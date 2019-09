पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इस बात के लिए की पाकिस्तानी लोगों की आलोचना...

वसीम अकरम ने कही मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदसलूकी की बात, यूं जताई नाराजगी

मोहम्मद वसीम के इस ट्वीट के बाद पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम (Wasim Akram) खुलकर इस बॉक्सर के समर्थन में खड़े नजर आए. बॉक्सर के ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा, "मैं पाकिस्तान की ओर से आपसे माफी मांगता हूं... कभी-कभी, एक देश के तौर पर, हमें जगाने के लिए हमारे चेहरे पर हकीकत की करारी चोट की ज़रूरत पड़ती है, और यह याद दिलाने के लिए भी कि हमें अपने हीरोज के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए... अगली बार मैं खुद आपको एयरपोर्ट से लेने आऊंगा... जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई..."

I apologise on the behalf of Pakistan, Sometimes we as a country need to be “smacked on the face” with the fist of reality to wake us up and remind us how we should be treating our hero's. I'm picking you up from the airport next time myself! Massive congratulations on the win! https://t.co/i7K1S4l2jx