CWG 2026 India Schedule, Day 6: It will be a busy day for India at CWG 2026. After a superior show by the weightlifters, five boxers will be in action on Day 6. All of them will compete in the quarter-finals, which means a win will assure them of a medal each. In athletics, Pooja will be in action in the Women's High Jump Final, while Gulveer Singh will be expected to do well in the men's 10,000m final. India can win two more medals in weightlifting - Women's 63kg Final: Nirupama Devi Seram and Women's 69kg Final: Harjinder Kaur at 11.00 PM.

CWG 2026 India Schedule, Day 6

SWIMMING

Men's 50m Butterfly Heats: Sajan Prakash at 3.26 PM. Semi-final at 12.50 AM (July 29) (if qualified).

Men's 100m Backstroke Heats: Srihari Natraj at 4.41 PM. Semi-final at 1.33 AM (July 29) (if qualified).

ATHLETICS

Men's 400m Round 1 (Heat 3): Rajesh Ramesh at 4.46 PM.

Men's 400m Round 1 (Heat 6): Vishal TK at 5.10 PM.

Women's High Jump Final: Pooja at 11.35 PM.

Men's 10,000m Final: Gulveer Singh at 12.55 AM (July 29).

BOXING:

Women's 54kg Quarter-final: Preeti at 10.30 PM.

Women's 60kg Quarter-final: Priya at 11.00 PM.

Women's 65kg Quarter-final: Parveen at 11.30 PM.

Men's 55kg Quarter-final: Jadumani Singh Mandengbam at 12.15 AM (July 29).

Men's 90kg Quarter-final: Kapil Pokhariya at 1.30 AM (July 29).

LAWN BOWLS

Men's Pairs Sectional Play: Navneet Singh and Dinesh Kumar at 10.20 PM.

Women's Singles Sectional Play: Nayanmoni Saikia at 1.10 AM (July 29).

PARA SWIMMING

Men's 50m Freestyle S13 Heats: R. V. V. B. K. Budigna and Imam Ali at 4.57 PM.

Men's 50m Freestyle S13 Final: R. V. V. B. K. Budigna and Imam Ali at 11.37 PM (subject to qualification).

WEIGHTLIFTING

Women's 63kg Final: Nirupama Devi Seram at 6.30 PM.

Women's 69kg Final: Harjinder Kaur at 11.00 PM.

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