India will have its sights set on multiple medals as it begins the action on Sunday at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. The focus on the action-packed day will be the Indian cricket team, teqball star Quimcy Dsouza and shooters, including Elavenil Valarivan. The Harmanpreet Kaur-led cricket team, which is the defending champion, will take on Bangladesh in the second semi-final. The winner will be assured of at least a silver medal. On the other hand, Quimcy will aim to secure India's first-ever teqball medal in the tournament's history. She will be playing the bronze-medal match in the women's singles and will be chasing a similar target in the mixed doubles, partnering Mohamed Anas Beg.

India's schedule for Asian Games on September 20 (All timings in IST) -

WUSHU

Men's Changquan Final: Suraj Singh Mayanglambam at 5.30 AM. (Medal Event).

Women's 52kg Sanda Round of 16: Aparna vs Sogand Sinkaeichetan (Iran) at 3.10 PM.

Men's 75kg Sanda Round of 16: Vikrant Baliyan vs Soheil Mousavi (Iran) at 4.50 PM.

SHOOTING

Women's 10m Air Rifle Individual Qualifying and Team Final: Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod at 6.15 AM. (Medal Event).

Women's 10m Air Rifle Individual Final

Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod at 11 AM (subject to qualification). (Medal Event).

TABLE TENNIS

Women's Team Group F: India vs Indonesia at 6.30 AM.

Men's Team Group F: India vs Indonesia at 9 AM.

Women's Team Group F: India vs Singapore at 12.30 PM.

Men's Team Group F: India vs Iran at 3 PM.

TEQBALL

Women's Singles Bronze Medal Match: Quimcy Dsouza vs Yuina Sakamoto (Japan) at 6.30 AM. (Medal Event).

Mixed Doubles Bronze Medal Match: Quimcy Dsouza/Mohamed Anas Beg vs Hoang Minh Tan Nguyen/Gia Ngih Trinh (Vietnam) at 7 AM. (Medal Event).

MIXED MARTIAL ARTS

Women's Traditional 60kg Quarterfinal: Suchika Tariyal vs Altanchimeg Baigalmaa (Mongolia) at 7.10 AM.

Men's Traditional 77kg Quarterfinal: Varun Sanyal vs TBC at 2 PM.

SWIMMING

Men's 100m Freestyle Heat 5: Akash Mani at 7.22 AM.

Men's 100m Backstroke Heat 3: Utkarsh Patil and Rishabh Das at 7.37 AM.

HOCKEY

Women's Pool B: India vs Uzbekistan at 7.30 AM.

Men's Pool A: India vs Indonesia at 11.30 AM.

CRICKET

Women's Semifinal: India vs Bangladesh at 10.30 AM.

BADMINTON

Women's Team Opening Round of 16: India vs Kazakhstan at 11.30 AM.

SEPAK TAKRAW

Men's Team Regu Preliminary Group B (Arun Raju, Jasvir Sukhbir Singh, Ashish Chundawat, Shyam Chundawat, Lokhon Singh Elangbam, Bobby Kumar, Ashok Singh Mayengbam, Ram Kumar Sharma, Amarjit Singha, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam).

Featured Video Of The Day

India Ends CWG Boxing Campaign With Record-Breaking Seven Gold Medals