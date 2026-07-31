India's Boxing Schedule At Commonwealth Games 2026: Date, Time, Athletes In Action
India in Boxing at Commonwealth Games 2026: 10 Indian pugilists stand one win way from reaching their respective gold medal bouts.
With 10 medals already assured, Indian boxers have hit an absolute high at the Commonwealth Games 2026. All of these 10 pugilists will compete in the semi-finals on Friday, with each already guaranteed at least a bronze medal. The achievement marks India's most successful boxing campaign at any edition of the Commonwealth Games, with the previous best being 9 in the 2022 Birmingham Games. Sakshi Chaudhary (women's 51kg), Preeti Pawar (women's 54kg), Jaismine Lamboria (women's 57kg), Priya Ghanghas (women's 60kg), Arundhati Choudhary (women's 70kg), Lovlina Borgohain (women's 75kg), Jadumani Singh Mandengbam (men's 55kg), Sachin Siwach (men's 60kg), Ankush Panghal (men's 80kg) and Narender Berwal (men's 90kg) will all be aiming to book their places in the finals with victories in their respective semi-final bouts.
India's Boxing Schedule in CWG 2026 (Semifinal stage onwards)
Friday, 31 July - Semi-Finals
3:15 PM IST - Women's 54kg Semi-final: Preeti Pawar (IND) vs Catherine Mwape (ZAM)
4:30 PM IST - Men's 80kg Semi-final: Ankush Panghal (IND) vs Joshua Ofori (CAN)
7:15 PM IST - Women's 57kg Semi-final: Jaismine Lamboria (IND) vs Rapelang Maselela (LES)
7:30 PM IST - Women's 70kg Semi-final: Arundhati Choudhary (IND) vs Rosie Eccles (WAL)
8:15 PM IST - Men's 55kg Semi-final: Jadumani Singh Mandengbam (IND) vs Philip Haoseb (NAM)
11:30 PM IST - Women's 51kg Semi-final: Sakshi Chaudhary (IND) vs Amber-Jane Wall (CAN)
12:15 AM IST (1 Aug) - Women's 60kg Semi-final: Priya Ghanghas (IND) vs Lucy Kings-Wheatley (ENG)
12:45 AM IST (1 Aug) - Women's 75kg Semi-final: Lovlina Borgohain (IND) vs Tarona Taafaki (TUV)
1:00 AM IST (1 Aug) - Men's 60kg Semi-final: Sachin Siwach (IND) vs Owain Harris-Allan (WAL)
1:30 AM IST (1 Aug) - Men's +90kg Semi-final: Narender Berwal (IND) vs Nigel Paul (TTO)
Saturday, 1 August: Potential Gold Medal Matches
4:00 PM IST - Women's 65kg Final
4:15 PM IST - Men's 55kg Final
4:30 PM IST - Men's 65kg Final
4:45 PM IST - Men's 70kg Final
5:00 PM IST - Men's 90kg Final
9:00 PM IST - Women's 51kg Final
9:15 PM IST - Women's 60kg Final
9:30 PM IST - Women's 70kg Final
9:45 PM IST - Women's 75kg Final
10:00 PM IST - Men's 60kg Final
10:15 PM IST - Men's 80kg Final
10:30 PM IST - Men's +90kg Final