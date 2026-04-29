IPL 2026 28 Mar 26 to 24 May 26
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Live Updates, IPL 2026: A struggling Mumbai Indians take on an in-form Sunrisers Hyderabad in their IPL 2026 game at the Wankhede Stadium tonight. Every contest is almost a must-win game for the five-time champions, who are staring at a possible elimination. SRH, on the other hand, are on a four-match winning run. Their top order, including the likes of Abhishek Sharma, Ishan Kishan and Heinrich Klaasen, has performed, but the form of Travis Head remains a concern. In bowling, the return of Pat Cummins has bolstered the pace attack further. (Live Scorecard)

Apr 29, 2026 18:29 (IST)
MI vs SRH Live: Will Rohit Sharma play?

According to multiple reports, Rohit Sharma, who has missed the last three games for Mumbai Indians owing to a hamstring injury, is still not fully cleared to play. The former MI captain picked up the injury while batting during the fixture against Royal Challengers Bengaluru on April 12. He remains on the sidelines and, if reports are to be believed, the former MI captain will miss tonight's game as well.

Apr 29, 2026 18:23 (IST)
MI vs SRH Live: Squads -

Mumbai Indians Squad: Quinton de Kock(w), Danish Malewar, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya(c), Naman Dhir, Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Krish Bhagat, Ashwani Kumar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Raj Bawa, Will Jacks, Mayank Rawat, Rohit Sharma, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Trent Boult, Ryan Rickelton, Raghu Sharma, Keshav Maharaj, Mayank Markande, Robin Minz, Mohammed Salahuddin Izhar.

Sunrisers Hyderabad Squad: Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Salil Arora(w), Nitish Kumar Reddy, Aniket Verma, Pat Cummins(c), Shivang Kumar, Sakib Hussain, Praful Hinge, Eshan Malinga, Smaran Ravichandran, Liam Livingstone, Harsh Dubey, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, Dilshan Madushanka, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, Amit Kumar.

Apr 29, 2026 18:18 (IST)
MI vs SRH Live: SRH on four-match winning streak!

While MI have struggled to get going, the story of Sunrisers Hyderabad has been contrasting. Ishan Kishan led the side well in the first seven matches before Pat Cummins took over the duties after making a comeback from injury. Amidst all of this, the side has won five of its eight matches and sits comfortably in the first half of the points table. SRH come into this game having won their last four contests.

Apr 29, 2026 18:13 (IST)
MI vs SRH Live: Poor run of Mumbai Indians!

Mumbai Indians started the season with a win over Kolkata Knight Riders, breaking the jinx of not winning their campaign opener for 14 years. However, they failed to continue the momentum and managed to win only one of the following six matches. As things stand, MI have only four points after playing seven matches. Almost every game from this point is a must-win contest for them.

Apr 29, 2026 18:10 (IST)
Welcome guys!

A struggling Mumbai Indians host an in-form Sunrisers Hyderabad in the 41st match of the Indian Premier League 2026 at the Wankhede Stadium tonight. With the pressure mounting and the stakes rising, it promises to be a compelling contest. Hello everyone, and welcome to our live blog.

