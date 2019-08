बजरंग पूनिया करेंगे खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक के साथ साझा, रवींद्र जडेजा को मिलेगा अर्जुन, देखें पूरी सूची

यह भी पढ़ें: कश्मीर पर 'विवादित बयान' पर बजरंग पूनिया का 'यह ट्वीट' तो एकदम छा गया, मिली जमकर सराहना

समिति ने 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चुना है जिसमें जडेजा के अलावा महिला क्रिकेटर पूनम यादव, ट्रैक एवं फील्ड के एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर, मोहम्मद अनस और स्वप्ना बर्मन, फुटबालर गुरप्रीत सिंह संधू, हाकी खिलाड़ी चिंगलेनसना सिंह कांगुजाम, बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत, निशानेबाज अंजुम मुदगिल शामिल हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार पुरस्कार की पात्रता के लिए एक खिलाड़ी का पुरस्कार वाले वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन होना जरूरी है.

Ravindra Jadeja, Poonam Yadav among 19 sportspersons nominated for Arjuna award Read @ANI Story | https://t.co/Q0x3OteUts pic.twitter.com/oImaXnsU7t

इसके साथ ही उसमें नेतृत्वक्षमता, खेल भावना और अनुशासन के गुण भी होने अनिवार्य हैं। पैनल ने तीनों नामों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया है जिनमें पूर्व बैंडमिंटन स्टार विमल कुमार भी शामिल है लेकिन जसपाल राणा का नाम इस सूची में शामिल नहीं है जिनके कोच रहते हुए हाल में भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. इसके अलावा तीन नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवन पर्यन्त) के लिये भेजे गये हैं जिसमें गौतम गंभीर के कोच रहे संजय भारद्वाज भी शामिल हैं.

The Sports Awards Selection Committee recommends World Champion Silver Medalist @SoniaLatherBoxe name for the 2019 #ArjunaAwards. Well done girl. Kudos! #PunchMeinHaiDum @boxing pic.twitter.com/Y7OG0xzgTx