 2026 18:10 (IST)
Share

CSK vs DC Live: Have a look at squads -

Chennai Super Kings: Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Prashant Veer, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Matt Henry, Khaleel Ahmed, Matthew Short, Akeal Hosein, Kartik Sharma, Ramakrishna Ghosh, Gurjapneet Singh, MS Dhoni, Shreyas Gopal, Rahul Chahar, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Urvil Patel, Aman Khan, Dewald Brevis, Zakary Foulkes.

Delhi Capitals: KL Rahul(w), Pathum Nissanka, Nitish Rana, Axar Patel(c), David Miller, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Kuldeep Yadav, Lungi Ngidi, T Natarajan, Mukesh Kumar, Ashutosh Sharma, Auqib Nabi Dar, Sameer Rizvi, Dushmantha Chameera, Karun Nair, Mitchell Starc, Kyle Jamieson, Ajay Jadav Mandal, Prithvi Shaw, Tripurana Vijay, Abishek Porel, Sahil Parakh, Madhav Tiwari.

Apr 11, 2026 18:08 (IST)
Share

Hello everyone!

Welcome to the live blog of Match No. 18 of the Indian Premier League 2026. Chennai Super Kings host Delhi Capitals at the MA Chidambaram Stadium, Chennai, tonight. Stay connected for live scores and updates.

See New Posts

Topics mentioned in this article
Live Blogs Cricket Chennai Super Kings Chennai Super Kings Delhi Capitals Delhi Capitals IPL 2026 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, Match 18 Sanju Viswanath Samson Sanju Samson Ruturaj Gaikwad Ayush Mhatre Rahul Kannaur Lokesh KL Rahul Sameer Rizvi
Get the Latest Cricket Updates, Check IPL 2026 News, Schedule , and Points Table at NDTV Sports. Like Us On Facebook Or Follow Us On Twitter For More Sports Updates. You Can Also Download The NDTV Cricket App For Android Or iOS.