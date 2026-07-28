CWG 2026 India Schedule, Day 6
SWIMMING
Men's 50m Butterfly Heats: Sajan Prakash at 3.26 PM. Semi-final at 12.50 AM (July 29) (if qualified).
Men's 100m Backstroke Heats: Srihari Natraj at 4.41 PM. Semi-final at 1.33 AM (July 29) (if qualified).
ATHLETICS
Men's 400m Round 1 (Heat 3): Rajesh Ramesh at 4.46 PM.
Men's 400m Round 1 (Heat 6): Vishal TK at 5.10 PM.
Women's High Jump Final: Pooja at 11.35 PM.
Men's 10,000m Final: Gulveer Singh at 12.55 AM (July 29).
BOXING:
Women's 54kg Quarter-final: Preeti at 10.30 PM.
Women's 60kg Quarter-final: Priya at 11.00 PM.
Women's 65kg Quarter-final: Parveen at 11.30 PM.
Men's 55kg Quarter-final: Jadumani Singh Mandengbam at 12.15 AM (July 29).
Men's 90kg Quarter-final: Kapil Pokhariya at 1.30 AM (July 29).
LAWN BOWLS
Men's Pairs Sectional Play: Navneet Singh and Dinesh Kumar at 10.20 PM.
Women's Singles Sectional Play: Nayanmoni Saikia at 1.10 AM (July 29).
PARA SWIMMING
Men's 50m Freestyle S13 Heats: R. V. V. B. K. Budigna and Imam Ali at 4.57 PM.
Men's 50m Freestyle S13 Final: R. V. V. B. K. Budigna and Imam Ali at 11.37 PM (subject to qualification).
WEIGHTLIFTING
Women's 63kg Final: Nirupama Devi Seram at 6.30 PM.
Women's 69kg Final: Harjinder Kaur at 11.00 PM.