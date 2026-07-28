Commonwealth Games 2026 Day 6 Live Updates: The Indian contingent is ready to add more medals to its tally on Day 6 of the Commonwealth Games 2026 in Glasgow. Five Indian boxers will compete in the quarter-finals, which means a win will assure them of a medal each. In athletics, Pooja will be in action in the Women's High Jump Final, while Gulveer Singh will be expected to do well in the men's 10,000m final. India can win two more medals in weightlifting - Women's 63kg Final: Nirupama Devi Seram and Women's 69kg Final: Harjinder Kaur at 11.00 PM. (India's Medal Tally | Today's Schedule)

Here are the Live Updates of Day 6 of the Commonwealth Games 2026, straight from Glasgow: