India vs South Africa 1st T20I: बारिश से धुल गया पहला टी20 मुकाबला, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद

धर्मशाला:

Things not looking great here in Dharamsala at the moment. It is pouring #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/azf8NDMVTV — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

बारिश के कारण ही निर्धारित समय 6:30 पर टॉस नहीं हो सका. रविवार को मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की थी. लेकिन यह भी कहा था कि मैच हो सकता है, लेकिन बारिश उम्मीद से ज्यादा बरसी. पहले दोपहर में तीन बजे बारिश हुई और शाम साढ़े पांच बजे अच्छी -खासी बारिश हुई. लेकिन जब यह रुकी, तो यभी यह मानकर चल रहे थे कि अब मैच जरूर होगा. मैदानकर्मी पूरे जोश के साथ पानी को हटाने के काम में जुटे थे, लेकिन साढ़े छह बजे जो बारिश ने सुर लगाया, वह मैच को रद्द कराकर ही माना.

Work in progress at the moment to get the ground ready here in Dharamsala #INDvSA pic.twitter.com/Oqbsy3go0g — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

बहरहाल, भारत की क्रिकेट की बात करें, तो उसने इससे पहले विंडीज को हर प्रारूप में एकतरफा मात दी थी और अब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी यही करना चाहेगी. विंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने रन किए थे तो वहीं गेंदबाजों में युवा नवदीप सैनी ने पदार्पण सीरीज में ही काफी प्रभावित किया था.





Snapshots from #TeamIndia's indoor net session in Dharamsala ahead of the 1st T20I against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/9SxAi9ocOl — BCCI (@BCCI) September 14, 2019

विंडीज और दक्षिण अफ्रीका में हालांकि काफी अंतर है, लेकिन हार्दिक पांड्या के आने से मेजबान टीम और मजबूत हो गई है. विंडीज दौरे पर उन्हें आराम दिया गया था. एक बार फिर भारत ने टी-20 में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया है. ऐसे में सीरीज में बाकी बचे दोनों मैचों में सैनी, खलील अहमद के पास अपने आप को साबित करने का मौका है. विंडीज दौरे पर लेग स्पिनर राहुल चहर को सिर्फ एक मौका मिला था. इस सीरीज में वह चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा मौके मिलें.पहले मैच में राहुल को खिलाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया.

दक्षिण अफ्रीका नए कप्तान क्विंटन डि कॉक के नेतृत्व में उतर रही है और उसकी कोशिश एक नई शुरुआत की होगी जहां वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर नई और बेहतर टीम बन सके. टीम में तीन नए चेहरे शामिल किए गए हैं. टेम्बा बावुमा, बजरेन फॉर्टयूइन और एनरिक नोर्टजे को पहली बार टी-20 में टीम में जगह मिली है. सीनियर हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मौरिस के साथ-साथ एडिन मार्कराम, थेयुनिस डे ब्रूयन और लुंगी एंगिडी को टीम में नहीं चुना है. मेहमान टीम के पास हालांकि कैगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ने के लिए काफी है. दोनों देशों की टी-20 टीमें इस प्रकार हैं.

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, क्रुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, खलील अहमद, दीपक चहर और नवदीप सैनी

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डि कॉक (कप्तान), रासी वान डर डुसैन, टेम्बा बावुमा, जूनियर डाला, बजरेन फॉट्यूइन, बेयुरान हेड्रिक्स, रीज हैड्रिक्स, डेविड मिलर, एनरिक नोर्टजे, आंदिले फेहुलक्वायो, ड्वायन प्रीटोरियस, कागिसो रबादा, तबरेज शम्सी और जॉर्ज लिंडे