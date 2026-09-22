India's Schedule At Asian Games, 23rd September 2026: Mirabai Chanu, Manu Bhaker In Focus
India's Schedule At Asian Games, Day 4: India will have the chance to clinch multiple medals on Day 4, with weightlifter Mirabai Chanu and double Olympic medallist Manu Bhaker in action at Aichi-Nagoya.
India's Schedule At Asian Games, Day 4: India will have the chance to clinch multiple medals on Day 4, with weightlifter Mirabai Chanu and double Olympic medallist Manu Bhaker in action at Aichi-Nagoya. Mirabai, a silver medallist at the 2026 Commonwealth Games, will compete in the women's 49kg weightlifting final. Bhaker, who won two individual bronze medals at the Paris 2024 Olympics, will hit the shooting range in the hope of qualifying for the women's air pistol individual final. In badminton, the men's team will take on China in the semi-finals, having already assured itself of a medal.
India's schedule for Asian Games on September 23 (All timings in IST) -
Soft Tennis
05:30 AM - Jay Meena vs Sherwin Nuguit (Philippines) - Men's Singles Quarter-final
08:30 AM - Jay Meena - Men's Singles Semi-final (subject to qualification)
12:15 PM - Jay Meena - Men's Singles Gold Medal Match (subject to qualification)
Esports (eFootball)
05:30 AM - Daniel & Chinmay Sahoo - Quarter-final (subject to qualification)
12:30 PM onwards - Semi-final (subject to qualification)
03:50 PM - Final (subject to qualification)
Sepaktakraw
05:30 AM - Men's Team Regu vs Philippines - Preliminary Group B
Rowing
05:40 AM - Balraj Panwar - Men's Single Sculls Heat 2
06:00 AM - Satnam Singh & Salman Khan - Men's Double Sculls Heat 3
06:50 AM - Jaswinder Singh & Nitin Kumar - Men's Pair Heat 2
07:10 AM - Gurbani Kaur, Poonam, Tendenthoi Devi Haobijam & Aleena Anto - Women's Four Heat 1
11:20 AM - Rohit & Ujjwal Kumar Singh - Men's Lightweight Double Sculls Heat 1
12:10 PM - Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh & Jakar Khan - Men's Quadruple Sculls Heat 2
12:20 PM - Ghurde Vipul Satish, Saurav Kumar, Babu Lal Yadav & Yogesh Kumar - Men's Four Heat 1
Shooting
06:15 AM - Women's Air Pistol Individual Qualification (Suruchi Inder Singh, Esha Singh, Manu Bhaker)
06:15 AM - Women's Air Pistol Team Qualification (Suruchi Inder Singh, Esha Singh)
06:30 AM - Skeet Men's & Women's Qualification Day 3 (Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan)
09:00 AM - Women's Air Pistol Individual Final (subject to qualification)
11:00 AM - Women's Skeet Final (subject to qualification)
12:30 PM - Men's Skeet Final (subject to qualification)
Canoe Sprint
06:30 AM - Men's Kayak Four 500m Heat 1
06:50 AM - Megha Pradeep - Women's Canoe Single 200m Heat 1
07:10 AM - Parvathy Geetha & Phairembam Soniya Devi - Women's Kayak Double 500m Heat 1
10:40 AM - Prasanna Kumar CS & Prohit Baroi - Men's Kayak Double 500m Heat 2
11:00 AM - Megha Pradeep & L Neha Devi - Women's Canoe Double 500m Heat 2
Equestrian
06:30 AM - Eventing Individual (Cross Country) Final Day 2 - Ashish Limaye
06:30 AM - Eventing Individual (Cross Country) Final Day 2 - Fouaad Mirza
Table Tennis
06:30 AM - Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade vs Ismael Mohamed Ali & Fathimath (Maldives) - Mixed Doubles Round of 32
07:10 AM - Manush Shah & Diya Chitale vs Chanul Kulappuwawadu & Bimandee Swarn (Sri Lanka) - Mixed Doubles Round of 32
10:15 AM - Mixed Doubles Round of 16 (subject to qualification)
Fencing
06:30 AM onwards - Women's Foil Individual Pool Bouts (Naorem Mina Devi, Joys Ashitha Stalinraj)
08:15 AM onwards - Men's Sabre Individual Pool Bouts (Gisho Nidhi K.P., Karan Singh)
09:30 AM - Women's Foil Round of 32 (subject to qualification)
09:50 AM - Men's Sabre Round of 32 (subject to qualification)
10:05 AM - Women's Foil Round of 16 (subject to qualification)
10:25 AM - Men's Sabre Round of 16 (subject to qualification)
11:00 AM - Quarter-finals (subject to qualification)
12:50 PM onwards - Semi-finals (subject to qualification)
02:10 PM - Women's Foil Medal Bouts (subject to qualification)
02:30 PM - Men's Sabre Medal Bouts (subject to qualification)
Swimming
06:42 AM - Rohit Benedicton & Sajan Prakash - Men's 100m Butterfly Heats
07:03 AM - Aneesh Sunil Kumar Gowda & Vedaant Madhavan - Men's 200m Freestyle Heats
01:38 PM - Men's 100m Butterfly Final (subject to qualification)
01:54 PM - Men's 200m Freestyle Final (subject to qualification)
Kabaddi
08:30 AM - Women's Team vs Iran - Preliminary Group A
09:45 AM - Men's Team vs Bangladesh - Preliminary Group A
Boxing
08:30 AM onwards - Ankush vs Hamsa Vogel (Bahrain) - Men's 80kg Round of 16
Weightlifting
10:00 AM - Mirabai Chanu - Women's 49kg Final
01:30 PM - Gyaneshwari Yadav - Women's 53kg Final
Squash
10:30 AM - Abhay Singh vs Arkaradet Arkarahirunya (Thailand) - Men's Singles Round of 32
11:15 AM - Tanvi Khanna vs Kim Dami (South Korea) - Women's Singles Round of 32
12:00 PM - Veer Chotrani vs Mohamed Shamil Mukthar Wakeel (Sri Lanka) - Men's Singles Round of 32
Badminton
11:30 AM - Men's Team Semi-final vs China
Hockey
11:30 AM - Women's Team vs Thailand - Pool B Match
Wushu
02:30 PM onwards - Roshibina Devi vs Thania Kusumaningtyas (Indonesia) - Women's Sanda 60kg Semi-final