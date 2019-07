वसीम अकरम ने कही मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदसलूकी की बात, ट्वीट कर जताई नाराजगी

मैनचेस्टर:

अकरम ने ट्विटर पर लिखा, 'मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मैं बेहद आहत हुआ. मैं पूरी दुनिया में इंसुलिन लेकर यात्रा करता हूं लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा दुर्व्यव्हार नहीं हुआ. मुझे बेइज्जत किया गया और लोगों के सामने इंसुलिन को कूड़ेदान में फेंकने को कहा गया.' बता दें कि वसीम अकमर डायबिटीज से पीड़ित हैं और वह अपने साथ इंसुलिन लेकर चलते हैं.

Very disheartened at Manchester airport today,I travel around the world with my insulin but never have I been made to feel embarrassed.I felt very humiliated as I was rudely questioned & ordered publicly to take my insulin out of its travel cold-case & dumped in to a plastic bag pic.twitter.com/UgW6z1rkkF — Wasim Akram (@wasimakramlive) July 23, 2019

Hi Wasim, thanks for bringing this to our attention. Please can you direct message us so we can look into this for you? — Manchester Airport (@manairport) July 23, 2019

I appreciate your prompt response and assure you I will be in touch. — Wasim Akram (@wasimakramlive) July 23, 2019

I do not believe I should have been treated differently from anyone else. I just believe there should be a standard of care when dealing with all people. I understand there are proper safety precautions but that doesn't mean people should be humiliated whilst undergoing them. — Wasim Akram (@wasimakramlive) July 23, 2019

53 वर्षीय अकरम हाल में इंग्लैंड में समाप्त हुए आईसीसी वर्ल्डकप 2019 में कमेंटेटर थे.

