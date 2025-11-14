India vs UAE Asia Cup Rising Stars Live: India A take on the UAE in the second match of the opening day at the Asia Cup Rising Stars on Doha on Friday. India are being led by Jitesh Sharma while the sensational Vaibhav Suryavanshi, a 14-year-old Indian left-handed batsman from Bihar, is also part of the India A squad. Apart from the duo, several IPL stars like Priyansh Arya, Nehal Wadhera, Abishek Porel, Ramandeep Singh, Ashutosh Sharma are part of the Indian line-up. (LIVE SCORECARD)
Asia Cup Rising Stars India vs UAE LIVE Updates from Doha -
India A vs UAE Live: India A opt to bat
India A captain Jitesh Sharma has won the toss and opted to bat first against United Arab Emirates in their campaign opener at Asia Cup Rising Stars 2025.
India A vs UAE Live: A strong Indian side
It will be an extremely tough test for the United Arab Emirates team as India A have star players like Vaibhav Suryavanshi, Priyansh Arya, Jitesh Sharma, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Ashutosh Sharma, Vijaykumar Vyshak, Suyash Sharma, and Naman Dhir, who have already shone on the bigger stage.
India A vs UAE Live: A look at squads -
India A Squad: Vaibhav Suryavanshi, Priyansh Arya, Jitesh Sharma(w/c), Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Ashutosh Sharma, Harsh Dubey, Vijaykumar Vyshak, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma, Yash Thakur, Yudhvir Singh Charak, Abishek Porel, Naman Dhir, Suryansh Shedge
United Arab Emirates Squad: Alishan Sharafu(c), Ethan DSouza, Sohaib Khan, Syed Haider(w), Yayin Rai, Mayank Rajesh Kumar, Aayan Afzal Khan, Muhammad Farazuddin, Muhammad Jawadullah, Zahid Ali, Muhammad Farooq, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Arfan, Harshit Kaushik