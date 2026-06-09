FIFA World Cup 2026 Full Schedule: Matches, Dates, Timings, Venues - All You Need To Know
Full Schedule of FIFA World Cup 2026: A total of 72 group stage matches and 104 games in total will take place in the United States, Mexico and Canada.
The FIFA World Cup 2026 is set to be the largest-ever edition of the global event. Hosted by the United States, Mexico and Canada, a record 48 teams will take part across 12 groups. For the first time, there will be a round of 32 stage at the FIFA World Cup, as the top two nations from each group and the eight best third-placed nations will earn a ticket to the knockout stage. The World Cup kicks off on June 12 (IST), with a match between Mexico and South Africa. The final will be held on June 20 (IST) in New Jersey, USA. With 72 group stage matches taking place, here's the entire schedule of the FIFA World Cup 2026 (all timings in IST):
FIFA World Cup 2026 Full Schedule:
Friday, June 12
Group A: Mexico vs South Africa, 12:30 AM IST - Mexico City
Group A: South Korea vs Czechia, 7:30 AM IST - Zapopan
Saturday, June 13
Group B: Canada vs Bosnia and Herzegovina, 12:30 AM IST - Toronto
Group D: USA vs Paraguay, 6:30 AM IST - Los Angeles
Sunday, June 14
Group B: Qatar vs Switzerland, 12:30 AM IST - Santa Clara
Group C: Brazil vs Morocco, 3:30 AM IST - New Jersey
Group C: Haiti vs Scotland, 6:30 AM IST - Foxboroug
Group D: Australia vs Turkey, 9:30 AM IST - Vancouver
Group E: Germany vs Curacao, 10:30 PM IST - Houston
Monday, June 15
Group F: Netherlands vs Japan, 1:30 AM IST - Arlington
Group E: Ivory Coast vs Ecuador, 4:30 AM IST - Philadelphia
Group F: Sweden vs Tunisia, 7:30 AM IST - Guadalajara
Group H: Spain vs Cape Verde, 9:30 PM IST - Atlanta
Tuesday, June 16
Group G: Belgium vs Egypt, 12:30 AM IST - Seattle
Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, 3:30 AM IST - Miami
Group G: Iran vs New Zealand, 6:30 AM IST - Los Angeles
Wednesday, June 17
Group I: France vs Senegal, 12:30 AM IST - New Jersey
Group I: Iraq vs Norway, 3:30 AM IST - Foxborough
Group J: Argentina vs Algeria, 6:30 AM IST - Kansas City
Group J: Austria vs Jordan, 9:30 AM IST - Santa Clara
Group K: Portugal vs DR Congo, 10:30 PM IST - Houston
Thursday, June 18
Group L: England vs Croatia, 1:30 AM IST - Arlington
Group L: Ghana vs Panama, 4:30 AM IST - Toronto
Group K: Uzbekistan vs Colombia, 7:30 AM IST - Mexico City
Group A: Czechia vs South Africa, 9:30 PM IST - Atlanta
Friday, June 19
Group B: Switzerland vs Bosnia and Herzegovina, 12:30 AM IST - Los Angeles
Group B: Canada vs Qatar, 3:30 AM IST - Vancouver
Group A: Mexico vs South Korea, 6:30 AM IST - Zapopan
Saturday, June 20
Group D: USA vs Australia, 12:30 AM IST - Seattle
Group C: Scotland vs Morocco, 3:30 AM IST - Foxborough
Group C: Brazil vs Haiti, 6:00 AM IST - Philadelphia
Group D: Turkey vs Paraguay, 8:30 AM IST - Santa Clara
Group F: Netherlands vs Sweden, 10:30 PM IST - Houston
Sunday, June 21
Group E: Germany vs Ivory Coast, 1:30 AM IST - Toronto
Group E: Ecuador vs Curacao, 5:30 AM IST - Kansas City
Group F: Tunisia vs Japan, 9:30 AM IST - Guadalajar
Group H: Spain vs Saudi Arabia, 9:30 PM IST - Atlanta
Monday, June 22
Group G: Belgium vs Iran, 12:30 AM IST - Los Angeles
Group H: Uruguay vs Cape Verde, 3:30 AM IST - Miami
Group G: New Zealand vs Egypt, 6:30 AM IST - Vancouver
Group J: Argentina vs Austria, 10:30 PM IST - Arlington
Tuesday, June 23
Group I: France vs Iraq, 2:30 AM IST - Philadelphia
Group I: Norway vs Senegal, 5:30 AM IST - Toronto
Group J: Jordan vs Algeria, 8:30 AM IST - Santa Clara
Group K: Portugal vs Uzbekistan, 10:30 PM IST - Houston
Wednesday, June 24
Group L: England vs Ghana, 1:30 AM IST - Foxborough
Group L: Panama vs Croatia, 4:30 AM IST - Foxboroug
Group K: Colombia vs DR Congo, 7:30 AM IST - Zapopan
Thursday, June 25
Group B: Switzerland vs Canada, 12:30 AM IST - Vancouver
Group B: Bosnia and Herzegovina vs Qatar, 12:30 AM IST - Seattle
Group C: Morocco vs Haiti, 3:30 AM IST - Atlant
Group C: Scotland vs Brazil, 3:30 AM IST - Miami
Group A: South Africa vs South Korea, 6:30 AM IST - Guadalajara
Group A: Czechia vs Mexico, 6:30 AM IST - Mexico City
Friday, June 26
Group E: Curacao vs Ivory Coast, 1:30 AM IST - Philadelphia
Group E: Ecuador vs Germany, 1:30 AM IST - New Jerse
Group F: Tunisia vs Netherlands, 4:30 AM IST - Kansas City
Group F: Japan vs Sweden, 4:30 AM IST - Arlington
Group D: Turkey vs USA, 7:30 AM IST - Los Angeles
Group D: Paraguay vs Australia, 7:30 AM IST - Santa Clara
Saturday, June 27
Group I: Norway vs France, 12:30 AM IST - Foxboroug
Group I: Senegal vs Iraq, 12:30 AM IST - Toronto
Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, 5:30 AM IST - Housto
Group H: Uruguay vs Spain, 5:30 AM IST - Zapopan
Group G: New Zealand vs Belgium, 8:30 AM IST - Vancouver
Group G: Egypt vs Iran, 8:30 AM IST - Seattle
Sunday, June 28
Group L: Panama vs England, 2:30 AM IST - New Jersey
Group L: Croatia vs Ghana, 2:30 AM IST - Philadelphia
Group K: Colombia vs Portugal, 5:00 AM IST - Miami
Group K: DR Congo vs Uzbekistan, 5:00 AM IST - Atlanta
Group J: Algeria vs Austria, 7:30 AM IST - Kansas City
Group J: Jordan vs Argentina, 7:30 AM IST - Arlington