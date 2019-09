IND vs SA 2nd T20: जीत के साथ बढ़त लेने को बेताब टीम इंडिया, ऋषभ पंत पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव

अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्डकप के मद्देनजर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli)पहले ही अपनी अपनी विस्तृत योजना बना चुके हैं. कैप्टन कोहली ने बता दिया है कि उन्हें टीम में शामिल युवाओं से क्या उम्मीदें हैं. विराट ने साफ कर दिया है कि जब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे तो उन्होंने अधिक मौके मिलने की उम्मीद नहीं की थी और उनका मानना है कि मौजूदा युवा खिलाड़ियों को भी सीमित मौकों में खुद को साबित करना होगा.जाहिर है, इन खिलाड़ियों में 21 साल के पंत भी शामिल हैं. फरवरी 2017 में पदार्पण के कारण वह पर्याप्त अनुभव हासिल कर चुके हैं. टीम प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी गलतियों को लगातार नहीं दोहरा सकता और अगर ऐसा किया तो खामियाजा भुगतना होगा. कोहली ने अब तक टीम में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की वापसी का विकल्प खुला रखा है और ऐसे में पंत पर दबाव बढ़ रहा है कि वह अपनी प्रतिभा से न्याय करें.

