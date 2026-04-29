Mumbai Indians Squad: Quinton de Kock(w), Danish Malewar, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya(c), Naman Dhir, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Krish Bhagat, Ashwani Kumar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Raj Bawa, Will Jacks, Mayank Rawat, Rohit Sharma, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Trent Boult, Ryan Rickelton, Raghu Sharma, Keshav Maharaj, Mayank Markande, Robin Minz, Mohammed Salahuddin Izhar.
Sunrisers Hyderabad Squad: Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Salil Arora(w), Nitish Kumar Reddy, Aniket Verma, Pat Cummins(c), Shivang Kumar, Sakib Hussain, Praful Hinge, Eshan Malinga, Smaran Ravichandran, Liam Livingstone, Harsh Dubey, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, Dilshan Madushanka, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, Amit Kumar.