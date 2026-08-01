CWG 2026 India Schedule, Day 10: A mega day awaits India at the Commonwealth Games after a highly successful Day 9 on Friday, as the country's medal tally reached 23. On Day 10, 10 boxers will be in action in the finals. If all of them can win gold, it will be a historic first for Indian boxing at the CWG. Apart from the boxers, much will be expected from India's triple jumpers and Gulveer Singh in the men's 5000m final. After three medals in judo on Day 9, all eyes will be on the four judokas who will be in action today.

ATHLETICS

Men's Triple Jump Final: Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran at 2.40 PM.

Women's 10,000m Race Walk Final: Priyanka Goswami, Ravina Gayakwad at 3.00 PM.

Men's Pole Vault Final: Dev Kumar Meena, Kuldeep Kumar at 11.35 PM.

Men's 5000m Final: Gulveer Singh at 12.15 AM (August 2).

Mixed 4x400m Relay Final at 1.50 AM (August 2).

PARA ATHLETICS

Men's Shot Put F57 Final: Soman Rana, Shubham Juyal at 2.35 PM.

Men's 1500m T54 Final: Ramesh Shanmugam at 2.50 PM.

BOXING

Women's 54kg Final: Preeti at 3.30 PM.

Women's 57kg Final: Jaismine at 3.45 PM.

Men's 55kg Final: Jadumani Singh Mandengbam at 4.45 PM.

Women's 51kg Final: Sakshi at 9.00 PM.

Women's 60kg Final: Priya at 9.15 PM.

Women's 70kg Final: Arundhati Choudhary at 9.45 PM.

Women's 75kg Final: Lovlina Borgohain at 10.15 PM.

Men's 60kg Final: Sachin at 10.45 PM.

Men's 80kg Final: Ankush Panghal at 11.15 PM.

Men's 90+kg Final: Narender at 11.45 PM.

JUDO

Women's 63kg Round of 16: Unnati Sharma at 3.30 PM onwards.

Men's 90kg Round of 16: Karanjit Singh Maan.

Men's 81kg Quarterfinal: Harsh Tokas.

Women's 70kg Quarterfinal: Inunganbi Takhellambam.

TRACK CYCLING

Men's Sprint Qualifying: David Beckham, Ronaldo Singh, Rojit Singh at 2.30 PM.

Men's 10km Scratch Race Qualifying: Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar at 4.19 PM.

LAWN BOWLS

Men's Pairs Sectional Play: Navneet Singh & Dinesh Kumar at 3.50 PM.

Women's Singles Sectional Play: Nayanmoni Saikia at 10.20 PM

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